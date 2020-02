Kobalto mėlyna: stilingiausia metų spalva atspindi laikmečio aktualijas

Kaip vakaro dangus

"Kad būtų lengviau įsivaizduoti, koks tas mėlynas atspalvis, kuris bus madingiausias visus šiuos metus, reikėtų prisiminti vakarinį dangų – beribį ir neaprėpiamą, gilų, tarsi raginantį mus pažvelgti plačiau, išlįsti iš namų ir pamatyti kitą perspektyvą", – pataria "Pantone" spalvų instituto vadovė Leatrice Eiseman.

Gyvename laikais, kai mums ypač svarbus pasitikėjimas ir ištikimybė, pastovumas ir patikimumas. Visa tai simbolizuoja solidus mėlynas atspalvis. Aplinkoje, kurioje vyrauja ši spalva, žmogus jaučiasi saugiai, patogiai ir jaukiai, tarytum apkabintas artimo, mylinčio žmogaus.

"Apie mėlyną interjerą vertėtų pagalvoti tiems, kurie yra išsiblaškę, kuriems sunku nuraminti galvoje dūzgiančias mintis. Jis gali tapti atsvara pasaulyje, kurį valdo skaitmeninės technologijos, kuriame viskas akimirksniu keičiasi – vaizdai, veidai, nuotaikos", – poetiškai apibūdina metų spalvą L.Eiseman.

Gylio ir erdvės įspūdis

Dizainerių teigimu, klasikinė mėlyna spalva neįtikėtinai dinamiška. Ji labai tinka mažiems kambariams, ankštoms erdvėms, kadangi tamsios sienos vizualiai jas padidina. Be to, mėlyna – puikus fonas, išryškinantis interjero objektus, suteikiantis aplinkai išskirtinį charakterį, kartu nėra per daug dominuojanti, nustelbianti.

Šis atspalvis idealiai dera bendroms gyvenamosioms erdvėms, svetainėms, ypač tinkamas bibliotekoms, darbo kabinetams, holams ar net nedidelio ploto atviro plano butams – studijoms.

Ši spalva tiks ir luboms, tiesa, joms reikėtų parinkti šiek tiek tamsesnį toną nei sienoms – tai suteiks gylio įspūdį, patalpa atrodys aukštesnė. Monotonijos, naudojant tą pačią spalvą visoms plokštumoms, išvengti padės skirtingos tekstūros, pavyzdžiui, sienos gali būti išklijuotos tapetais, o lubos dažytos, arba atvirkščiai.

Laiko išbandyti deriniai

Tamsiai mėlynai spalvai nesunku surasti tinkamus kaimynus. Kalbant apie medžiagas, ji dera beveik su viskuo, o labiausiai su marmuru ir kitais natūraliais akmenimis, metalais, ypač šiltų atspalvių, medžiu, natūralia oda, įmantrių, sudėtingų raštų apmušalais, audiniais, kilimais, kitais tekstilės aksesuarais.

Monotonijos, naudojant tą pačią spalvą, visoms plokštumoms išvengti padės skirtingos tekstūros.

Tinkamiausios spalvos, kurios draugauja su mėlyna – žalia, pilka, purpurinė, geltona, oranžinė, kiti intensyvūs brangakmenių tonai. Klasikinis kontrastingas derinys su balta niekada neišeina iš mados. Mėlyna visuomet gerai atrodo ir greta neutralių kreminių, rusvų, rožinių, gelsvų, pilkšvų atspalvių.

Jeigu jaučiate, kad mėlyna – jūsų spalva, galite ją naudoti dideliais kiekiais. Nebijokite, kad namai atrodys neskoningai – viską išspręs skirtingų tekstūrų žaidimas: derinkite matines ir blizgias, pavyzdžiui, keramiką ir odą, skirtingų rūšių audinius – vilną, aksomą, šilką, liną.

Universalus pasirinkimas

Dizaineriai tikina, kad šių metų spalva tokia neįnoringa, kad jos elementų galima įvesti į bet kokio stiliaus ar kolorito interjerą. Mėlynos pagalvėlės, vazos, apklotai, kilimai pagyvins ir suteiks solidumo svetainei ar miegamajam kambariui. Virtuvėje ant sienų galima pakabinti keletą mėlynų keraminių lėkščių, įsigyti mėlyną virdulį.

Jeigu galvojote atnaujinti ar keisti minkštuosius baldus, nepabijokite mėlynos spalvos, ypač įspūdingai atrodo aksomas, satinas, šilkas. Užtenka kelių detalių – krėslų, kėdžių ar sofutės. O galbūt mėlynai nudažysite komodą, knygų lentynas, laiptus, duris, langus, panaudosite ją virtuvės baldams?..