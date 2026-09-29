Aiškėja girto Vytauto Rumšo jaunesniojo pasivažinėjimo aplinkybės

Prokuroras iš esmės sutinka, kad baudžiamąją bylą galima nutraukti, nustatant vienų metų laidavimo terminą, taip pat tėvui sumokant 2 tūkst. eurų užstatą.
Be to, prokuroras prašo skirti baudžiamojo poveikio priemones – dvejiems metams kaltinamajam atimti teisę vairuoti, taip pat konfiskuoti automobilį „BMW X6“, o aktorių įpareigoti dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Teismas bylos ėmėsi, kai V. Rumšas jaunesnysis liepos 25 d. Vilniuje, Ukmergės gatvėje buvo sustabdytas neblaivus vairuojantis automobilį „BMW X6“. Jam nustatytas vidutinis 1,84 prom. girtumas.
Teisme aktorius pasakojo vakarojęs su draugais, vėliau dėl pamesto telefono likęs miegoti savo biure. Pasak jo, ryte dėl darbo laukusio renginio jis patyrė stresą ir nusprendė sėsti prie automobilio vairo.
Aktorius tiek teisme, tiek socialiniuose tinkluose pripažino savo klaidą, atsiprašė ir teigė prisiimantis visą atsakomybę už savo poelgį.
Sprendimą teismas planuoja priimti spalio 7 d.
Naujausi komentarai