Laukia itin lietinga savaitė

Šiandien laukiami trumpi lietūs su perkūnija, pūs pietų, pietryčių vėjas, 5–10 m/s, perkūnijos metu galimi gūsiai 15 m/s. Oras sušils iki plius 20–22 laipsnių.
Sekmadienio naktį išliks pietryčių vėjas, 6–11 m/s, dieną gūsiai 14 m/s, temperatūra naktį – 14–16 laipsnių šilumos, dieną – plius 17–21 laipsnis. Tikėtinas smarkus lietus.
Pirmadienio naktį papūs pietvakarių vėjas, sustiprės iki 10–15 m/s, oro temperatūra bus 15–17 laipsnių šilumos, dieną sušils iki 19 laipsnių. Naktį lis nuolat, dieną – protarpiais.
Antradienį vėjas dar sustiprės iki 13–18 m/s, dieną – 15–20 m/s. Oro temperatūra laikysis kaip ir parą prieš tai. Tikėtinas labai smarkus lietus ir dieną, ir naktį.
Trečiadienį išliks toks pat stiprus vėjas, oro temperatūra naktį – apie 13 laipsnių šilumos, dieną – iki plius 16 laipsnių. Naktį prognozuojami ištisiniai lietūs, dieną – trumpalaikiai.
Ketvirtadienį pietvakarių vėjas kiek aprims iki 9–14 m/s, visą parą oro temperatūra laikysis plius 13–16 laipsnių. Visą parą lis.
Penktadienio para bus analogiška – lietinga, vėjuota ir šilumos ne per daugiausiai.
Kitas savaitgalis bus irgi rudeniškas – pūs šiaurės vakarų vėjas, 8–13 m/s, temperatūra tiek naktį, tiek dieną laikysis apie 15 laipsnių šilumos. Visą savaitgalį prognozuojamas lietus.
Naujausi komentarai