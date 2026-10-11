2027-ųjų tendencijos: tobulumą keičia individualumas

Pasak interjero dizainerių, ši kryptis formuoja ir 2027 m. baldų bei interjero tendencijas – daugiau dėmesio skiriama jaukumui, lankstumui ir individualumui.
Vis daugiau žmonių nori kasdieniam gyvenimui pritaikytų, funkcionalių, o ne nepriekaištingai atrodančių namų. Tobulai suderintų interjerų erą pamažu keičia jaukesnės, asmeniškesnės ir savitumu išsiskiriančios erdvės.
„Užuot sekę viena konkrečia tendencija, žmonės namuose derina senus ir naujus elementus, taip kurdami jų gyvenimo būdą atspindinčias ir asmeninę istoriją pasakojančias erdves“, – sako „Ikea“ Interjero dizaino skyriaus vadovė Morta Bučinskienė.
Sodresnės spalvos
Interjero dizainerė pastebi, kad ilgą laiką interjeruose dominavo balta, pilka ir smėlio spalvos. Nors neutralūs atspalviai tebėra populiarūs, vis dažniau jie derinami su sodresnėmis ir šiltesnėmis spalvomis, kurios padeda kurti jaukesnę ir charakteringesnę atmosferą.
„Vis daugiau žmonių nori, kad namai būtų asmeniški. Spalvos, tekstūros ir sentimentalią reikšmę turintys daiktai padeda kurti aplinką, kuri atspindi, kas esame ir kaip gyvename. Namuose vis dažniau atsiranda sodresnių atspalvių tekstilės ir interjero detalių, pvz., patalynės užvalkalų, vazų ar šviestuvų. Ši tendencija toliau populiarėja – ryškesnių spalvų daugėja ir renkantis baldus“, – sako M. Bučinskienė.
Natūralios žalios, tamsiai raudonos, rudos, terakotos spalvos ir prislopinti geltoni atspalviai vis dažniau pasirodo svetainėse, virtuvėse ir miegamuosiuose. Užuot siekę nepriekaištingai tarpusavyje derančio interjero, žmonės jungia jiems patinkančias spalvas, medžiagas ir dekoratyvinius elementus. Kartu vis daugiau reikšmės įgauna natūralios medžiagos: mediena, pintos detalės, natūrali tekstilė ir rankų darbo detalės suteikia namams individualumo.
Švelnios formos
Vis populiaresni tampa apvalesnių formų baldai. Užapvalintų kampų sofos, foteliai, kavos staliukai ir daiktų laikymo sprendimai įgauna švelnesnes formas, padedančias kurti jaukumo ir ramybės pojūtį.
„Šios formos atliepia augantį poreikį namuose jaustis gerai – čia dirbame, ilsimės, užsiimame mėgstama veikla, leidžiame laiką su šeima, todėl iš interjero tikimės ir funkcijos, ir emocijos. Užapvalintos formos darniai dera su natūraliomis medžiagomis ir skirtingų šviesos šaltinių kuriamu apšvietimu. Visa tai padeda palaikyti jaukumą namuose ištisus metus“, – paaiškina interjero dizainerė.
Lanksčios erdvės
Daugiafunkciškumas tampa viena ryškiausių 2027 m. baldų tendencijų – žmonės nori kuo geriau išnaudoti kiekvieną namų kvadratinį metrą.
„Nepriklausomai nuo būsto dydžio, vis dažniau ieškoma baldų, kurie padėtų efektyviai išnaudoti erdvę ir kasdienybę padarytų patogesnę. Valgomojo stalai prireikus tampa darbo vietomis, daiktų laikymo sprendimai padeda suskirstyti atviras erdves į skirtingas zonas, o sofos suteikia papildomą miegamąją vietą ir vietos daiktams laikyti. Baldai turi prisitaikyti prie skirtingų veiklų ir per dieną besikeičiančių poreikių“, – sako M. Bučinskienė.
Todėl pamažu atsisakoma požiūrio, kad kiekvienas kambarys turi atlikti tik vieną funkciją. Vietoj to kuriamos lanksčios erdvės, kuriose galima ir dirbti, ir ilsėtis, ir priimti svečius ar užsiimti pomėgiais.
„Šiandien renkantis baldus vis dažniau pagalvojama: ar tai palengvins mano kasdienybę? Žmonės vis dažniau atkreipia dėmesį į baldus, kurie padeda spręsti praktinius iššūkius, tačiau dėl to nereikia atsisakyti nei patogumo, nei mėgstamo stiliaus. Geriausiai pasiteisina tie sprendimai, kuriuos namuose lengva pritaikyti keičiantis gyvenimo poreikiams“, – tikina interjero dizainerė M. Bučinskienė.
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