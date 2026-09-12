„Tai mano pirmas pagrindinis vaidmuo filme, pirmas kartas kino festivalyje ir pirmas kartas, kai laimiu kino apdovanojimą“, – sakė M. Arcel, pridurdama „Jei tai sapnas, tikrai nenoriu pabusti.“
Venecijos kino festivalyje geriausia aktore paskelbta naujokė iš Danijos
2026-09-12 21:57
Šeštadienį Venecijos kino festivalyje Danijos aktorė Mathilde Arcel pelnė geriausios aktorės apdovanojimą už tarnaitės, saugančios tamsią Antrojo pasaulinio karo paslaptį, vaidmenį May el-Toukhy filme „Woman Unknown“.
Venecijos kino festivalyje geriausia aktore paskelbta naujokė iš Danijos / Asociatyvi magnific nuotr.
Naujausi komentarai