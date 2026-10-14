Aktorė Agnė Šataitė filmavimo aikštelėje po daugiau nei dešimtmečio susitiko su buvusiu kursioku

A. Šataitė pasakojo, kad kvietimą prisijungti prie „Rimtų reikalų“ priėmė su malonumu. Tiesa, tai nebuvo pirmas kartas, kai aktorė buvo kalbinama tapti serialo komandos dalimi.
„Man buvo labai malonu sulaukti tokio kvietimo, nors tai nebuvo visiškai netikėta. Prieš keletą metų jau buvau kalbinama prisijungti prie „Rimtų reikalų“, tačiau tuo metu buvau taip įsisukusi į kitus darbus, kad niekaip nepavyko suderinti visų aplinkybių. Šiemet viskas labai gražiai susiklostė ir pagaliau galėjau prisijungti prie komandos“, – pasakojo aktorė.
Kadangi „Rimti reikalai“ yra vienas populiariausių serialų Lietuvoje, A. Šataitei buvo smalsu sužinoti, koks bus jos vaidmuo. Paaiškėjus, kad jos personažo istorija susikirs su J. Baliukevičiaus kuriamo personažo linija, aktorei tapo ypač įdomu vėl kartu kurti su žmogumi, kurį pažįsta dar nuo studijų laikų.
„Su Josifu Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje praleidome nemažai laiko – praktiškai buvome kaip brolis ir sesė. Kartu mokėmės pas režisierių Rimą Tuminą, o ir po studijų viename spektaklyje teko vaidinti kartu. Todėl labai smagu po tiek metų vėl susitikti scenoje ar filmavimo aikštelėje ir ką nors kartu sukurti“, – sakė A. Šataitė.
Anot aktorės, bendros studijų patirtys kūryboje suteikia ypatingo lengvumo – nereikia iš naujo kurti tarpusavio santykio, nes jis jau yra užsimezgęs prieš daugelį metų.
„Nepaisant to, kad praėjo daugiau nei dešimt metų, iš karto pasijuto, kad mes vis dar puikiai suprantame vienas kitą, nes tu vaidini ir jauti tą žmogų, tu jį pažįsti, tu žinai jį, todėl nereikia kurti kažkokių papildomų aplinkybių – jas jau turi, jau turi tą santykį su tuo žmogumi. Manau, kad tai yra labai didelė vertybė ir labai smagu vėl kartu vaidinti“, – pasakojo aktorė.
Aktorė taip pat išskyrė serialo režisierių Džiugą Siaurusaitį bei filmavimo aikštelėje tvyrančią atmosferą.
„Džiugas labai atidus aktoriui, švelnus, todėl man labai patiko aikštelės atmosfera. Visi nusiteikę draugiškai, kiekvienas jaučia, kad prisideda prie bendro darbo ir kad jo indėlis yra svarbus“, – sakė A. Šataitė.
Nors „Rimti reikalai“ papildė aktorės darbų grafiką, laiko poilsiui šiuo metu lieka nedaug. Greta serialo filmavimų A. Šataitės laukia teatro darbai, repeticijos ir premjera. Apie atostogas ar keliones aktorė kol kas negalvoja – visą dėmesį užima profesiniai darbai.
„Kol kas jokių kelionių neturiu. Dabar mane į priekį veja tik darbai, apie keliones net negalvoju. Šiuo metu, kadangi leidžiame premjerą, galvoju apskritai, kaip išlikti ir kaip išgyventi. Viskas yra išgyvenimo režime“, – juokėsi aktorė.
Aktorės debiutas seriale „Rimti reikalai“ – šį trečiadienio vakarą, 19.30 val., per LNK.
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