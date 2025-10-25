 Vėlinės turėtų būti ramios

Vėlinės turėtų būti ramios

2025-10-25 05:00
Daiva Janauskaitė

Didžiąją kitos savaitės dalį būsime priversti slėptis nuo lietaus ir gūsingo vėjo. Tik į savaitės pabaigą dangus žada pragiedrėti. O kitą savaitgalį, kai lankysime artimųjų kapus, numatomi ramūs ir saulėti orai.

Prognozės: kitą savaitgalį, kai žmonės lankys artimųjų kapus, žadamas geras rudeniškas oras. / I. Kiseliovaitės nuotr.

gūsingas, 15–18 m/s stiprumo vėjas, įdienojus termometrai rodys tik 9–11 laipsnių šilumos.

Sekmadienį taip pat tikėtinas gūsingas pietvakarių vėjas, naktį laukiama 7–9 laipsnių šiluma, dienos oro temperatūra bus vos laipsniu aukštesnė už nakties.

Labai panašus numatomas ir pirmadienis bei antradienis.

Trečiadienio naktį vis dar lis, o dieną jau tikėtini tik nedideli krituliai, termometro stulpelis dienos metu pasieks 10 laipsnių padalą.

Lietus prognozuojamas dar ir ketvirtadienio naktį, dieną vėjas pasisuks iš pietryčių, todėl žymesnio lietaus jau nenumatoma. Įdienojus oras sušils iki 9–11 laipsnių šilumos.

Penktadienį pagaliau nušvis saulė, pietų, pietryčių vėjas pamažu rims, naktį tikėtina 6–8 laipsnių šiluma, dieną šils iki 10–12 laipsnių.

Sinoptikai pranašauja, kad kitą savaitgalį nelis, pūs silpnas pietrytis, dienomis termometrai gali rodyti 11–13 laipsnių šilumos, todėl važiuojantieji į kapines neturėtų sužvarbti, o žvakučių liepsnos neužpūs žvarbus vėjas.

