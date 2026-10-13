 Aktorė Selma Blair lėktuve sužalojo du įgulos narius

Aktorė Selma Blair lėktuve sužalojo du įgulos narius

2026-10-13 08:41
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV aktorė Selma Blair, kaip pranešama, skrisdama lėktuvu iš Los Andželo į Niujorką elgėsi agresyviai ir sužalojo kelis įgulos narius. Po nusileidimo 54 metų moteris buvo laikinai sulaikyta ir apžiūrėta medikų, pranešė kelios amerikiečių žiniasklaidos priemonės, remdamosi Niujorko oro uostų administracija, oro bendrove „Delta“ ir JAV Federaliniu tyrimų biuru (FTB).

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Selma Blair
Selma Blair / Scanpix nuotr.

S. Blair atstovai pareiškė, kad aktorės elgesį lėmė „staiga sutrikusi sveikata“.

„Po nusileidimo jai nedelsiant buvo suteikta medicininė pagalba, ir šiuo metu jos būklė stabili“, – teigiama pranešime.

Aktorė, išgarsėjusi vaidmenimis tokiuose filmuose kaip „Erotiniai žaidimai“ ir „Užsispyrusi blondinė“, 2018 m. viešai paskelbė, kad jai diagnozuota išsėtinė sklerozė – nervų sistemos liga, kuriai būdingi uždegiminiai procesai nugaros ir galvos smegenyse.

Žiniasklaidos pranešimais, S. Blair sudavė vienam įgulos nariui, o kitam įkando. Be to, ji mėgino atidaryti lėktuvo duris. Abu įgulos nariai pranešė patyrę sužalojimų, vienas jų buvo apžiūrėtas ligoninėje. Incidentas šiuo metu tiriamas.

S. Blair jau 2016 m. buvo sukėlusi incidentą skrydžio metu, tačiau vėliau dėl savo elgesio atsiprašė.

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Selma Blair
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