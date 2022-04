Vokietijoje prasideda J. Meko 100-mečiui skirti renginiai

Nuo balandžio 15 d. iki birželio 12 d. muziejaus lankytojai galės matyti J. Meko filmą „Guns of the Trees“ (1961). Eksperimentiniame vaidybiniame filme vaizduojamas su atsakomybe susiduriančios kartos portretas.

Birželio 7 d. „Sprengel“ muziejuje Jono Meko dienoraštį „I Seem to Live. The New York Diaries, 1950–2011“ pristatys Leipcigo leidyklos „Spector Books“ vadovė ir J. Meko knygų leidėja Vokietijoje Anne König ir „Sprengel“ muziejaus bei programos kuratorė Inka Schube.

Nuo birželio 17 d. iki liepos 31 d. „Sprengel“ muziejuje bus rodomas filmas „The Brig“ (1964). 1964 m. Mekas užfiksavo avangardinio teatro „Living Theater“ spektaklį „The Brig“ – sąlygų kariniame kalėjime inscenizaciją. Anot režisieriaus, „The Brig“ yra cinéma-vérité, tai yra tam tikra kino kritikos, polemizuojančios su medijos pretenzija į tiesą, forma. 1964 m. Venecijos kino festivalyje filmas pelnė Didįjį prizą dokumentinių filmų kategorijoje.

Rugpjūčio 5–rugsėjo 11 d. retrospektyvą pabaigs filmas „Lost, Lost, Lost“ (1976). Tai yra antrasis autobiografinis menininko filmas po „Walden / Diaries, Notes and Sketches“, kuriame pasakojama apie tėvynės praradimą, naujosios paieškas JAV ir savo kaip metraštininko vaidmenį. Gyvenimą patvirtinančios melancholijos nuspalvintiems filmams būdingas radikalus subjektyvumas, kaleidoskopinė pasakojimo forma, poetinė autentika, novatoriškas garso ir vaizdo santykis. Visi filmai rodomi suskaitmeninti.

Rudenį J. Mekui skirti renginiai persikels ir į kitus Vokietijos miestus.