15-metis įėjo į istoriją: tapo jauniausiu „Emmy“ laimėtoju

15 metų O. Cooperis, kuris jau įėjo į istoriją kaip jauniausias kada nors nominuotas už antraplanį vaidmenį riboto formato seriale, 77-ųjų „Emmy“ apdovanojimų ceremonijos žiūrovams sakė, kad vos prieš trejus metus jis buvo „niekas“.
„Tiesą sakant, kai prieš porą metų pradėjau šias dramos pamokas, nė nesitikėjau būti Jungtinėse Amerikos Valstijose, jau nekalbant apie tai, kad būsiu čia, – sakė britų aktorius savo padėkos kalboje. – Tačiau manau, kad šis vakaras įrodo, jog jei klausaisi, susikaupi ir išeini iš savo komforto zonos, gyvenime gali pasiekti bet ką.“
Sekmadienio vakarą Holivudo žvaigždės atvyko į „Peacock“ teatrą Los Andžele, kur ceremoniją vedė JAV komikas Nate‘as Bargatze‘as.
„Ant statulėlės parašyta mano pavardė, bet iš tikrųjų ji priklauso visiems žmonėms, dirbusiems prie šio serialo“, – sakė O. Cooperis.
Jo kolegė Erin Doherty laimėjo geriausios antrojo plano aktorės apdovanojimą, kurį skyrė savo vyresniajai seseriai.
Serialas „Adolescence“ gavo trylika nominacijų. Šioje britų dramoje, kuri metų pradžioje dominavo „Netflix“ žiūrimiausiųjų sąraše, pasakojama trylikamečio berniuko, suimto už bendraklasio nužudymą, istorija.
„Adolescence“ režisierius Philipas Barantini atsiėmė „Emmy“ prizą už išskirtinę riboto formato arba antologinio serialo ar filmo režisūrą, o scenaristai Jackas Thorne‘as ir Stephenas Grahamas toje pačioje kategorijoje laimėjo už išskirtinį scenarijų.
„Ačiū „Netflix“, kad patikėjote mums šią beprotišką idėją“, – atsiimdamas apdovanojimą sakė P. Barantini.
Naujausi komentarai