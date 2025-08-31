Studento būstas: visavertė erdvė keliolikoje kvadratinių metrų

Svarbu gerai suplanuoti
Kai erdvė maža, o funkcijų – daug, gelbsti aiškus planas su atskiromis zonomis skirtingoms veikloms. Nebūtinos fizinės pertvaros – kartais užtenka atitinkamai išdėstyti baldus, stalines lempas ar patiesti kilimą, kad miegas, mokslai ir laisvalaikis turėtų savo ribas.
„Kai vienas kambarys skirtas kelioms funkcijoms, labai svarbu susiplanuoti, kur kas vyksta, net jei tai tik simboliniai skirstymai. Jaunuolis turi turėti tris pagrindines zonas: mokymosi erdvę, miego zoną, daiktų laikymo vietą. Jei viskas suplakama į vieną, nei patogumo, nei jaukumo nebelieka“, – sako „Gintaro baldų“ interjero dizainerė Vilma Ruzgailienė
Kaip praplėsti erdvę
Kai kambarys nedidelis, svarbu ne tik ką į jį sutalpinsi, bet ir kaip visa tai atrodys. Dizainerė dalijasi keliais paprastais triukais, padedančiais vizualiai praplėsti erdvę, net jei erdvės kvadratinių metrų skaičius nekinta.
Pirmas patarimas – tiesiog mažiau daiktų ir baldų, kad erdvėje būtų kuo daugiau šviesos ir laisvos vietos ant grindų. Dizainerė siūlo vengti sunkių, tamsių, masyvių baldų, o rinktis lengvesnius, kompaktiškesnius variantus.
„Antra, iki galo išnaudoti vertikalias erdves ir neapkrauti horizontalių. Pavyzdžiui, spintas siūlyčiau rinktis iki lubų – tai leidžia maksimaliai išnaudoti aukštį, o tvarkingai uždaromos durys, ypač stumdomos, nepalieka nereikalingų tarpų. Baldai su ratukais taip pat leidžia greitai keisti erdvės paskirtį – pavyzdžiui, vieną dieną minkštas pufas skiriamas kino zonai, kitą – papildomai darbo vietai“, – pataria V. Ruzgailienė.
Trečia, veidrodžiai. Jie ne tik atspindi šviesą, bet ir vizualiai plečia erdvę, ypač jei dideli, montuojami ant spintų durų arba kabinami šalia langų. Tai vienas lengviausių būdų sukurti šviesesnio, didesnio kambario įspūdį.
Funkcionalūs baldai
Erdvę išnaudoti maksimaliai padeda ne tik planavimas, bet ir baldų pasirinkimas. Vienas daiktas, galintis atlikti kelias funkcijas, – išsigelbėjimas mažame kambaryje.
Sofa, kuri naktį tampa lova, rašomasis stalas su lentynomis virš jo, spinta, kurioje tilps ne tik drabužiai, bet ir lagaminas, lygintuvas ar sportinis krepšys, – visi šie sprendimai ne tik taupo vietą, bet ir leidžia išlaikyti estetinį vientisumą.
„Populiariausi baldai – sofos-lovos. Jas renkasi tiek jauni žmonės, tiek šeimos vaikų kambariams. Dažnai pasirenkamos ir atverčiamos sieninės lovos – nors jos kiek brangesnės, bet labai patogios, nes dieną atlaisvina daug vietos“, – sako V. Ruzgailienė.
Viena naujesnių tendencijų – moduliniai baldai. Jie leidžia susikomplektuoti baldą pagal savo erdvę ir poreikius, o vėliau jį papildyti papildomis dalimis. Tai ypač aktualu tiems, kurie kraustosi dažnai arba kurių gyvenimo būdas greitai keičiasi.
„Moduliniai baldai labai populiarėja – klientas gali pats susiprojektuoti, kaip jam patogu. Jei vėliau prireikia daugiau vietos, gali tiesiog pridėti papildomų dalių. Tai labai lankstus ir patogus sprendimas“, – pastebi dizainerė.
Verta vengti ir vienkartinių sprendimų, kurių funkcionalumas ribotas, – geriau investuoti į baldą, kuris tarnaus ne vienus metus ir kurį bus galima pritaikyti prie besikeičiančio gyvenimo būdo, pataria V. Ruzgailienė.
Jauku ir stilinga
Maža erdvė nebūtinai turi atrodyti nuobodžiai ar buitiškai. Priešingai – ji gali būti stilinga, vizualiai harmoninga ir jauki, jei tik laikomasi kelių dizaino principų.
Pirmas patarimas – spalvų pusiausvyra. 70–20–10 taisyklė padeda net mažame kambaryje išlaikyti vientisumą: 70 proc. spalvų gamos turėtų sudaryti neutralios (baldai, sienos), 20 proc. – papildoma spalva (tekstilė, šviestuvai), 10 proc. – akcentai (pagalvėlė, plakatas, augalas).
„Daugiausia jaunų žmonių renkasi žemiškus tonus su ryškiais akcentais. Jie vengia perkrautų spalvų derinių ir dažniausiai siekia skandinaviško švarumo, bet su asmeniniu prieskoniu, spalvingais akcentais“, – pasakoja V. Ruzgailienė.
Formos – taip pat svarbios. Minkšti baldai su užapvalintais kampais, švelnių linijų spintelės, aptakūs paviršiai – visa tai kuria jaukumą net be papildomų dekoracijų. Šiuo metu ypač populiarūs baldai iš natūralių medžiagų – šviesaus medžio, švelnių, matinio paviršiaus audinių.
„Pastebime, kad jauni žmonės renkasi mažiau veliūro, daugiau natūralių tekstūrų – šilkinio tipo audinius, lino imitacijas. Daug kam estetika labai svarbi, ypač kai jos semiamasi iš instagramo ar pinteresto. Jaunimas nori savo erdvėje jaustis jaukiai, bet ir kad būtų gražu“, – teigia dizainerė.
Paskutinį jaukumo sluoksnį sukuria detalės – augalai, apgalvoti akcentai, sluoksniuotas apšvietimas. Pakanka vos kelių skirtingų šviesos šaltinių, kad ta pati erdvė vakare atrodytų visai kitaip nei dieną: viena lempa gali būti ryški ir nuteikti darbui, kita – šiltesnė, skirta ramiam vakarui skambant muzikai.
