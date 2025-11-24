Orai: sulauksime sniego, bus slidu

„Nustūmęs šviesesnius ir sausesnius orus atnešusį anticikloną, iš pietų keliauja nedidelis ciklonas, kurio atmosferos fronto debesys jau pasiekė pietinius, pietrytinius rajonus, ramiai sniegą barsto ir dar barstys ir pirmadienį, ir antradienį. Šiaurės vakaruose, virš Atlanto stiprėja audringų ir darganotų ciklonų sistema, kuri vis toliau į pietus plečiasi, šaltą poliarinių platumų orą iki Viduržemio jūros kartu „tempiasi“. O ten šaltas oras, susidūręs su šiltais vandenimis, „padės“ naujiems, kupiniems drėgmės ir audringiems ciklonams užsisukti. Vienas iš jų, jau trečiadienį, savo šiaurės vakariniu, vėliau vakariniu pakraščiu Lietuvą pasieks, gerokų kritulių, daugiausia sniego atneš, dar ir stipresniu, žvarbiu šiaurinių krypčių vėju pašukuos, kai kur sniegą pagainios, o pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose šlapdribą su lietumi drėbs, lijundra slidžius spąstus paspęs. Darganotas, su visokiais pavojingais reiškiniais bus dar ir ketvirtadienis. Kartu su darganomis matomumas bus blogas. Tad trečiadienį ir ketvirtadienį būkite atsargūs. Nuo penktadienio kritulių bus mažiau, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose, čia kiek šiltesnis oras nedidelį atodrėkį atneš, o su juo ir miglas, o kai kur ir lijundras, pūs stipresnis, jau pietinių krypčių vėjas. Bet pietiniuose ir rytiniuose rajonuose dar šaltukas naktimis spaus, dienomis irgi menkai tesušils.
Pirmadienį, lapkričio 24 d. pasnigs, naktį rytinėje Lietuvos pusėje gausiau, matomumas sniege bus blogas, dieną tik protarpiais pasnigs, daugiausia dienos pradžioje. Daug kur plikledis. Mažiausia sniego turėtų sulaukti vakarinis, šiaurės vakarinis pakraštukas, čia rūkai naktį gali nusidriekti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį minus 2–7°C, dieną plius 1 minus 3°C.
Antradienį, lapkričio 25-osios naktį šiek tiek pasnigs pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, dienos pradžioje be kritulių, pavakarę pradės snigti pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, vėliau jau su šlapdriba. Vis dar daug kur plikledis laikysis, vakare pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose lijundra. Vėjas naktį rytų, pietryčių dieną rytų, šiaurės rytų 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį minus 2–6°C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną plius 2 minus 1°C.
Trečiadienį, lapkričio 26 d. snigs, vietomis gausokai, matomumas bus blogas, kai kur pažeme pustys, rytą ir dieną pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose jau šlapdriba su lietumi, dulksna ir lijundra maišysis. Mažiausia sniego vėl turėtų būti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Daug kur plikledis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį minus 1–4°C, pietiniame, pietrytiniame pakraštuke apie 0°C, dieną plius 1 minus 1°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 27-osios naktį pasnigs pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, pustys, daug kur plikledis, dieną nedidelis lietus pajūryje ir vakariniame pakraštuke. Vėjas naktį šiaurės rytų, rytą šiaurės vakarų, dieną suks į pietvakarius 6–11 m/s, dieną pajūryje 8–13 m/s. Naktį minus 2–7°C, dieną plius 2 minus 2°C, pajūryje plius 3–5°C.
Penktadienį, lapkričio 28-osios naktį be ženklesnių kritulių, rūkai nusidrieks, dieną palis pajūryje, vakariniuose rajonuose dulksnos, čia lijundra formuosis. Vėjas pietų 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį minus 4–8°C, vakaruose, šiaurės vakaruose minus 3 plius 2°C, dieną 0 minus 2°C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose plius 1–3°C, pajūryje apie plius 5°C.
Šeštadienį, lapkričio 29 d. protarpiais palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, čia ir lijundra slidžiais spąstais prie paviršių klijuosis. Vėjas pietų, naktį 7–12 m/s gūsiai 15–17 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį minus 2–6°C, vakariniuose rajonuose 0 plius 3°C, dieną plius 1 minus 1°C vakariniuose rajonuose plius 2–4°C.
Sekmadienį, lapkričio 30-osios naktį dar gali palyti ar su lijundra dulksnoti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį minus 1–5°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0 plius 2°C, dieną plius 1–3°C, vakariniuose rajonuose plius 4–6°C“, – feisbuke skelbė sinoptikė.
