Skalbimas – beveik kasdien atliekama buities veikla: kaip išvengti klaidų?

Nors drabužius skalbiame itin dažnai, tačiau klaidos, sugadinančios drabužius ar kitus audinius, vis atliekamos. Dažniausia klaida – per aukšta temperatūra, tačiau pasitaiko, kad pasirenkama netinkama buitinė chemija, jų naudojama per daug ar per mažai, o kartais situaciją gali išgelbėti papildomos skalbimui skirtos priemonės. Pasak lietuviško prekybos tinklo „Maxima“, parduotuvėse yra itin platus buitinės chemijos prekių, skirtų skalbimui, asortimentas. Tad kaip išsirinkti tinkamas ir kaip išvengti klaidų?