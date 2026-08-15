Svajojate apie lauko virtuvę: nuo ko pradėti?

Nuo ko pradėti ją planuoti ir į ką atkreipti dėmesį, kad gaminti lauke būtų patogu net ir nedidelėje erdvėje, dalijamasi „Ikea“ pranešime žiniasklaidai.
Neskubėkite. „Lauko virtuvė nebūtinai turi būti didelė ar brangi. Vieniems pakanka jaukaus grilio kampelio, kitiems reikia visiškai įrengtos virtuvės su vandentiekiu, elektra ir buitine technika. Svarbiausia – neskubėti visko įsirengti iš karto. Pirmiausia pasirūpinkite tuo, ko iš tiesų reikia, o vėliau, keičiantis poreikiams, lauko virtuvę galėsite papildyti naujais sprendimais“, – pataria Interjero dizaino departamento vadovė Morta Bučinskienė.
Lauko virtuvę geriausia įrengti netoli vidaus virtuvės – tuomet bus patogu greitai atsinešti produktų, indų ar kitų reikalingų daiktų.
Suplanuokite erdvę. Prieš renkantis įrangą, pirmiausia verta apsvarstyti, kokia bus pagrindinė lauko virtuvės paskirtis. Ar joje gaminsite kasdien? Kiek žmonių ja naudosis? Ar pakaks grilio, o gal norėsite visiškai įrengtos lauko virtuvės su plautuve, šaldytuvu ir darbastaliu? Jei planuojate lauko virtuvę su visa įranga, iš anksto pasirūpinkite vandens, nuotekų ir elektros įvadais, o prireikus – ir dujų tiekimu.
„Lauko virtuvę geriausia įrengti netoli vidaus virtuvės – tuomet bus patogu greitai atsinešti produktų, indų ar kitų reikalingų daiktų. Renkantis vietą taip pat svarbu įvertinti Lietuvos klimatą. Lauko sąlygoms skirtos medžiagos turėtų būti atsparios šalčiui, o paviršiai suprojektuoti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo“, – sako M. Bučinskienė.
Darbo trikampis. Projektuojant lauko virtuvę, patartina vadovautis tais pačiais principais, kurie taikomi ir planuojant vidaus virtuvę. Vienas svarbiausių – vadinamasis darbo trikampis, kai pagrindinės zonos – produktų laikymo, maisto ruošimo ir gaminimo – išdėstomos taip, kad tarp jų būtų patogu judėti. Taip gaminant mažiau teks vaikščioti pirmyn ir atgal. Planuojant įrangos išdėstymą, šaldytuvo nereikėtų statyti greta grilio ar picų krosnies. Geriausia, kai juos skiria stalviršis ir plautuvė. Taip pat verta šalia kepimo zonos numatyti vietos papildomam stalviršiui – ant jo bus patogu pasidėti ingredientus, paruoštą maistą ar serviruoti patiekalus.
Tinkama vieta. Planuojant lauko virtuvę verta pagalvoti, kiek laiko per metus ja naudositės – tik vasarą ar nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. Renkantis vietą svarbu įvertinti ne tik erdvės dydį, bet ir saulės kryptį, vyraujančius vėjus. Jei yra galimybė, lauko virtuvę geriausia įrengti vietoje, kurią nuo vėjo saugo namo siena, tvora ar gyvatvorė – taip gaminti bus patogiau visą sezoną.
Ilgaamžės medžiagos. Ne mažiau svarbu ir tinkamai pasirinkti medžiagas. Jos turėtų būti ne tik estetiškos, bet ir pritaikytos atlaikyti temperatūrų svyravimus, drėgmę ir šaltį. Vienas patvariausių pasirinkimų – nerūdijantis plienas, o mediena suteikia daugiau jaukumo ir natūralumo, tačiau reikalauja reguliarios priežiūros. Taip pat verta pasirūpinti, kad lauko virtuvei skirta buitinė technika ir apšvietimas būtų pritaikyti saugiai naudoti drėgnoje aplinkoje.
Po stogu ar atviru dangumi? Jei leidžia biudžetas, stogas virš lauko virtuvės – viena praktiškiausių sprendimų. Jis apsaugo nuo lietaus, leidžia ilgiau mėgautis lauko virtuve ir pailgina baldų bei įrangos tarnavimo laiką. Jei nuolatinio stogo įrengti nėra galimybės, puikia alternatyva gali tapti skėtis, tentas ar markizė – jie apsaugos tiek nuo kaitrios saulės, tiek nuo lietaus.
Kokia kaitvietė? Renkantis lauko virtuvės įrangą, pirmiausia reikėtų pagalvoti apie savo įpročius – ką dažniausiai gaminate, kiek žmonių paprastai vaišinate ir kiek laiko norite skirti maisto ruošai. Dujinis grilis – praktiškas pasirinkimas vertinantiems patogumą ir greitį. Jis greitai įkaista, temperatūrą lengva reguliuoti, o gaminant lieka mažiau netvarkos. Be to, tokį grilį nesudėtinga prižiūrėti. Anglinis grilis maistui suteikia išskirtinį dūmo aromatą, ypač mėgstamą ruošiant mėsos patiekalus, tačiau reikalauja daugiau priežiūros ir valymo. Tuo metu picų krosnis ne tik praplečia gaminimo galimybes, bet ir padeda sukurti ypatingą atmosferą – ji puikiai tinka jaukiems šeimos vakarams, vakarėliams ar didesniems draugų susibūrimams.
Žiema – ne už kalnų. Dizainerė taip pat pabrėžia, kad svarbu lauko virtuvę tinkamai paruošti šaltajam sezonui. „Lietuvos klimatas permainingas, todėl lauko virtuvės paruošimas žiemai turėtų tapti kasmetiniu įpročiu – net jei ji įrengta iš pačių kokybiškiausių medžiagų. Rudenį skyrus šiek tiek laiko baldų, buitinės technikos ir inžinerinių sistemų apsaugai, pavasarį sugrįžus šiltesniems orams, lauko virtuve vėl galėsite naudotis be jokių papildomų rūpesčių“, – pataria M. Bučinskienė.
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