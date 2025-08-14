Prieš artėjantį ilgąjį savaitgalį – sinoptikės įspėjimas: laukia orų permainos

„Anticiklonas, vardu „Julia“, su ramiais ir šiltais orais pagaliau pasiekė Skandinaviją ir Rytų Europą. Tad dar ir ketvirtadienį, ir penktadienį, per Žolines, turėsime ramius, šiltus, o pietiniuose, pietvakariniuose ir vakariniuose rajonuose – gerokai šiltesnius orus“, – nurodė sinoptikė.
Pasak sinoptikės, savaitgalis jau bus vėsesnis, sulauksime ir lietaus.
„Šeštadienį, per Skandinaviją ir Baltiją, link Lietuvos, apsiginklavęs atmosferos frontų debesimis, brausis lietingo ciklono slėnis. Šeštadienio naktį pakeliui prijungs dar vieną atmosferos frontą, kuris laistys ir gerokai perkūnija pasitrankys. Šeštadienio dieną lis daugiau, bet perkūnas bus silpnesnis, vėjas suks į šiaurės vakarus ir stiprės. Šiaurinėje Lietuvos pusėje jau gerokai atvės“, – pranešė E. Latvėnaitė.
Sinoptikės teigimu, sekmadienis bus vėsokas ir su stipresniu vėju bei lietumi, gausiau palis dieną.
„Keliaujantys pramogauti per ilgąjį savaitgalį, nepamirškite šiltesnių rūbų ir skėčių. Dar kitos savaitės pradžia turėtų būti permaininga – šiek tiek palis, po vėsoko pirmadienio vėliau vėl bus šilčiau, savaitės viduryje turėtų dar labiau sušilti“, – rašė ji.
Ketvirtadienis, rugpjūčio 14 d., bus be lietaus. Naktį pūs nepastovus vėjas – 3–7 m/s, dienos metu – pietryčių 4–8 m/s. Naktį atšals iki 9–13 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje – 14–16 laipsnių. Dienos metu sušils iki 23–27 laipsnių, šilčiausia bus vakaruose, pietvakariuose ir pietuose. Gaiviausias oras – šiaurės rytuose ir rytuose.
Penktadienį, rugpjūčio 15 d., per Žolinių šventę naktis bus be lietaus, šiaurės rytuose gali nusidriekti rūkas. Diena nusimato be ženklesnio lietaus, nebent pavakare keliolika šiltų lietaus lašų gali nukristi vakariniame pakraštyje. Nakties metu pūs pietų ir pietryčių vėjas – 3–7m/s, dieną – 5–10m/s. Naktį atšals iki 10–15 laipsnių, šilčiausia bus Kuršių nerijoje – apie 17 laipsnių. Dienos metu sušils iki 24–28 laipsnių, o pietvakariniuose rajonuose gali įkaisti ir iki 30 laipsnių.
Šeštadienį, rugpjūčio 16 d., nakties metu gali vietomis smarkokai, protarpiais net su perkūnija palyti. Dieną palis daugiau, sudundės perkūnija. Po pietų gausesnio lietaus sulauksime pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Naktį pūs pietų ir pietvakarių vėjas – 6–11 m/s, dienos metu – vakarų vėjas. Vakariniuose rajonuose vėjas suks į šiaurės vakarus – 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai pasieks 15–17 m/s. Naktį atšals iki 15–18 laipsnių, o dienos metu sušils iki 21–25 laipsnių. Pietuose ir pietvakariuose įkais iki 26 laipsnių, šiaurinėje pusėje – 18–20 laipsnių.
Sekmadienį, rugpjūčio 17 d., naktis bus be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, gausiau šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose. Pūs šiaurės ir šiaurės vakarų vėjas – 7–12 m/s, dieną vėjo gūsiai sieks 15 m/s, pajūryje vėjas sukils iki 17 m/s. Nakties metu temperatūra nukris iki 10–13 laipsnių, pajūryje – 14–16 laipsnių. Dieną sušils iki 17–22 laipsnių.
Pirmadienį, rugpjūčio 18 d., protarpiais šiek tiek palis, daugiausia dieną. Pūs šiaurės vakarų vėjas – 7–12 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 9–14 laipsnių. Šilčiausia bus Lietuvos vakariniame pakraštyje, dieną sušils iki 18–23 laipsnių, vėsiausia bus pajūryje.
Antradienį, rugpjūčio 19 d., naktis bus be lietaus, tačiau dienos metu gali šiek tiek palyti. Naktį pūs vakarų, šiaurės vakarų vėjas – 4–8 m/s, dienos metu – 6–11 m/s. Naktį temperatūra nukris iki 11–14 laipsnių, šilčiausia bus pajūryje, dieną – 21–24 laipsniai.
Trečiadienis, rugpjūčio 20 d., bus be ženklesnio lietaus, naktį gali nusidriekti rūkas. Pūs vakarų, šiaurės vakarų vėjas – 6–11 m/s. Nakties metu temperatūra nukris iki 11–14 laipsnių, dieną sušils iki 22–25 laipsnių, pajūryje bus apie 19–21 laipsniai.
Ketvirtadienis, rugpjūčio 21 d., nusimato be ženklesnio lietaus. Naktį pūs nepastovus vėjas – 3–7 m/s, dienos metu – 6–11 m/s. Nakties metu temperatūra nukris iki 13–16 laipsnių, dieną įkais iki 23–28 laipsnių, vėsiausias oras – pajūryje.
