Kava – gėrimas, be kurio daugelis neištvertų nė dienos. Labai dažnai karštos bei gardžios kavos puodelis padeda atsibusti, suteikia energijos, palepina popietės metu, tampa malonių susitikimų su draugais, kolegomis ar šeimos nariais dalimi. Tačiau tikri kavos mėgėjai ne tik mėgaujasi kava, bet ir kruopščiai renkasi tokią kavą, kuri būtų išties skani bei kokybiška.

Kur slypi gardžios kavos paslaptis? Nė nekyla abejonių, jog kavos skonį stipriai veikia kavos pupelės. Akcentuotina, kad kavos pupelių pasirinkimas yra lygiai toks pat svarbus, kaip ir tinkama kavos ruošimo įranga ar kavos ruošimo subtilybės. Tad kaip išsirinkti tinkamiausias kavos pupeles? Išskirkime svarbiausias kavos pupelių savybes, į kurias būtina atkreipti dėmesį norint kasdien gardžiuotis puikaus skonio kava.

Populiariausios kavos pupelių rūšys – „Arabika“ ir „Robusta“

Ne paslaptis, kad šiuo metu kavos įvairovė – itin didelė. Suskaičiuojama daugiau nei 100 įvairiausių kavos rūšių. Tačiau iš šios gausos išskiriamos populiariausios kavos pupelių rūšys – „Arabika“ ir „Robusta“. Renkantis tarp šių kavos pupelių svarbu žinoti, kad „Arabika“ ir „Robusta“ gaminamos iš skirtingų kavos augalų, todėl yra skirtingo skonio. Kokiais skoniais pasižymi šios kavos pupelės? Pabrėžiame svarbiausias skonines savybes:

● „Arabikos“ kavos pupelės – saldesnės, švelnesnės, juntamas vaisiškumas. Tuo tarpu „Robustos“ kavos pupelės yra kartesnio, stipresnio skonio.

● Pažymėtina, kad „Robustos“ rūšies kavos pupelėse yra daugiau kofeino ir mažiau cukraus. Todėl „Robusta“ labai dažnai naudojama kavos mišiniuose, suteikiant „Arabikai“ stiprumo ir kofeino tam, kad skonis būtų sodresnis bei intensyvesnis.

Renkantis tarp šių kavos pupelių rūšių atsižvelkite į tai, kokią kavą mėgstate. Jei jums priimtinesnė švelnesnio, rafinuoto skonio kava, tuomet pasirinkime turėtų būti „Arabikos“ kavos pupelės. Ieškantys stipresnių skonių pamėgs „Robustos“ kavos pupeles. Verta pastebėti, kad aukštos kokybės „Robustos“ kavos pupelės dažniausiai naudojamos kavos mišiniuose, kuriems suteikia stipresnį skonį ir puikiai papildo „Arabikos“ kavos skonį.

Kavos pupelių skrudinimo lygis – ką reikia žinoti?

Kalbant apie kavos pupelių pasirinkimą akcentuotina, kad kavos pupelių skrudinimo lygis yra vienas svarbiausių faktorių, lemiančių kavos skonį puodelyje. Įdomu, kad kavos pupelės yra skrudinamos 200 °C, o kartais net aukštesnėje temperatūroje. Kaistant kavos pupelėms, jose esantis cukrus karamelizuojasi ir būtent tai kavai suteikia nuostabų aromatą bei išskirtinį skonį. Ne paslaptis, kad skaniausia yra šviežiai skrudinta kava, tačiau reikia žinoti, kad skoninės kavos savybės priklausys nuo kavos pupelių skrudinimo lygio, o šių lygių yra trys:

● Šviesaus skrudinimo kavos pupelės. Šviesaus skrudinimo lygis atskleidžia geriausias kavos savybes. Kava išsiskiria švelniu, sodriu skoniu ir ypatingu aromatu. Verta pastebėti, kad šviesaus skrudinimo kavoje jaučiama daugiausiai natūralumo, todėl tokios kavos pupelės yra itin pamėgtos tų, kurie vertina aromatingą, lengvą kavą.

● Vidutinio skrudinimo kavos pupelės. Vidutinio skrudinimo kava yra stipresnė nei šviesaus skrudinimo. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vidutinio skrudinimo kavos pupelės yra šiek tiek kartesnės. Vis dėlto šios kavos pupelės – vienos populiariausių tarp kokybiškos kavos mėgėjų.

● Tamsaus skrudinimo kavos pupelės. Tamsaus skrudinimo kava pasižymi intensyviausiu ir stipriausiu skoniu. Verta žinoti, kad tamsaus skrudinimo kavos pupelės yra gan karčios, turinčios riešutų bei karamelės poskonius, todėl savo skoniu primena juodąjį šokoladą. Šios kavos pupelės turėtų būti pasirenkamos tų, kurie neįsivaizduoja nė dienos be espresso kavos.

Svarbiausia suprasti, kad kuo kavos pupelės ilgiau skrudinamos, tuo kartesnės jos tampa. Tad jei nemėgstate karčios kavos, rinkitės šviesaus ar vidutinio skrudinimo lygio kavos pupeles.

Kaip teisingai paruošti kavos pupeles?

Norint mėgautis išties gardžia ir aromatinga kava išsirinkti tinkamas kavos pupeles nepakanka. Labai svarbu ir tai, kad kava būtų šviežia bei tinkamai paruošta, o tam reikalingi keli naudingi prietaisai:

● Kavamalė. Šviežiai sumalta kava pasižymi itin ryškiu skoniu ir svaiginančiu aromatu. Ar žinojote, kad šviežia kava gali turėti neįtikėtinų skonių? Mėlynių, apelsinų, gervuogių? Pažymėtina, kad visi egzotiniai kavos skoniai atsiskleidžia tik tuomet, kai yra šviežiai sumalamos kokybiškos kavos pupelės. Tokių skonių beveik neįmanoma pajusti nusipirkus prekybos centre randamą jau sumaltą kavą, nes dėl oksidacijos ji yra praradusi didžiąją dalį savo aromatinių ir skoninių savybių. Tad norint kasdien mėgautis išties gardžios kavos puodeliu, jums prireiks kavamalės, kuria be vargo sumalsite šviežias kavos pupeles.

● Kokybiškas kavinukas. Šviežiai sumalta kava turi būti kokybiškai paruošta. Labai svarbu žinoti, kad sumalus kavą ją reikėtų užplikyti per pirmas 5 minutes, nes dėl sąlyčio su oru kava greitai praranda savo skonį bei aromatą. Derėtų akcentuoti, kad prie gardžios kavos skonio stipriai prisideda ir kavinuko pasirinkimas. Naudojantis įprastu elektriniu virduliu dažnai yra neatskleidžiamos pagrindinės kavos aromatinės bei skoninės savybės. Todėl pasirinkti kokybišką kavinuką yra ne ką mažiau svarbu, nei pasirinkti tinkamas kavos pupeles. Be to, kokybiškas ir modernus kavinukas užtikrins tai, kad namuose mėgausitės tokia kava, kokia tik panorėsite – stipria espresso, švelnia latte, tiršta pieno puta pagardinta macchiato ar subtilaus skonio cappuccino.

Nesuklyskite, teisingai laikykite

Išsirinkus kavos pupeles labai svarbu nesuklysti ir tinkamai jas laikyti. Atminkite, didžiausi kavos pupelių priešai – oras, drėgmė, šiluma ir šviesa. Tad verta pasinaudoti šiais patarimais:

● Norėdami kuo ilgiau išsaugoti šviežią skrudintų kavos pupelių skonį, laikykite jas nepermatomame, sandariame inde kambario temperatūroje.

● Venkite skaidrių kavos pupelių laikymo indų, per kuriuos prasiskverbusi saulės šviesa galėtų pakenkti kavos skoniui.

● Geriausia kavos pupelių laikymo vieta – tamsi ir vėsi. Netinkamos vietos kavos pupelių laikymui – šaldytuvas, virtuvės stalviršis.

● Oro poveikis kavos pupelėms kenkia. Jei norite kavos pupeles laikyti stilinguose induose, bet abejojate jų sandarumu, tokiu atveju derėtų kavos atsargas padalinti į mažesnes dalis, o didesnę nepanaudotų kavos pupelių dalį sudėti į sandarų indą.

Verta pastebėti, kad kavos pupelės ilgiau išlieka šviežios, nei jau sumalta kava. Tad jei jums svarbu gerti šviežią, aromatingą, gardžią kavą, turėtumėte susimalti kavos pupeles kiekvieną kartą nusprendus pasimėgauti karštos kavos puodeliu.

Gyvenimas per trumpas gerti nekokybišką kavą

Gyvename tik kartą, o gyvenimo džiaugsmas dažnai slypi akimirkose. Viena iš tokių akimirkų – mėgavimasis gardžia, kvapnia ir kokybiška kava. Tikra tiesa yra ta, jog gyvenimas per trumpas gerti nekokybišką kavą. Atradus tinkamas kavos pupeles, pasirinkus funkcionalius kavos ruošimo prietaisus ir skiriant dėmesio kavos gaminimo procesui kiekviena akimirka gurkšnojant kavą taps kur kas malonesnė bei labiau džiuginanti.