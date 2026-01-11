Orai Lietuvoje: prognozuoja ir 23 laipsnių šaltį, ir permainas

„Ciklonas, vardu Francis, mus savo vakariniu pakraščiu pasiekęs, sniegelį vis barstęs, nusilpo ir traukiasi į rytus. Vėjas nurimo, bet debesys šią naktį dar kai kur keliolika snaigių pabers, daug kur dangų plonesniais ar storesniais debesimis dangstys ir dideliam šalčiui neleis spirginti. Rūkai gali driektis ir šerkšnu viską dabinti. Nuo arktinių platumų stiprėja ir plečiasi ramus, sausesnis ir šaltas anticiklonas, vardu Bronco I–asis, aišku, su savimi šaltą orą iš šiaurės nešasi“, – sekmadienio vakarą feisbuke rašė sinoptikė.
Savaitės pradžioje dažnai pragiedrės, tad naktimis jau didesnis šaltukas spustels, dienos irgi bus šaltokos, antradienį ir trečiadienio naktį rūkai drieksis, šerkšnas žiemos pasaką seks. Nuo trečiadienio vis arčiau Baltijos plėsis ciklonų sistema, tiesa didžiausiomis audromis Norvegiją jau nuo pirmadienio gąsdins (vykstantys ten savaitės pradžioje pasidomėkit orų prognoze ir tarnybų perspėjimais).
„Pas mus nuo trečiadienio stiprės pietų, pietryčių (kontrabandiniai) vėjai. Ketvirtadienį ir penktadienio naktį kritulių, daugiausia sniego, sulauksim, o pajūryje ir vakariniam pakraštuke šlapdribos, lijundros, kartais ir nedidelio lietučio. Su pietiniais oro srautais kiek šiltesnis oras iš pietų ir mus pasieks, tiesa daugiausia vakarinius rajonus. Bet bent jau šaltis dalyje Lietuvos atlėgs, nuo penktadienio vakariniuose rajonuose, o nuo sekmadienio jau daug kur Lietuvoje dienomis bus apie 0 laipsnių, bet naktimis dar šaltukas spustels, ypač rytinėj Lietuvos pusėje. Kritulių savaitgalį nelaukiame, bet vėl gali rūkai driektis“, – rašė sinoptikė.
Pirmadienį, sausio 12–osios, naktį gali tik šiek tiek kai kur pasnyguriuoti, dieną jau neturėtų snigti. Rūkai kai kur nusidrieks, šerkšnas. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, tik pajūryje naktį šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį minus 12–17 laipsnių, kai kur, labiausia tikėtina vakarų, pietvakarių ir vidurio Lietuvoje iki minus18–20 laipsnių, dieną minus 8–13 laipsnių.
Antradienį, sausio 13–osios, naktį rytiniuose rajonuose gali silpnai pasnigti, dieną vėl be sniego. Rūkai kai kur tvyros, šerkšnu viską dabins. Vėjas nepastovus 3–6 m/s. Naktį minus 13–18 laipsnių, kai kur, daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose iki minus 19–23 laipsnių, šiaurės rytuose, rytuose minus 10–12 laipsnių, dieną minus 8–11laipsnių, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose minus 12–14 laipsnių laikysis.
Trečiadienį, sausio 14 d., be sniego, naktį daug kur rūkas, šerkšnas. Vėjas pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį minus 11–16 laipsnių, kai kur iki minus 17–20 laipsnių šals, dieną minus 9–14 laipsnių, pajūryje minus 6–9 laipsniai.
Ketvirtadienį, sausio 15–osios, naktį snigs vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, rytą ir dieną jau daug kur protarpiais pasnigs, dieną pajūryje ir vakariniam pakraštuke sniegas su šlapdriba maišysis, lijundra. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, vakare vėjas aprims. Naktį minus 13–18 laipsnių, šalčiausia rytuose, pietryčiuose, iki minus 21 laipsnių, vakariniam pakraštuke minus 9–12 laipsnių, dieną minus 4–9 laipsniai, rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose minus 10–13 laipsnių.
Penktadienį, sausio 16 –osios, naktį protarpiais pasnigs, tik pajūryje vyraus šlapdriba, net ir nedidelis lietus maišysis, dieną be ženklesnių kritulių, bet rūkai kai kur nusidrieks, galima lijundra. Vėjas pietų, pietryčių naktį 7–12 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį minus 10–15 laipsnių, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose minus 4–9 laipsniai, dieną minus 2–6 laipsniai, pajūryje minus 1 plius 1 laipsnis.
Šeštadienį, sausio 17 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas pietų, pietryčių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį minus 5–10 laipsnių, vakariniuose rajonuose minus 2–4 laipsniai, dieną 0 minus 3 laipsniai, pajūryje apie plius 1 laipsnį.
Sekmadienį, sausio 18 d., be ženklesnių kritulių, rūkai vėl nusidrieks. Vėjas pietų 5–10 m/s. Naktį minus 2–6 laipsniai, pajūryje apie 0 laipsnių, dieną minus 2 plius 2 laipsniai.
(be temos)