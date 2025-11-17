Gyventojai džiaugiasi pirmuoju sniegu: kokių orų laukti toliau?

Nemažai pasnigo Tauragės, Kelmės, Biržų, Panevėžio rajonuose. Kai kur matyti netgi pusnys.
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pateikė naujausią orų prognozę, ko laukti toliau.
„Pirmadienį, lapkričio 17-osios naktį krituliai, vyraus šlapdriba ir sniegas, tik pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose lietus kris, vėl be ženklesnių kritulių bus vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, krituliuose ir rūke matomumas blogės, daug kur plikledis, šaltas rūkas prie paviršių slidžia šarma prisiklijuos, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Dieną protarpiais krituliai-šlapdriba su lietumi kris daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s, pajūryje įdienojus šiaurės vakarų 8–13 m/s. Oro temperatūra naktį 0 minus 3°C, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose plius 1–3°C, pajūryje plius 4–7°C, šilčiausia Kuršių nerijoje, dieną 0 plius 5°C, šilčiausia pajūryje plius 6–7°C.
Antradienį, lapkričio 18 d. protarpiais krituliai, gausesni naktį. Naktį ir rytą kai kur plikledis. Vėjas nakties pradžioje pietinių krypčių, vėliau suks į vakarus, pietvakarius 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, pajūryje gūsiai 19–22 m/s. Oro temperatūra naktį minus 2 plius 2°C, šilčiausia pajūryje plius 4–6°C, dieną plius 2–6°C, šilčiausia pajūryje.
Trečiadienį, lapkričio 19 d. protarpiais mišrūs krituliai, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, naktį vyraus sniegas ir šlapdriba, dieną jau šlapdriba su lietumi maišysis. Naktį daug kur plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį minus 3 plius 1°C, šilčiausia vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštuke plius 2–4°C, dieną plius 2–4°C, pajūryje apie plius 6°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 20-osios naktį be ženklesnių kritulių, plikledis, dieną protarpiais nedideli krituliai, jau daugiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį minus 2–4°C, pajūryje 0 plius 2°C, dieną plius 1–3°C, šilčiausia pajūryje.
Penktadienį, lapkričio 21 d. protarpiais krituliai, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, naktį vyraus sniegas su šlapdriba, dieną šlapdriba su lietumi, dulksna ir rūkais maišysis. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį minus 2 plius 2°C, pajūryje plius 3–5°C, dieną plius 1–3°C, pajūryje apie plius 5°C.
Šeštadienį, lapkričio 22 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 0 minus 5°C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, bet pajūryje plius 1–3°C, dieną plius 1–3°C, pajūryje apie plius 5°C.
Sekmadienį, lapkričio 23-osios naktį be kritulių, dieną gali jau šiek tiek palyti. Vėjas pietų, pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį minus 1–4°C, dieną jau plius 3–5°C“, – feisbuke skelbė sinoptikė.
