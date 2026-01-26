Aktorius Josifas Baliukevičius atvirai papasakojo, kas lieka už kadro

Aktorius neslepia, kad naujas sezonas jam nebuvo staigmena. „Aš nesitikėjau, aš žinojau, kad jis bus, reikėjo tik sulaukti, kol tai sužinos kiti“, – šypsojosi jis.
Filmavimai jau yra įpusėję ir, pasak aktoriaus, iššūkių netrūksta. „Gal kiek sudėtingiau būna žiemos metu filmuotis, tiek dėl oro sąlygų, tiek dėl trumpos dienos, bet svarbiausia yra atmosfera komandoje, o su šita komanda visada gera grįžti dirbti“, – džiaugėsi J. Baliukevičius.
Naujame sezone žiūrovai išvys Hardą sudėtingame gyvenimo etape. Praėjusiame sezone netekęs artimų draugų ir pats atsidūręs kalėjime, herojus išgyvena skaudžius vidinius išbandymus. „Na, Hardas vargu ar galėtų trykšti geromis emocijomis, kai visi artimieji išžudyti, o pats yra kalėjime... Bet gi su laiku viskas praeina... Gal ir Hardui ateis šviesesnių dienų? Kas žino?“ – intrigavo aktorius J. Baliukevičius.
Paklaustas, ko gali tikėtis žiūrovai, aktorius pabrėžė scenaristo Edvino Kalėdos gebėjimą stebinti. „Ištikimi serialo „Rimti reikalai" gerbėjai, manau, ne kartą įsitikino, kad scenarijaus autoriui Edvinui Kalėdai patinka nustebinti žiūrovus netikėtais siužeto vingiais. Manau, šis sezonas bus ne išimtis“, – teigė aktorius.
Ypač šiltai J. Baliukevičius atsiliepė ir apie naujus aktorius, prisijungusius prie šio sezono. „Tai viena gražesnių mano profesijos spalvų – kai gali nuolat sutikti naujų, talentingų žmonių ir su jais kartu dirbti“, – pasakojo aktorius.
Naujausias serialo „Rimti reikalai“ serijas galite išvysti nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 21 val. per LNK.
