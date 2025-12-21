Šventinei nuotaikai – gyvos puošmenos

Kaip informuojama „Iki“ pranešime spaudai, vieni laukiamiausių šventinio sezono augalų – kėniai. Daug dėmesio sulaukia ir vazone auginami puskiparisiai ar pušaitės – tokie variantai itin tinkami mažesnėms erdvėms, kai eglutės ar kėnio pasistatyti nėra kur, bet vis tiek norisi spygliuočių kvapo namuose.
„Puansetija jau daugeliui tapusi tokiu pat neatsiejamu žiemos švenčių simboliu kaip ir kūčiukai ar šokoladinis advento kalendorius. Jos kasmet tiesiog graibstomos – juk ryškios raudonos jų karūnos bemat suteikia šventiškumo bet kokiam kambariui, taip pat puikiai tinka ir kaip simbolinė nebrangi dovana“, – pastebi „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Ieškoma ir įdomesnių dekoratyvinių elementų: skintos bugienio šakelės iškart sukuria jaukią, klasikinę Kalėdų atmosferą, o itin dekoratyviais lapeliais pasipuošusios selaginelės suteikia subtilumo, elegancijos. Jaukumą ir šventinę nuotaiką namuose susikurti yra visai paprasta ir nebrangu.
Kalėdiniai augalai kasmet tampa svarbia šventinės namų atmosferos dalimi, o kėniai – vienas geidžiamiausių pasirinkimų.
„Kėniai ypatingi tuo, kad jų spygliai laikosi tvirčiau nei eglių, bet yra švelnesni – todėl juos labiau mėgsta turintys mažų vaikų arba smalsių naminių gyvūnų. Didelis pranašumas yra jų daili, taisyklinga forma – lyg iš atviruko. Sodraus žalumo vainikas ir purios šakos suteikia jiems natūralaus puošnumo, todėl net ir su nedaug dekoracijų medelis atrodo šventiškai. Be to, nors kėniai skleidžia natūralų spygliuočių kvapą, aromatas nėra stiprus – tad jie priimtini ir kvapams jautriems žmonėms“, – pasakoja „Iki“ šviežių prekių skyriaus vadybininkė Jolanta Sabaitienė.
Kėnių priežiūra nesudėtinga, jei laikomasi kelių paprastų taisyklių.
Apžiūrėkite. Visų pirma, rinkdamiesi kėnį, atkreipkite dėmesį į spyglių išvaizdą. Sveiko kėnio spygliai – elastingi, žali, jie nelūžinėja ir lengvai nebyra.
Neskubėkite įnešti į šiltą kambarį. Ką tik įsigytas kėnis pirmiausia turėtų aklimatizuotis. Geriausia jį kelias valandas palikti vėsioje patalpoje, pavyzdžiui, balkone ar laiptinėje. Staigus temperatūros šuolis gali sukelti stresą augalui, todėl spygliai greičiau pradės byrėti.
Rinkitės vėsesnę vietą namuose. Kaip ir skintos gėlės, taip ir kirsti kėniai nemėgsta šilumos. Kuo vėsesnėje patalpoje stovės kėnis, tuo ilgiau jis išliks šviežias. Stenkitės vengti vietos šalia radiatorių, krosnelės ar kitų šildymo prietaisų, taip pat tiesioginių saulės spindulių. Jeigu jūsų grindys šildomos – verta būtų kėnį nuo jų bent šiek tiek pakelti.
Pastatykite į vandenį ir reguliariai drėkinkite. Kėnio kamieną reikia įstatyti į stovą su vandeniu. Jeigu turite galimybę – prieš tai porą centimetrų patrumpinkite ir jo kotą, taip augalas geriau gers vandenį. Vanduo turėtų būti šaltas, jį rekomenduojama papildyti kasdien. Pasak „Iki“ šviežių prekių skyriaus vadybininkės, kėnis labai mėgsta drėgmę, todėl jam patiks ir kasdienis spyglių apipurškimas vandeniu iš purkštuko.
Neperkraukite papuošalais. Nors dailus kėnis gundo išpuošti jį daugybe žaisliukų ir girliandų, gera mintis yra jausti saiką. Sunkūs papuošimai gali nusverti šakas – geriau rinktis lengvesnius žaisliukus. Galite naudoti ir dovanas iš gamtos: ant tikro medžio labai gražiai žiūrisi dekoracijos iš kankorėžių, citrusinių vaisių. Jei dar turite senųjų elektrinių girliandų, jas verčiau pakeisti į LED lemputes – jos nešyla ir todėl nedžiovina spyglių.
