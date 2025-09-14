Rudenėjant nuotaiką kelia spalvos

Daugiau kūrybingumo
„Ruduo – puikus metas atnaujinti savo būstą. Tai metas, kai norisi šilumos, jaukumo, todėl pasitelkus kūrybiškumą galima sukurti tokius namus, kurie net ir tamsiuoju periodu išliks jaukūs ir įkvepiantys. Šiemet dėmesio centre – išraiškingi dizaino sprendimai, suteikiantys asmeniškumo. Nuo grafinių tekstilės raštų iki skulptūriško apšvietimo – rudens interjero tendencijos sukasi aplink spalvas, komfortą ir akcentinius elementus“, – sako interjero specialistė Morta Bučinskienė.
Tendencijos tolsta nuo pernelyg minimalistinio stiliaus. Šį rudenį interjeruose atsiras kūrybingumo su spontaniškais ir išraiškingais raštais. Nuo abstrakčių formų iki ranka pieštų linijų ar ryškių spalvų blokų – vis labiau domimasi mažiau išblizgintu, bet asmeniškesniu dizainu. Tokios detalės suteikia charakterio ir padeda paįvairinti neutralesnes erdves.
Tai taip pat puikus metas improvizuoti ir maišyti skirtingus elementus: minkštas linijas – su aštriomis, ryškius raštus – su vienspalviais audiniais, sluoksniuoti skirtingas medžiagas netikėtais būdais.
Nesvarbu, ar tai kilimas, primenantis teptuko potėpius, ar šviestuvas su netaisyklingu siluetu – svarbu į namus įnešti judesio ir individualumo vos keliais aksesuarais.
Įsileiskime spalvų
Šį rudenį spalvų paletės peržengia iki šiol įprastus žemės tonus. Nors šilti, neutralūs atspalviai vis dar išlieka tarp favoritų, populiarėja sodresnės, išraiškingesnės spalvos, suteikiančios erdvei energijos.
„Gilūs ochros, šilti rūdžių ir molio tonai derinami su netikėtais akcentais – kobalto mėlyna, švelnia alyvine ar net citrusine geltona, kad interjerai būtų ir žemiški, ir įkvepiantys“, – pasakoja M. Bučinskienė.
Šios nuotaiką keliančios spalvos ypač tinka tekstilėje ir smulkesniuose namų aksesuaruose – vos vienas ryškesnis akcentas gali pakeisti kambario atmosferą neužgoždamas visumos. Dizainerė pabrėžia, kad protingai naudojamos spalvos gali praskaidrinti tamsesnius namų kampus, suteikti vizualinės šilumos ar tiesiog įnešti džiaugsmo į kasdienybę.
Išraiškingi tekstūrų sluoksniai
Vėstant oramas, daugelį natūraliai traukia medžiagos, suteikiančios jaukumo, ramybės ir artumo. Šį rudenį svarbios švelnios tekstūros: stori pinti užklotai, kilpinio audinio pagalvėlės, gilios, švelnios kilimų faktūros. Jos ne tik užtikrina fizinį komfortą, bet ir padeda sukurti emocinę ramybę, paversdamos namus malonia atsipalaidavimo vieta.
„Sluoksniavimas – šio sezono stiliaus esmė. Vilnos, aksomo ir šiauštos medvilnės derinimas suteikia namams gyvybės neperkraunant erdvės. Net ir smulkūs papildymai, pavyzdžiui, naujas pagalvėlės užvalkalas ar jaukus lovos užtiesalas, gali suteikti visai kitą namų jausmą. Tai ne tiek sezoninis dekoravimas, kiek namų pavertimas prieglobsčiu rudeniui“, – sako M. Bučinskienė.
