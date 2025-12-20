Alfas Ivanauskas: puošybai – minimalizmas, bendravimui – maksimumas

Vieni jau pasipuošėme namus, o kiti dar ieškome idėjų, kaip sukurti ypatingą šventinę nuotaiką. Naršome internete, kad surastume informacijos apie madingiausias tendencijas. Kokios spalvos puošmenos madingos? Koks turėtų būti stalo dekoras?
Garsusis dekoratorius linki sukurti... jausmą. „Jausmą, kad visko yra nei per daug, nei per mažai; kad sukurta šventė, bet ne karnavalas; kad kvepia tikros šakos, žiemos gėlės ir miško kankorėžiai, o ne plastiko burbulai, bumbulai ir visomis vaivorykštės spalvomis žėrinčios girliandos. Kad niekas neperspausta, niekur nepersistengta, bet visiems yra vietos ir laiko: ir grožiui, ir skoniui, ir muzikai, ir natūralių smilkalų magijai, ir pakalbėti, ir tyliai pasėdėti, ir mylimuko paausiui pakutenti“, – ragina A. Ivanauskas.
„Virtuvės mitų griovėjų“ (VMG) įkūrėjas ir idėjinis lyderis griauna mitus ir dekoravimo srityje: jis įrodo, kad gamtos puošmenos – nei nuobodžios, nei nykios. Savo namus A. Ivanauskas puošia panaudodamas daug elementų iš gamtos: nendres, giles, kankorėžius, džiovintus egzotiškus vaisius. Svarbu, kad visos kalėdinės namų puošmenos būtų tvarios ir, šventėms pasibaigus, neterštų gamtos. Dalis puošmenų vėliau atsiduria krepšiuose ar vazose ir papuošia terasą, sodą.
Vaišes Kūčių ir Kalėdų stalui jis taip pat ruošia apgalvotai ir taupiai. „Patiekalų ant stalo turėtų būti mažiau, nei reikia, kad dar išliktų noras jų skanauti, bet jų jau nebūtų“, – siūlo mažą gudrybę garsus virtuvės šefas, be daugybės kulinarijos knygų, išleidęs ir padedančių pasirengti Kalėdoms.
Su mūsų skaitytojais A. Ivanauskas dalijasi sau duotais pažadais.
Mano šventinio stalo įžadai
• Gamtoje nėra jokio teatro, jokių scenos drabužių – tik tikri veidai ir tikra nuotaika.
• Ne kaspinai ir blizgučiai, o estetiški natūralūs akcentai.
• Jokių netikrų dekoracijų – iš maisto lipdytų Kalėdų senių, iš agurkų susuktų rožių ir grybų iš kiaušinių.
• Tikros uogos, šaldyti grybai, išsaugota neperkeptų ir nepervirtų gaminių spalva yra tai, kas tikrai puošia ir žadina apetitą.
• Man patinka savaime gražūs dalykai, įdomūs ir unikalūs. Pavyzdžiui, žvakidės ar desertinės forma, į kurią dešimt metų žiūrėdamas neatsižiūrėsi.
• Pasaulis margas, ir to užtenka, – stalui margo triukšmo nereikia.
• Renkuosi minimalizmą, bet padarau viską, kad prie stalo būtų maksimaliai daug dėmesio, bendravimo ir juoko.
• Arba renkuosi maksimumą, bet ne kaspinų ir blizgučių, o natūralių puošmenų: jeigu tikrų smilgų – tai visas glėbys, jeigu miško kankorėžių – tai beveik visas kibiras ir pan.
• Neieškokite, ko nepametėte ir ko neturite. Viskas, ko reikia gražiai šventei, yra jūsų viduje, jūsų namuose, o vienas kitas įkvepiantis akcentas – miške, apsnigtoje pievoje arba sode. Nesiblaškykite, tiesiog gerai paieškokite.
• Žiemos šventei tinka šiltas ir ramus skandinaviškas stilius, kur daug žvakių šilumos ir jaukaus jų mirgėjimo, švelnių šešėlių, žemės spalvų, gaivaus ir lengvo oro, šiltų pledų, natūralaus medžio, akmens. Ir, be abejo, uoslę glostančio kvapo.
• Neapkraukite svečių patiekalais. Šventės stalas skirtas grožio teatrui, dekoracijų spektakliui, o ne dubenims, šaukštams ir ąsočiams. Patiekalus laikykite ant pagalbinio stalelio arba tiesiog iškilmingai įneškite iš virtuvės, kai anksčiau atneštasis jau išragautas.
„Kaip ir kasmet, šiemet namus kviečiu puošti atsakingiau ir kuo natūraliau, o patiekalus ne dėti ant stalo, o kad jie keliautų iš rankų į rankas ir eitų ratu iki paskutinio kąsnio! Taip per šventes bus mažiau šiukšlių, nuovargio ir daugiau meilės ir lengvumo jausmo“, – kviečia A. Ivanauskas ir ragina kalėdiniu kaspinu perrišti vertingiausią dovaną – laiką ir dėmesį vienas kitam.
