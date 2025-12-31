 Še­fas Al­fas Iva­naus­kas: siū­lau į Žo­li­nę pa­žiū­rė­ti mo­der­niau

Še­fas Al­fas Iva­naus­kas: siū­lau į Žo­li­nę pa­žiū­rė­ti mo­der­niau

2025-12-31 23:50
Ai­da Va­lins­kie­nė

Nors die­nos karš­tos, o va­sa­ros dar taip ne­si­no­ri pa­leis­ti, Žo­li­nė yra tar­si pri­mi­ni­mas apie ar­tė­jan­tį ru­de­nį. Per šią šven­tę se­no­vė­je bū­da­vo pa­žy­mi­ma, kad vi­si svar­biau­si lau­ko dar­bai jau nu­dirb­ti. Ži­no­mas še­fas Al­fas Iva­naus­kas kvie­čia per Žo­li­nę iki so­ties pa­si­mė­gau­ti va­sa­riš­kų aki­mir­kų, ar­ti­mų­jų ši­lu­mos ir gar­džių pa­tie­ka­lų gau­sa, pa­si­ga­min­ti mū­sų lai­ko­tar­piui pri­tai­ky­tų pa­tie­ka­lų iš nau­jo­jo der­liaus.

Alfas Ivanauskas
Alfas Ivanauskas / VMG nuotr.

Ką, mi­nė­da­mi Žo­li­nę, ant sta­lo dė­da­vo mū­sų pro­tė­viai?

Pa­sak et­no­lo­gų, Žo­li­nė sie­ja­ma su vi­su­ma, pil­nat­ve, to­dėl žmo­nės val­gė vis­ką, ką tu­rė­jo, džiau­gė­si nau­ju der­liu­mi ir ra­ga­vo tai, ką užau­gi­no, – ja­vų, dar­žo­vių, vai­sių. Kaip daž­ni šios šven­tės pa­tie­ka­lų ing­re­dien­tai mi­ni­mi ko­pūs­tai, bu­ro­kai, mor­kos. Pa­na­šiai kaip ir per Kū­čias, bu­vo ruo­šia­ma dvy­li­ka pa­tie­ka­lų iš nu­rink­to der­liaus gė­ry­bių.

Per šią šven­tę žmo­nės į baž­ny­čią ne­šda­vo pa­šven­tin­ti der­lių. Tė­vo da­lis bu­vo su­si­ju­si su ja­vais – tru­pu­tį kvie­čių, ru­gių, avi­žų, mie­žių, gri­kių, pri­klau­somai nuo to, ką kiek­vie­nas au­gi­no. Mo­ti­nos da­lis – dar­žo gė­ry­bės, ku­rias taip pat ne­šda­vo šven­tin­ti. Da­lį der­liaus rei­kė­da­vo už­dė­ti ant aruo­do, kad vi­sas bū­tų iš­sau­go­tas, da­lį – paau­ko­ti el­ge­toms. Svar­bios bu­vo ir Žo­li­nės puokš­tės iš vais­tin­gų­jų, prie­sko­ni­nių ir de­ko­ra­ty­vi­nių žo­le­lių, gė­lių. Jos sie­ja­mos su na­mų ap­sau­ga.

Se­no­vė­je Žo­li­nę lie­tu­viai su­tik­da­vo drau­gų ir gi­mi­nai­čių bū­ry­je, to­dėl šven­ti­nis sta­las bū­da­vo nu­krau­tas gau­sy­be mais­to. Kiek­vie­na šei­ma kep­da­vo duo­ną, ga­min­da­vo švie­žių dar­žo­vių ir ką tik nu­kul­tų grū­dų pa­tie­ka­lus.

Per šią šven­tę bu­vo gar­džiuo­ja­ma­si įvai­riais sal­džiais pa­tie­ka­lais: uo­gų py­ra­gais, ban­de­lė­mis, at­si­gai­vi­na­ma duo­nos gi­ra ar vai­sių kom­po­tais.

„Siū­lau į Žo­li­nę pa­žiū­rė­ti mo­der­niau ir kur­ti pa­tie­ka­lus, ku­rie bus val­go­mi ir mėgs­ta­mi ne tik per Žo­li­nę, bet ir vi­sus me­tus. Traš­kios už­kan­di­nės duo­ne­lės, kep­tas sū­ris, gai­vios sa­lo­tos, neat­si­val­go­mos deš­re­lės, pi­kan­tiš­kas py­ra­gas ir gar­džiau­si de­ser­tai sma­li­žiams. Tik­rai iš­si­rink­si­te sa­vo fa­vo­ri­tą, ku­ris pa­puoš jū­sų šven­ti­nį sta­lą“, – sa­ko še­fas A. Iva­naus­kas ir da­li­ja­si sa­vo re­cep­tais.

Traškios užkandinės duonelės

1 pa­ke­lis sau­sų mie­lių (ar­ba 7 g),

400 g mil­tų pi­cai,

250 ml šil­to van­dens,

1 šaukš­te­lis cuk­raus,

1 šaukš­te­lis drus­kos,

20 ml aly­vuo­gių alie­jaus teš­lai ir alie­jaus 

duo­ne­lėms for­muo­ti,

100 g lau­ki­nių ir prie­sko­ni­nių žo­lių: 

krau­ja­žo­lių, mė­tų, laiš­ki­nių čes­na­kų, pan­ko­lių, roz­ma­ri­nų, čiob­re­lių ar­ba ki­tų jums pa­tin­kan­čių.

Pa­tiek­ti:

200 g „Lab­neh“ jo­gur­to sū­rio,

50 g ge­ros ko­ky­bės aly­vuo­gių alie­jaus,

žiups­ne­lis drus­kos,

2–3 skil­te­lės čes­na­ko,

1 sau­ja lau­ki­nių žo­lių 

(kiaul­pie­nių, agurk­lių, krau­ja­žo­lių, garš­vų, 

lau­ki­nių čes­na­kų žie­dų ir kt.).

Di­de­lia­me du­be­ny­je su­mai­šy­ki­te mil­tus su 

mie­lė­mis, su­pil­ki­te van­de­nį, su­ber­ki­te drus­ką, cuk­rų, su­pil­ki­te alie­jų, iš­min­ky­ki­te teš­lą ir pa­lai­ky­ki­te šil­to­je vie­to­je, kol teš­los tū­ris pa­dvi­gu­bės.

Pa­da­ly­ki­te teš­lą į ga­ba­liu­kus po 90–100 g, su­for­muo­ki­te ka­muo­liu­kus ir pa­li­ki­te pa­sto­vė­ti apie 30 mi­nu­čių.

Plo­nai iš­ko­čio­ki­te kiek­vie­ną ga­ba­liu­ką į pail­gą lie­žu­vė­lį, pa­tep­ki­te alie­ju­mi ir dė­ki­te į mil­tais pa­bars­ty­tą skar­dą.

Dar pa­li­ki­te apie 30 mi­nu­čių, pirš­tais leng­vai įspaus­ki­te prie­sko­ni­nes žo­le­les į kiek­vie­ną lie­žu­vė­lį, ap­šlaks­ty­ki­te aly­vuo­gių alie­ju­mi ir šau­ki­te į or­kai­tę. Kep­ki­te apie 10–12 mi­nu­čių iki 200 °C įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Sū­rį „Lab­neh“ su­mai­šy­ki­te su alie­ju­mi, drus­ka ir smul­kin­tu čes­na­ku. Pa­tie­ki­te prie iš­kep­tų duo­ne­lių.

VMG nuotr.

„Lab­neh“ jo­gur­to sū­ris

1 l na­tū­ra­laus jo­gur­to,

žiups­ne­lis drus­kos,

mėgs­ta­mi prie­sko­niai ir 

aly­vuo­gių alie­jus (pa­tiek­ti).

Jo­gur­tą su­mai­šy­ki­te su drus­ka ir su­pil­ki­te į sūr­mai­šį. Pa­ka­bin­ki­te, kad nu­var­vė­tų skys­tis. Lai­ky­ki­te 12–14 va­lan­dų. Išim­ki­te sū­rį iš sūr­mai­šio.

Pa­ruoš­tą sū­rį pa­bars­ty­ki­te prie­sko­niais ir pa­šlaks­ty­ki­te alie­ju­mi. 

Deš­re­lės su sly­vo­mis ir bul­vė­mis

1 vi­du­ti­nis mė­ly­na­sis svo­gū­nas,

2–3 čes­na­ko skil­te­lės,

3–4 šaukš­tai rap­sų alie­jaus,

7 švie­žios mėgs­ta­mos deš­re­lės (sto­res­nės),

1 kg vi­du­ti­nių vir­tų bul­vių 

su lu­pe­no­mis,

8 sly­vos,

2 šaukš­tai gars­ty­čių,

½ bu­te­liu­ko neal­ko­ho­li­nio 

obuo­lių sid­ro,

žiups­ne­lis drus­kos,

žiups­ne­lis pi­pi­rų mi­ši­nio,

2 šaukš­tai svies­to,

žiups­ne­lis kmy­nų,

1 ry­šu­lė­lis švie­žių ša­la­vi­jų, 

čiob­re­lių, roz­ma­ri­nų,

2 rie­ke­lės juo­dos duo­nos.

Svo­gū­ną per­pjau­ki­te pu­siau ir ta­da į 6 da­lis, čes­na­ką su­pjaus­ty­ki­te stam­biau.

Į kep­tu­vę pil­ki­te rap­sų alie­jaus, dė­ki­te deš­re­les ir jas ap­ke­pin­ki­te.

Į ki­tą kep­tu­vę pil­ki­te rap­sų alie­jaus, dė­ki­te vir­tas bul­ves, svo­gū­ną ir ap­ke­pin­ki­te.

Sly­vas nu­plau­ki­te, išim­ki­te kau­liu­kus.

Į tuš­čią kep­tu­vę dė­ki­te gars­ty­čių, pil­ki­te neal­ko­ho­li­nio obuo­lių sid­ro, pa­kai­tin­ki­te, ber­ki­te drus­kos ir pi­pi­rų.

Į ke­pi­mo in­dą su­dė­ki­te deš­re­les, bul­ves, svo­gū­ną, svies­tą, į apa­čią – čes­na­ko skilteles, pil­ki­te pa­ruoš­tą pa­da­žą. Dė­ki­te sly­vas, roz­ma­ri­nus, ša­la­vi­jus, čiob­re­lius ir ber­ki­te kmy­nų.

Kep­ki­te or­kai­tė­je su karš­to oro funk­ci­ja apie 15–20 mi­nu­čių 

180 °C tem­pe­ra­tū­ro­je.

Į kep­tu­vę ran­ko­mis su­tru­pin­ki­te juo­dos duo­nos rie­ke­les, ap­šlaks­ty­ki­te alie­ju­mi, dė­ki­te po ša­ke­lę roz­ma­ri­no ir čiob­re­lio. Ap­ke­pin­ki­te.

Išt­rau­kę iš or­kai­tės api­bars­ty­ki­te duo­nos tru­pi­niais ir pa­tie­ki­te.

Pa­ta­ri­mai:

Jei­gu ne­mėgs­ta­te sly­vų, jas ga­li­te pa­keis­ti obuo­liais.

Jei­gu jū­sų pa­si­rink­to­se deš­re­lė­se yra kmy­nų, jų pa­pil­do­mai ber­ti ne­rei­kia.

Ga­li­te rink­tis viš­tie­nos, ka­la­ku­tie­nos, ver­šie­nos deš­re­les. Svar­bu, kad ne­bū­tų la­bai sau­sos ar rie­bios.

VMG nuotr.

Gai­vio­sios lau­ki­nių au­ga­lų sa­lo­tos

1 sau­ja pan­ko­lių la­pų,

1 sau­ja kiaul­pie­nių la­pų,

1 sau­ja krū­mi­nių bui­lių la­pų,

ke­li jau­ni garš­vų la­pai,

ke­li nas­tur­tų la­pai ir žie­dai,

ke­li jau­ni rak­ta­žo­lių la­pai ir žie­dai,

1 sau­ja ro­ma­ni­nių ar­ba ki­tų traš­kių sa­lo­tų,

1 ne­di­de­lė sau­je­lė ka­lend­rų la­pelių,

1 mė­ly­na­sis svo­gū­nas,

1 ma­žas ry­šu­lė­lis laiš­ki­nių čes­na­kų.

Pa­da­žui:

1 ža­lio­sios cit­ri­nos sul­tys,

šla­ke­lis aly­vuo­gių alie­jaus,

1 šaukš­te­lis me­daus (sko­niui su­ba­lan­suo­ti),

žiups­ne­lis tar­kuo­tos ža­lio­sios cit­ri­nos žie­ve­lės,

žiups­ne­lis tar­kuo­tos apel­si­no žie­ve­lės,

1 sau­je­lė smul­kin­tų mė­tų ir pe­let­rū­nų,

žiups­ne­lis drus­kos.

Au­ga­lus per­rin­ki­te, ge­rai nu­plau­ki­te ir di­de­lia­me du­be­ny­je už­pil­ki­te (iš­sky­rus laiš­ki­nį čes­na­ką ir ka­lend­ras) le­di­niu van­de­niu. Pa­lai­ky­ki­te 15–20 mi­nu­čių. Nu­sau­sin­ki­te po­pie­ri­niu rankš­luos­čiu.

Mė­ly­ną­jį svo­gū­ną su­pjaus­ty­ki­te plo­nais šiau­de­liais.

Į ne­di­de­lį du­be­nė­lį su­pil­ki­te ža­lio­sios cit­ri­nos sul­tis, alie­jų, su­dė­ki­te me­dų ir įber­ki­te drus­kos. Su­ber­ki­te tar­kuo­tas apel­si­no ir ža­lio­sios cit­ri­nos žie­ve­les. Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ki­te, pa­bai­go­je su­ber­ki­te mė­tas ir pe­let­rū­nus.

Lėkš­tė­je su­dė­lio­ki­te sa­lo­tų la­pus, už­ber­ki­te mė­ly­no­jo svo­gū­no, su­dė­ki­te smul­kin­tas ka­lend­ras ir su­pjaus­ty­tą laiš­ki­nį čes­na­ką, už­pil­ki­te pa­da­žu, at­sar­giai iš­mai­šy­ki­te ir tuoj pat pa­tie­ki­te.

Pa­ta­ri­mai:

Jei­gu ne­tu­rė­si­te ku­rio nors au­ga­lo, drą­siai imp­ro­vi­zuo­ki­te su ki­tais. Šių sa­lo­tų es­mė – ne­pa­mirš­ti de­rin­ti vi­siems įpras­tus sa­lo­tų la­pus, bet kas­kart į jas pri­dė­ti val­go­mų lau­ko ar miš­ko au­ga­lų, kad per va­sa­rą tu­rė­tu­mė­te kuo dau­giau ga­li­my­bių at­ras­ti nau­jų sko­nių ir po­sko­nių. Šias sa­lo­tas ga­li­te pa­tiek­ti prie įvai­rių gri­lio pa­tie­ka­lų.

VMG nuotr.

Kep­tas sū­ris su apel­si­nais ir roz­ma­ri­nais

1 vi­du­ti­nio dy­džio varš­kės sū­ris (250–300 g),

2 šaukš­tai aly­vuo­gių alie­jaus,

1 šaukš­tas skys­to me­daus,

1 apel­si­nas,

2–3 ša­ke­lės švie­žių roz­ma­ri­nų,

žiups­ne­lis drus­kos.

Ant svies­ti­nio po­pie­riaus už­dė­ki­te pu­sės apel­si­no smul­kin­tą žie­ve­lę, šiek tiek roz­ma­ri­nų, dė­ki­te sū­rį, su­pil­ki­te me­dų, alie­jų, tru­pu­tį pa­sū­dy­ki­te, vėl už­dė­ki­te roz­ma­ri­nų ir li­ku­sią smul­kin­tą apel­si­no žie­ve­lę.

San­da­riai už­lanks­ty­ki­te po­pie­rių, įvy­nio­ki­te į fo­li­ją ir kep­ki­te įkai­tin­to­je iki 180 °C or­kai­tė­je apie 25–30 mi­nu­čių.

Pa­ta­ri­mai:

Vie­toj roz­ma­ri­nų ga­li­te nau­do­ti čiob­re­lius.

Ga­li­te rink­tis sa­vo mėgs­ta­mus prie­sko­nius ir keis­ti pa­tie­ka­lo sko­nį: ga­min­ti sal­des­nį, sū­res­nį ar net ašt­res­nį sū­rį.

VMG nuotr.

Pap­lo­tė­lis su žo­le­lių įda­ru

Teš­lai:

500 g mil­tų,

200 g van­dens,

100 g ke­fy­ro ar­ba jo­gur­to,

1 šaukš­te­lis drus­kos,

1 šaukš­tas alie­jaus.

Įda­rui:

Įvai­rių žo­le­lių (rūgš­ty­nių, bui­lių, mor­kų la­pų, bu­ro­kė­lių la­pų, špi­na­tų, dil­gė­lių, pet­ra­žo­lių, ba­lan­dų, svo­gū­nų laiš­kų, kra­pų, laiš­ki­nių čes­na­kų),

žiups­ne­lis drus­kos,

po 1 šaukš­te­lį alie­jaus kiek­vie­nam pa­plo­tė­liui.

Su­min­ky­ki­te vi­sus pro­duk­tus, skir­tus teš­lai. Su­for­muo­ki­te 

ru­tu­lį, už­den­ki­te rankš­luos­čiu ir pa­li­ki­te pa­sto­vė­ti ma­žiau­siai 30 mi­nu­čių.

Ža­lu­my­nus ge­rai nu­plau­ki­te, su­pjaus­ty­ki­te, sū­dy­ki­te tik prieš pat dė­da­mi ant pa­plo­tė­lio.

Teš­lą iš­ko­čio­ki­te maž­daug į 25–30 cm skers­mens pa­plo­tė­lį, į vi­du­rį dė­ki­te įda­ro, pa­šlaks­ty­ki­te alie­ju­mi, už­spaus­ki­te kraš­tus.

Įkai­tin­ki­te kep­tu­vę, jei tu­ri­te – ak­me­nį duo­nai kep­ti or­kai­tė­je. Dė­ki­te pa­plo­tė­lį ir kep­ki­te, kol teš­la pa­si­dengs ru­do­mis pūs­le­lė­mis.

Nuim­ki­te pa­plo­tė­lius. 

Iš­ke­pu­sius ga­li­te dė­ti vie­ną ant ki­to.

VMG nuotr.

Ap­vers­tas po­mi­do­rų py­ra­gas su kre­mi­ne bu­ra­ta

100 g svies­to,

130 g mil­tų,

50 ml šal­to van­dens,

1–2 šaukš­tai ru­do­jo cuk­raus,

1–2 šaukš­tai bal­to­jo vy­no ac­to,

3–4 įvai­rias­pal­viai po­mi­do­rai,

1 sau­je­lė įvai­rias­pal­vių 

vyš­ni­nių po­mi­do­rų,

žiups­ne­lis smul­kin­tų rau­do­nė­lių,

ke­li sau­lė­je džio­vin­ti po­mi­do­rai,

1 sau­ja rū­ky­tų sū­rio už­kan­džių,

2–3 šaukš­tai ita­liš­ko sti­liaus pa­da­žo,

⅓ pa­ke­lio mėgs­ta­mų kre­ke­rių,

1 bu­ra­tos ru­tu­liu­kas,

1 sau­je­lė ba­zi­li­kų la­pe­lių,

šla­ke­lis aly­vuo­gių alie­jaus,

žiups­ne­lis drus­kos,

žiups­ne­lis juo­dų­jų pi­pi­rų.

Į dau­gia­funk­cį vir­tu­vi­nį kom­bai­ną su­dė­ki­te svies­tą, drus­ką, mil­tus ir su­pil­ki­te šal­tą van­de­nį. Įjun­ki­te ka­po­ji­mo funk­ci­ją ir smul­kin­ki­te, kol vi­si ing­re­dien­tai su­si­jungs.

Teš­lą bai­ki­te ko­čio­ti ran­ko­mis ir dė­ki­te į šal­dy­tu­vą at­vės­ti apie 20–30 mi­nu­čių.

Į kep­tu­vę su nui­ma­ma ran­ke­na su­ber­ki­te cuk­rų ir su­pil­ki­te bal­to­jo vy­no ac­tą. Ge­rai iš­mai­šy­ki­te.

Įvai­rias­pal­vius po­mi­do­rus su­pjaus­ty­ki­te grie­ži­nė­liais, vyš­ni­nius po­mi­do­rus per­pjau­ki­te pu­siau.

Po­mi­do­rus dė­ki­te į kep­tu­vę ir vis­ką pa­gar­din­ki­te smul­kin­tais rau­do­nė­liais.

Į tar­pus dė­ki­te sau­lė­je džio­vin­tus po­mi­do­rus ir ly­dy­tų rū­ky­tų sū­rio už­kan­džių ga­ba­lė­lius.

Už­dė­ki­te ita­liš­ko sti­liaus pa­da­žo ir pa­tru­pin­ki­te kre­ke­rių.

Ka­po­tą teš­lą api­bars­ty­ki­te mil­tais ir iš­ko­čio­ki­te ko­čė­lu. Su­ba­dy­ki­te pei­liu ir už­den­ki­te vi­są kep­tu­vės tu­ri­nį.

Kep­ki­te or­kai­tė­je 160 °C tem­pe­ra­tū­ro­je apie 30 mi­nu­čių.

Iš­kep­tą py­ra­gą ap­vers­ki­te į lėkš­tę, dė­ki­te bu­ra­tą. Pa­gar­din­ki­te ba­zi­li­kų la­pe­liais, aly­vuo­gių alie­ju­mi ir juo­dai­siais pi­pi­rais.

VMG nuotr.

Obuo­lių py­ra­gas su avie­tė­mis

3–4 vi­du­ti­nio dy­džio obuo­liai,

1 apel­si­no sul­tys,

1 šaukš­tas tar­kuo­tų 

apel­si­nų žie­ve­lių,

3 kiau­ši­niai,

150 g cuk­raus,

30 ml alie­jaus,

100 ml na­tū­ra­laus jo­gur­to,

1 šaukš­te­lis ke­pi­mo mil­te­lių,

180 g mil­tų,

120 g švie­žių ar­ba 

šal­dy­tų avie­čių.

Obuo­lius nu­lup­ki­te, iš­pjau­ki­te sėk­la­liz­džius ir su­pjaus­ty­ki­te ku­be­liais. Ant jų su­pil­ki­te apel­si­nų sul­tis ir su­mai­šy­ki­te su tar­kuo­to­mis apel­si­no žie­ve­lė­mis.

Kiau­ši­nius iš­pla­ki­te su cuk­ru­mi iki vien­ti­sos švie­siai gels­vos ma­sės, plak­da­mi plo­na sro­ve­le pil­ki­te alie­jų. Su­pil­ki­te jo­gur­tą ir iš­mai­šy­ki­te. Su­ber­ki­te per­si­jo­tus ke­pi­mo mil­te­lius ir mil­tus, ge­rai iš­mai­šy­ki­te.

Iš­dė­lio­ki­te obuo­lių ga­ba­liu­kus ke­pi­mo for­mo­je, ant jų su­ber­ki­te avie­tes ir su­dė­ki­te teš­lą. Leng­vai pa­kra­ty­ki­te for­mą, kad teš­la to­ly­giai pa­si­skleis­tų.

Kep­ki­te įkai­tin­to­je iki 180 °C karš­to oro gruz­din­tu­vė­je apie 30 mi­nu­čių ar­ba or­kai­tė­je 40 mi­nu­čių.

Ar py­ra­gas iš­ke­pęs, pa­tik­rin­ki­te me­di­niu ieš­me­liu. 

Py­ra­gą 15 mi­nu­čių au­šin­ki­te ke­pi­mo for­mo­je, pa­skui išim­ki­te ir au­šin­ki­te ant gro­te­lių.

VMG nuotr.

Na­mi­niai mor­kų le­dai

2–3 mor­kos,

2–3 šaukš­tai kle­vų si­ru­po,

50 g svies­to,

50 ml van­dens,

žiups­ne­lis šaf­ra­no,

300 ml grie­ti­nė­lės,

1 šaukš­tas rie­šu­tų kre­mo 

su rie­šu­tų ga­ba­liu­kais,

ke­li pus­ry­tai­niai su mor­ko­mis ir ci­na­mo­nu,

20 g juo­do­jo šo­ko­la­do su laz­dy­nų rie­šu­tais.

Mor­kas su­pjaus­ty­ki­te ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais ir su­dė­ki­te į kep­tu­vę. Už­pil­ki­te kle­vų si­ru­pu, su­dė­ki­te svies­tą ir pil­ki­te van­de­nį. Troš­kin­ki­te apie 20 mi­nu­čių ir su­dė­ki­te šaf­ra­ną. Pat­roš­kin­ki­te dar apie 10 mi­nu­čių, kol mor­kos su­minkš­tės.

Iš­vir­tas mor­kas su si­ru­pu su­dė­ki­te į skar­dą ir dė­ki­te į šal­dik­lį 1–2 va­lan­doms.

Su­šal­dy­tas mor­kas dė­ki­te į dau­gia­funk­cį trin­tu­vą ir už­pil­ki­te da­li­mi grie­ti­nė­lės. Su­dė­ki­te rie­šu­tų kre­mą su ga­ba­liu­kais.

Trin­ki­te iki le­dų kon­sis­ten­ci­jos, vis pil­da­mi li­ku­sią grie­ti­nė­lę.

Mor­kų le­dus dė­ki­te į in­dą, už­tru­pin­ki­te pus­ry­tai­nių su mor­ko­mis ir ci­na­mo­nu, už­dė­ki­te dar le­dų ir pa­gar­din­ki­te smul­kin­tu juo­duo­ju šo­ko­la­du su laz­dy­nų rie­šu­tais.

VMG nuotr.

Ap­vers­tas sly­vų py­ra­gas

2 šaukš­tai ly­dy­to svies­to 

(for­mai pa­tep­ti),

2 šaukš­tai cuk­raus 

(for­mai pabars­ty­ti),

1 sau­ja mėgs­ta­mų uo­gų 

(juo­dųjų ser­ben­tų, mė­ly­nių, braš­kių ir kt.),

10 sly­vų 

(20 pu­se­lių),

2 kiau­ši­niai,

100 g cuk­raus,

žiups­ne­lis drus­kos,

100 g mil­tų,

50 g mig­do­lų mil­tų 

(jei ne­mėgs­ta­te, ga­li­te ne­dė­ti 

ir ber­ti 50 g pa­pras­tų mil­tų),

100 g svies­to,

1 šaukš­te­lis ke­pi­mo mil­te­lių,

1 cit­ri­nos žie­ve­lė.

Išk­lo­ki­te 30 cm skers­mens ke­pi­mo for­mą svies­ti­niu po­pie­riu­mi. Po­pie­rių pa­tep­ki­te 2 šaukš­tais ly­dy­to svies­to ir api­bars­ty­ki­te 2 šaukš­tais cuk­raus.

Perp­jau­ki­te sly­vas per pu­sę ir per­pjau­ta pu­se dė­ki­te ant svies­ti­nio po­pie­riaus. Iš­dė­lio­ki­te taip, kokį no­ri­te ma­ty­ti sa­vo py­ra­gą. 

Į tar­pus su­ber­ki­te li­ku­sias uo­gas.

Sup­la­ki­te kiau­ši­nius su cuk­ru­mi, įber­ki­te drus­kos. Kai jie su­pu­tos, ber­ki­te mil­tus, mig­do­lų mil­tus ir mai­šy­ki­te. Iš­ly­dy­ki­te svies­tą ir su­pil­ki­te į teš­lą. Su­ber­ki­te ke­pi­mo mil­te­lius, įtar­kuo­ki­te cit­ri­nos žie­ve­lės, vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ki­te.

Teš­lą su­pil­ki­te į for­mą ant sly­vų ir to­ly­giai pa­skleis­ki­te, ypač pa­den­ki­te tar­pus tarp sly­vų. Kep­ki­te 170 °C tem­pe­ra­tū­ro­je apie 30–35 mi­nu­tes. Me­di­niu smeig­tu­ku pa­tik­rin­ki­te, ar py­ra­gas iš­ke­pęs.

Leis­ki­te py­ra­gui pra­vės­ti ir dar ant šil­to už­dė­ję lėkš­tę ap­vers­ki­te. Nuim­ki­te svies­ti­nį po­pie­rių.

Ga­li­te pa­puoš­ti prie­sko­ni­nė­mis žo­le­lė­mis (mė­tų, me­li­sų la­pe­liais).

PA­TA­RI­MAI:

Sly­vas ga­li­te keis­ti ki­tais kau­la­vai­siais: per­si­kais, ab­ri­ko­sais.

Ypač tin­ka val­gy­ti su le­dais: tiek šil­tą, tiek šal­tą.

VMG nuotr.
