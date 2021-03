74-ojo Kanų kino festivalio žiuri pirmininkaus režisierius S. Lee

S. Lee bus pirmasis juodaodis festivalio žiuri pirmininkas.

Režisierius ir aktyvistas S. Lee vadovaus 74-ojo Kanų kino festivalio žiuri, kuris, kaip tikimasi, vyks liepos 6-17 dienomis. S. Lee dar pernai turėjo pirmininkauti festivalio žiuri, bet dėl pandemijos festivalis buvo atšauktas.

Režisierius žinomas dėl tokių filmų, kaip „Jai šito verkiant reikia“ (She’s Gotta Have It), „Elkis teisingai“ (Do the Right Thing) ir „Juodaodis iš Kukluksklano“ (BlacKkKlansman) režisūros.

Organizatoriai taip pat nurodo, kad pasiruošimas festivaliui įsibėgėjo, o daugiau detalių bus paskelbta ateinančiomis savaitėmis.