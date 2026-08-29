Mokyklinių priemonių revizija ir jų „techninė apžiūra“

Kaip rašoma lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ pranešime spaudai, šią reviziją naudinga atlikti kartu su vaiku – jis pats geriausiai prisimena, kurias priemones naudojo dažniausiai, ko praėjusiais mokslo metais greičiausiai pritrūkdavo ir kas kėlė nepatogumų.
Greitai ir lengvai
Prieš naujuosius mokslo metus reikėtų surinkti visas namuose esančias mokyklai skirtas priemones ir, kiekvieną patikrinus, suskirstyti į tris grupes: tinkamas naudoti, reikalingas papildyti ir tas, kurias reikia turėti pagal konkrečios mokyklos ar mokytojo pateiktą sąrašą.
Rašymo priemones lengvai patikrinsite kiekvienu tušinuku, rašikliu ir plunksnakočiu parašydami po kelis žodžius. Kartu patikrinkite ir kiekvienam jų skirtas šerdeles ar rašalo kapsules. Padrožkite spalvotus pieštukus – jei jų šerdelės suskilusios, pieštukas drožiant nuolat lūš. Taip pat įsitikinkite, ar drožtukas ir trintukai vis dar kokybiški.
Po vieną reikėtų patikrinti ir visus turimus flomasterius: vien atidarius jų dėžutę, vizualiai gali atrodyti, kad rinkinys pilnas, bet intensyviausiai naudotos spalvos gali būti pasibaigę ar išdžiūvę. Tokiu pat principu pravartu patikrinti ir dailės priemones – atidaryti kiekvieną guašo indelį, patikrinti, ar dažai nesukietėję, teptukai neišsipešioję, o piešimo bloknote likę pakankamai švarių lapų.
Turimų klijų būklę taip pat geriau vertinti ne vien iš išorės, o juos šviežiai išbandyti, kaip ir plastiliną ar modeliną, kurie po vasaros gali būti sukietėję ir trupėti.
Ar reikės naujų?
Po praėjusių mokslo metų likusius sąsiuvinius pirmiausia reikėtų suskirstyti į visiškai naujus ir jau kiek nors naudotus. Pastarieji gali praversti juodraščiams, o prieš naujus mokslo metus svarbu įvertinti ne tik turimų naujų sąsiuvinių skaičių, bet ir jų liniavimą, formatą ir lapų skaičių.
Priklausomai nuo mokinio amžiaus, reikalavimai jo naudojamiems sąsiuviniams gali skirtis, tad tai irgi reikėtų išsiaiškinti prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Tas pats pasakytina ir apie natų, laboratorinių darbų ar kitus specialios paskirties sąsiuvinius.
Kartu reikėtų patikrinti sąsiuvinių ir vadovėlių aplankus, įvairius segtuvus ir įmautes užduočių lapams, galbūt įsigyti atskirą užrašinę, kuri praverstų pasižymint pastabas apie namų darbus, būrelių laikus, atsiskaitymus ar kitą svarbią informaciją vienoje vietoje.
Nepirkti aklai
Vienas svarbiausių dalykų prieš naujus mokslo metus – vaiko kuprinė. Ją patikrinti būtina itin atidžiai. Reiktų apžiūrėti visus užtrauktukus, siūles, rankenas, petnešas ir jų reguliatorius, nugarėlę, atšvaitus ir kišenes.
Jei kuprinė jau pernelyg susidėvėjusi, nepatogi ar per maža, galbūt pats laikas įsigyti naują. Žinoma, naujos kuprinės nereikėtų pirkti aklai, svarbu visuomet rinktis su tuo, kas ją nešios.
Kartu reikėtų patikrinti penalo būklę ir turinį, gertuvės ir priešpiečių dėžutės sandarumą, pasimatuoti sportinę aprangą ir avalynę, kurią per vasarą vaikas gali būti paprasčiausiai išaugęs, tad atsargai jos prisipirkti nepavyks.
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