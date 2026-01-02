Juozas Statkevičius apie 2026-uosius: bus dar geriau

Pasak Juozo Statkevičiaus, kaip ir visi lietuviai, jis laukia geresnių metų ir planuoja, kad viskas bus geriau.
„Viltis miršta paskutinė. Bet nusiteikęs aš puikiausiai – darbų pilna: naujas spektaklis, kuris džiugins ir jau kovo mėnesį galėsite žiūrėti, taip pat ruošiu kolekciją. Šiaip buvo labai geri metai – labai sunkūs, bet labai geri“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva, su artėjančiais!“ kalbėjo Juozas Statkevičius.
Jis džiaugėsi, kad jau ketvirtą kartą Paryžiaus mados savaitėje pristatė kolekciją, kurią pamatė 50 mln. žmonių.
„Aprengiau 35 Prancūzijos žvaigždes. Labai džiaugiuosi, man gerai sekasi. O kad apkalbinėja, žinokite, reiškia, eini į priekį“, – šypsojosi Juozas.
Paklaustas, kodėl dažniau girdime apie jo puošiamas užsienietes, o ne lietuves, dizaineris šelmiškai šyptelėjo.
„Manęs niekas neprašo! Aš senos kartos, niekam nereikalingas. Dabar jaunimas nori performansų – dėžė ant galvos ir jau mada. Aš taip nemoku, atleiskit, darau kitokius dalykus. Bet žinau viena: jei reikės gražių drabužių, tada būna: „Juozai, ar galima?“ – atviravo laidos svečias.
Šventės J. Statkevičiaus namuose – ypatingas metas. Kalėdas jis pasitinka su mama ir neapsieina be jos firminio kekso. Visgi Naujuosius metus jis pasitinka atskirai – pernai padarė išimtį, tačiau šiemet jos nebekartos.
„Pernai važiavau su mamos draugėm ir man buvo truputėlį nuobodu. Galvojau – atidaviau duoklę mamai. Šiemet klausiau, ką ji veiks. Sakė: oi, aš noriu su draugėm! Sakiau: mama, tai tu su draugėm, o aš su draugais!“ – juokėsi dizaineris.
Naujuosius metus Juozas Statkevičius su bičiuliais pasitiko Paryžiuje, elegantiškame karnavale.
„Noriu šokti, durnavoti ir taip toliau. Pernai buvau Palangoje – lijo lietus, ir matyti alaus išgėrusią minią nėra labai smagu“, – džiaugėsi kūrėjas.
Per 35 nepriklausomybės metus Juozas Statkevičius liko bene vienintelis mados dizaineris iš Lietuvos, pasiekęs tokių aukštumų.
„Tai yra atkaklaus darbo rezultatas. Reikia turėti savo stuburą ir tai, ką vyrai turi. Tada viskas gaunasi taip, kaip turi būti. Kitaip į tokius vandenis nepralįsi“, – kalbėjo jis laidoje „Labas vakaras, Lietuva, su artėjančiais!“.
Tautiečiams, žiūrovams ir visiems žmonėms 2026-aisiais jis linkėjo labiau mylėti.
„Turime būti atlaidesni, turime daugiau mylėti. Mes tokia maža tauta ir taip nemylime. Pas mus tai užkoduota net pasakose – Sigutė po žarijų slenksčiu, Eglė žalčių karalienė, dalgiais kapojimas ir taip toliau. Mes esame žiauroki, bet tai – mažos tautos išlikimo būdas. Mes kovotojai. Bet kodėl kovojame vieni prieš kitus, to niekaip nesuprantu“, – stebėjosi dizaineris.
Pasak jo, 2026-aisiais reikia to, kas amžina.
„Daugiau meilės, draugystės, grožio, nes grožis išgelbės pasaulį. Gyvenimas trumpas, o menas ir grožis – amžini“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva, su artėjančiais!“ linkėjo Juozas Statkevičius.
