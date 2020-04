Aktorė J. Zinkevičiūtė apie dienas karantine: savyje atradau kulinarės talentą

Šį šeštadienį TV3 žiūrovus žadins ir kartu rytą pradėti kvies kulinarinių pokalbių laida „Virtuvės istorijos“. Dėl susiklosčiusios padėties šalyje bei siekiant laikytis visų saugumo reikalavimų, projektą kurianti prodiuserinė kompanija „TV Topas“ pakoregavo laidos konceptą, tad karantino laikotarpiu į azartišką dvikovą dėl geresnio kulinaro vardo stoja ne žinomi žmonės, o laidos vedėjai, šefai Ilona Juciūtė-Čibirkienė ir Dilanas Dampella Gamage. Nuspręsti, kuris iš jų yra geresnis kulinaras tenka kviestinei žvaigždei, kuriai šefų pagaminti patiekalai pristatomi tiesiai į namus.

Laidos vedėjai šį šeštadienį gamins legendinį gardėsį, vieną skaniausių lietuviškų saldumynų – tinginį.

Ilona jį gardins baltuoju šokoladu, o Dilanas gamins pikantišką, juoduoju šokoladu kvepiantį tinginio tortą. Įvertinti kulinarinių sugebėjimų ir išrinkti, kuris skanėstas gardesnis, teks aktorei J. Zinkevičiūtei, kuriai tinginio gabalėlius į namus, tiesiai iš laidos studijos, pristatys maisto pristatymo komanda.

Neblėstančia energija spinduliuojanti aktorė J. Zinkevičiūtė džiaugiasi, galėdama įkvėpimo semtis iš aplink ją supančių žmonių, naujų patirčių ir stiprių draugysčių. Tiesa, pasaulį sukausčius viruso pandemijai, daugelis moters darbų ir projektų sustojo, tačiau Justė tikina neliūdinti ir šį laikotarpį išnaudojanti naujų talentų savyje paieškoms.

„Aš kartais pajuokauju – kai Dievas dalino tą talentą moteriai gebėti gaminti, aš, matyt, stovėjau kažkur kitose eilėse. Tačiau gera žinia ta, jog per karantiną supratau, jog maisto gaminimas yra moters prigimtyje. Praėjusią dieną kepiau duoną ir ji puikiausiai man gavosi. Ką begaminčiau – namiškiai giria, o aš, tų komplimentų įkvėpta, net imu eksperimentuoti virtuvėje. Maisto gaminimas šiuo karantino laikotarpiu yra vienas įdomiausių užsiėmimų“, – laidoje pasakos Justė.

Kuris tinginys – Ilonos ar Dilano – taps šio ryto nugalėtoju sužinosime jau šeštadienį, 8:30 val. per TV3 televiziją. Be to, kviečiame ir jus išbandyti šiuos du receptus ir šeštadienio rytą, prie televizijos ekranų, mėgautis legendiniais gardėsiais kartu.

Tinginys su baltu šokoladu

Gaminimui reikės:

100 g baltojo šokolado;

100 g 82 proc. riebumo sviesto;

200 g kondensuoto pieno;

300 g sausainių su spanguolėmis „Gaidelis“;

50 g džiovintų spanguolių;

50 g graikinių riešutų;

aviečių dribsnių papuošimui.

Rankomis susmulkiname sausainius iki mažų gabalėlių ir į masę įdedame mirkytų džiovintų spanguolių bei graikinių riešutų. Garų vonelėje ištirpdome sviestą, įmaišome kondensuotą pieną, sudedame šokolado gabalėlius ir maišome tol, kol viskas išsilydys iki vientisos masės. Paruoštą baltojo šokolado masę supilame ant sutrupintų sausainių, viską gerai išmaišome, sudedame į formą, papuošiame aviečių dribsniais ir dedam į šaldytuvą, jog sustingtų. Skanaus!

Pikantiškas tinginio pyragas

Gaminimui reikės:

2 pak. šokoladinių sausainių „Gaidelis“;

200 g sviesto;

300 g juodojo šokolado;

300 g grietinėlės;

50 g kedrinių pinijų;

1 v. š. medaus;

1 apelsino;

1 citrinos;

1 a. š. cinamono;

0,5 a. š. čili pipirų;

aviečių bei šilauogių papuošimui.

Dalį sausainių susmulkiname iki mažų gabalėlių rankomis, o kitą dalį – smulkintuvu. Garų vonelėje ištirpiname šokoladą su grietinėle ir sviestu, pagardiname masę medumi bei apelsinų sultimis, apelsino ir laimo žievelėmis. Išmaišę masę įdedame į ją čili pipirų bei cinamono. Paruoštą šokolado masę sumaišome atskiromis dalimis su trupintais sausainiais bei pasiliekame šokolado torto apliejimui. Gerai išmaišę sausainius su šokoladu, formoje suformuojame torto sluoksnius: dedame rankomis trupintus sausainius, apibarstome juos kedrinėmis pinijomis ir ant viršaus – smulkintuvu trupintus sausainius. Apliejame visą tortą šokoladu, dedame į šaldytuvą, jog sustingtų, o vėliau dekoruojame avietėmis bei šilauogėmis. Skanaus!