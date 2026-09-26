Aiškėja Gintauto Kirkilos-Klarko mirties aplinkybės

Kaip jau rašyta, faktą, kad dainininkas ir humoristas Klarkas mirė, delfi.lt patvirtino velionio duktė.
Ilgametis G. Kirkilos-Klarko bičiulis Artūras Orlauskas 15min.lt atskleidė daugiau detalių. Pasak A. Orlausko, Klarkas mirė dėl širdies. Koncerto metu dainininkui pasidarė bloga. Tačiau, nepaisant to, jis koncertavo iki pabaigos, o paskui išvažiavo namo.
A. Orlausko teigimu, rugsėjo 26-osios naktį G. Kirkilos-Klarko artimieji paskambino jo scenos partnerei Laurai Supranavičienei ir pranešė, kad jos kolega mirė. Atvykusių medikų pastangos jį atgaivinti buvo bevaisės.
Primename, kad Klarkas mirė eidamas 65-uosius metus. Legendinė grupė „Balius“ gyvavo nuo 1995-ųjų. Jos branduolį sudarė G. Kirkila–Klarkas ir L. Supranavičienė. Didžiausio populiarumo laikais debiutinis grupės albumas „Pirmas balius“ buvo parduotas šimtais tūkstančių egzempliorių.
Grupė „Balius“ iki šiol koncertuodavo įvairiose Lietuvos miestų ir miestelių šventėse, kultūros centruose, privačiuose renginiuose.
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