„8 Kambarys“ pristato naują dainą ir klipą: įkvėpė lotynų muzikos ritmai ir mitas apie rojaus sodą

Naujasis kūrinys pasakoja apie du jaunus žmones, apimtus aistros ir bėgančius nuo visko tam, kad pabūtų kartu bet kokiomis aplinkybėmis. „Tai daina apie vasaros lengvumą ir romantiką, netikėtai užklumpančią aistrą, virstančią į įsimintiną vasaros nuotykį. Apie vasaros naktį, kai liekame iki paryčių“, – kūrinį komentuoja jos bendraautoriai Talaz ir Corsalis.

Dainos užuomazgos prasidėjo prieš metus. „Prisimenu, tai buvo gražus pavasario vakaras. Būtent ta akimirka ir įkvėpė parašyti dainą“, – prisimena Talaz. Tačiau pradėtai kurti dainai teko palaukti – ją kurti atlikėjai pabaigė prabėgus geram pusmečiui.

Naujasis kūrinys kiek skiriasi nuo ankstesnės „8 Kambarys“ grupės kūrybos. Įprastą melancholišką, ramų skambesį ir gilią prasmę pakeitė lengvumas ir paprastumas. „Tai gana pozityvi daina, lyginant su kitomis, ypatingai pirmosiomis, mūsų dainomis. Jei anksčiau mes kalbėdavome apie kažkokią problemą tarp dviejų žmonių, tai dabar mes pasiduodame emocijoms ir mėgaujamės akimirka. Be to, naudojame lotynų muzikos ritmus, kurie suteikia mūsų dainai kitokią emociją nei iki šiol. To mūsų klausytojai dar nėra girdėję“, – pasikeitimus kūryboje vardija Talaz ir Corsalis.

„Tikimės, kad kūrinys ras savo vietą klausytojų grotuvuose ir skambės juose visą vasarą“, – sako Corsalis.

Kartu su daina pasirodo ir muzikinis vaizdo klipas. Tačiau pasak kūrėjų, ne visos dainos išleidžiamos kartu su klipu. „Dažniausiai nusprendžiame intuityviai. Tiesiog pajaučiame, kad vienai ar kitai dainai muzikos klipas padės geriau perteikti emociją, išpildyti siunčiamą žinutę. Tuomet kūrinys pats ima piešti galvoje tam tikrus vaizdinius. Tokiais atvejais negalvojame, o imame ir darome!“ – klipų kūrimo ištakas pasakoja atlikėjai.

Naujajame vaizdo klipe gausu simbolių. Vienas iš jų – uždaras sodas – asociacija su rojaus sodu, į kurį draudžiama įžengti, tačiau bėgama pasislėpti nuo išorinio pasaulio. „Tai tarsi riba, kurios žmogus neturėtų peržengti, tačiau jis yra laisvas ir daro tai, ką nori. Visame klipe daug mistikos, stiprios energetikos. Naudodami pasirinktus simbolius, išreiškiame naudojamus raktinius žodžius kaip filmo sceną“, – simbolinę prasmę aiškina kūrėjai.

„Kiekvienas klipo filmavimas yra savitas ir ypatingas. Tačiau visada išlieka prisiminimai apie svarbiausią klipo dalį – jo komandą. Jos atsidavimas ir meilė savo darbui suteikia daug naujų jėgų kurti toliau. Tai labai motyvuoja ir, žinoma, atsispindi galutiniame rezultate“, – įspūdžiais dalinasi Talaz.

Vis dėlto, klipo kūrimas nebuvo vienas iš lengvųjų. Pasak grupės narių, filmavimo procesas užtruko gana ilgai ir pareikalavo daug energijos. „Procesas buvo itin intensyvus. Turėjome dirbti dviejose lokacijose – Dubingių žirgyne ir Kretingos botanikos sode. Klipas buvo filmuojamas tris dienas. Filmavimas žirgyne užtruko dvi paras iki ankstyvų paryčių. Vėliau, šiek tiek pailsėjusi komanda dar kartą vyko į Kretingą, kur per naktį buvo nufilmuotos likusios scenos. Bet visus sunkumus atperka žmonės, su kuriais nusišypsojo laimė dirbti“, – apie kūrybinį procesą pasakoja grupės nariai.

Prie klipo sukūrimo prisidėjo gausus būrys kūrybinės komandos narių. „Turėjome labai gerą komandą. Puikų režisierių, operatorių, montuotoją – žmogų, kuris apsiėmė labai daug padaryti, ir viską padarė maksimaliai gerai! Taip pat esame dėkingi prodiuseriui, apšvietėjui, stilistams, grimerei, fotografams, šokėjai, modeliams ir kitiems filmavimo komandos nariams, be kurių nebūtų pavykę sukurti šio muzikinio klipo“, – kūrybinį procesą komentuoja Corsalis.

Pasak atlikėjų, kiekvieną klipą stengiamasi sukurti vis geriau, profesionaliau. „Tikimės, kad ir šis bus geresnis už ankstesnius“, – viliasi Corsalis.

Kiekviena naujai išleidžiama daina grupei „8 Kambarys“ – kartu ir naujas etapas. „Naujos dainos išleidimo diena yra lyg šventė, vainikuojanti kelių mėnesių darbą. Visuomet nekantraujame pasidalinti naujais kūriniais su klausytojais. Nauja daina mums kaip vaikas, dėl kurio jaudinamės ir norime, kad jis pritaptų mokykloje, susirastų draugų, ir jei nutinka kitaip, tuomet nerimaujame. Taip ir su daina, kuria pasidalinus apima labai geras jausmas. Lyg nulipus nuo scenos po koncerto“, – jausmų neslepia Talaz ir Corsalis.