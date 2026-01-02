Žvaigždės – apie skyrybas, naujas pradžias ir drąsą keisti gyvenimą

„Nuo Naujųjų daugelis pasižada, kad viskas bus kitaip. Ir kartais tai – ne tik žodžiai“, – sako laidos vedėjai, pristatydami žmones, kurie per pastaruosius metus išgyveno ryškius asmeninius virsmus. Vieni skyrėsi, kiti taikėsi, treti atrado sportą, o ketvirti – naują meilę. Kai kurie kardinaliai pakeitė profesinį kelią, kiti ėmėsi verslų, statė namus ar atrado savyje naujus talentus.
Laidoje savo istorija dalijasi atlikėja Mia, kurios pastarieji metai buvo itin audringi – ji išgyveno skyrybas, sukūrė naują verslą, pradėjo sportuoti ir jau nuėjo į vieną pasimatymą.
„Neįdomu. Man ne iki pasimatymų. Noriu gyvenime daryti verslą, muzikuoti, vyrai daug laiko suėda. Noriu pabūti viena. Labai faina vienai. Skyrybų iniciatorė buvau aš. Nenorėjau skirtis. Privalėjau skirtis. Kai esi finansiškai nepriklausoma nuo savo antros pusės, tu gali rinktis“, – atvirai sako ji.
Apie ryškius pokyčius kalba ir buvęs politikas Andrius Mazuronis, pasitraukęs iš politikos, pasukęs į humoristinį turinį internete ir po 23 metų išsiskyręs su žmona.
„Kai po tiek metų žmonės skiriasi, matyt, būna priežasčių kompleksas. Būna momentas, kai turi priimti sudėtingus sprendimus, bet būtinus, kad judėtum mėgaudamasis gyvenimu. Ir kodėl jūs galvojate, kad aš vienišas? Metai jau praėjo“, – sako jis.
Dar viena istorija – Vytenio Partiko, kuris po skyrybų atsidūrė dėmesio centre ne tik dėl asmeninio gyvenimo, bet ir dėl krūtinės didinimo operacijos, tapusios nemenku viešu aptarinėjimu.
„Skyrybos trunka metus laiko, yra ką dalintis. Bet viskas paprasta. Bet už skyrybas didesnis skandalas buvo krūtinės. Kas nežinojo Partiko, tai tikrai jau žino. Mano meilės fronte nieko, viešai paskelbiau, kad ieškau. Paliksiu intrigą - esu sukurtas intrigas kurti. Su kiekvienais metais savivertė labai auga, sunku susirasti. Man žmogaus vidus svarbu“, – atvirauja jis.
Laidoje netrūks ir daugiau meilės temų. Dainininkas Mantas Vygantas ir Milda May atvirai kalbės apie dvigubas skyrybas ir santykius, kurie gimė po jų.
„Gyvenimo meilė, pirma ir paskutinė“, – apie Mildą sako Mantas.
„Mantas labai šaunuolis, stengėsi, labai gerai. Viskas sekasi, nėra namų be dūmų, būna ir tornadų. Juos kartais iššaukia buitis – tai žolė per ilga, tai karšto vandens nepakanka“, – su šypsena pasakoja Milda.
Pirmasis 2026-ųjų „KK2 Penktadienis“ – apie tai, kad pasaulis margas, žmonės dar margesni, o pokyčiai dažnai prasideda tada, kai atrodo, jog viskas jau seniai nusistovėję. Apie skyrybas, naujas pradžias, drąsą būti vienam, kurti iš naujo ir gyventi taip, kaip nori pats.
„KK2 Penktadienis“ – šį vakarą, 19.30 val., per LNK.
