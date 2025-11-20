Naujausia orų prognozė: tai tęsis

Anot meteorologų, praėjusi mėnesio dalis buvo šiltesnė, sausesnė ir truputį labiau saulėta nei vidutiniškai būna šiuo metų laiku. Lietuvos orai nuo praėjusio savaitgalio tapo žiemiškesni: dažniau iškrenta kietos fazės krituliai, lapkričio 15–16 d. sulaukėme pirmojo sniego, vidutinė oro temperatūra buvo būdinga šiltai žiemai.
Remiantis ketvirtadienio ryto duomenimis, Lietuvoje vidutiniškai iškrito 29 mm arba 51 proc. lapkričio mėn. kritulių normos, tad ir toliau tebėra vidutiniškai sausiau šį mėnesį nei įprastai. Šiuo metu skirtumas tarp drėgniausių ir sausiausių šalies vietovių siekia iki 6–8 kartų.
Daugiausia kritulių lapkričio 1–20 d. (iki 8 val. ryto) iškrito pietiniuose ir rytiniuose rajonuose:
Vėžaičiuose (Klaipėdos r.) – 66,4 mm (tai sudaro 71 proc. lapkričio mėn. normos);
Palangoje – 52,8 mm (64 proc. mėnesio normos);
Plungėje – 50 mm (63 proc.);
Lazdijuose – 43,8 mm (102 proc.);
Kretingoje – 42,7 mm (48 proc.);
Varėnoje – 42 mm (86 proc.);
Alytuje – 40,7 mm (88 proc.).
Mažiausiai kritulių išmatuota šiaurės vakariniuose rajonuose:
Joniškyje – 8,3 mm (tai yra 18 proc. lapkričio mėn. normos);
Laukuvoje (Šilalės r.) – 8,6 mm (11 proc. mėnesio normos);
Mažeikiuose – 10,1 mm (30 proc.);
Šiauliuose – 11,4 mm (23 proc.);
Akmenėje – 12,6 mm (25 proc.);
Pakruojyje – 13,5 mm (29 proc.);
Kelmėje – 14,7 mm (28 proc.).
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, iki savaitės pabaigos daugiausia kritulių (iki 5–20 mm) iškris vakariniame šalies pakraštyje, kitur jų bus gerokai mažiau (iki 1–5 mm)“, – teigė tarnybos specialistai.
Prognozuojama, kad artimiausiomis naktimis nestipriai pašals, o dienomis sušils šiek tiek virš nulio laipsnių.
„Šalyje ir toliau vis sulauksime mišrių kritulių (sniegas, šlapdriba, lietus). Apibendrinant, tęsis vėlyvo rudens ir žiemos orų pasistumdymas. Nei dar stipresni šalčiai, nei ryškesnis atšilimas neprognozuojami“, – reziumavo sinoptikai.
Penktadienio naktį daug kur krituliai, vyraus nedideli. Vietomis plikledis. Vėjas pietinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Žemiausia temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, krituliai. Pietryčių Lietuvoje kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vakariniame šalies pakraštyje trumpi, nedideli krituliai. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, pajūryje 2–4 laipsnių šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis nedideli krituliai. Vėjas naktį pietvakarių, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje 1–4 laipsniai šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Lapkričio 20 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 204 cm per parą.
Numatomas tolesnis nežymus vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 3–9, ežeruose – 3–8, Kuršių mariose – 6–7, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.
