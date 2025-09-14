„Emmy“ apdovanojimuose – kova tarp „Atskyrimo“ ir „Pitsbergo priimamojo“

Prestižiškiausioje vakaro kategorijoje ryškiausiais laikomi platformos „Apple TV+“ mokslinės fantastikos trileris, vykstantis biure, „Atskyrimas“ (Severance) ir platformos HBO „Pitsbergo priimamasis“ (The Pitt) apie traumatologinį centrą.
Satyrinė komedija apie Holivudą „Studija“ (The Studio) ir aštri paauglio žmogžudystės saga „Paauglystė“ (Adolescence) matomi kaip favoritai kitose kategorijose.
Ceremonija Los Andžele prasidės sekmadienį 17 val. vietos (pirmadienį 3 val. Lietuvos) laiku.
Drama draminių serialų kategorijoje
„Atskyrimas“ – psichologinė drama, kurios veiksmas vyksta netolimos ateities korporacijos biuruose – yra pelniusi daugiausiai nominacijų iš visų šių metų serialų – 27.
Seriale su Adamu Scottu (Adamu Skotu) pagrindiniame vaidmenyje pasakojama apie distopinį biotechnologijų korporacijos „Lumon“ medicininį eksperimentą su darbuotojais, kurių pasąmonė chirurginiu būdu atskiriama nuo darbo ir asmeninių gyvenimo prisiminimų.
Pirmasis „Atskyrimo“ sezonas 2022-aisiais nepelnė „Emmy“ apdovanojimo, nusileidęs serialui „Palikimas“ (Succession), tačiau už šių metų antrąjį sezoną jis jau laikomas lyderiu dramos kategorijoje.
A. Scottas konkuruos su serialo „Ligoninės priimamasis“ (ER) veteranu Noah Wyle'u (Noa Vailu), kuris atlieka pagrindinį vaidmenį HBO seriale „Pitsbergo priimamasis“ apie traumatologinio centro darbuotojus, kurie pluša visą parą gelbėdami gyvybes.
Serialas, kalbantis apie viską nuo teisės į abortą iki masinių šaudynių, tapo plačiai aptarinėjama sensacija.
Padėkos Selui
Tuo tarpu kompanijos „Apple“ serialas „Studija“, kuriame vienas iš jo kūrėjų Sethas Rogenas (Setas Rogenas) vaidina besiblaškantį kino prodiuserį Metą Remiką, atrodo, yra aiškus favoritas geriausios komedijos serialo kategorijoje.
Serialo 23 pelnytos nominacijos yra daugiausia, kiek kada nors per vienerius metus yra gavusi komedija, o praėjusį savaitgalį jis jau laimėjo devynias statulėles labiau su techniniais kino aspektais susijusių „Emmy“ kategorijų apdovanojimų ceremonijoje.
„Studija“ yra ir meilės laiškas Holivudui, ir aštri kritika kino industrijos pažeidžiamumui, veidmainystei ir moraliniams nuopuoliams.
Vienas iš labiausiai žiūrovų pamėgtų „Studijos“ epizodų vyksta per Holivudo apdovanojimų ceremoniją, kurioje beveik kiekvienas nugalėtojas dėkoja M. Remicko pavaldiniui Selui Sapersteinui, kurį vaidina Ike'as Barinholtzas (Aikas Barinholcas), o ne pačiam bosui.
Tikėtina, kad sekmadienį šis juokelis bus pakartotas ir „Emmy“ scenoje.
„Laikmečio dvasia“
Apdovanojimas už geriausią mini serialą antrus metus iš eilės atiteks tamsiai britiškai „Netflix“ dramai, kuri užkariavo pasaulį.
Panašiai kaip ir praėjusių metų „Elniukas“ (Baby Reindeer), plačiai aptarinėjamas tapo serialas „Paauglystė“ dėl savo aktualaus ir tragiško toksiško vyriškumo tarp jaunų berniukų temos pateikimo.
Jame pasakojama apie 13-metį moksleivį, kuris buvo sulaikytas įtariamas nužudęs savo klasės draugę peiliu. Kiekviena iš keturių serijų nufilmuota vienu ilgu kadru.
Per pirmuosius tris mėnesius „Paauglystė“ surinko 140 mln. peržiūrų.
„Negalima įsivaizduoti, kaip „Paauglystė“ galėtų pralaimėti „Emmy“ apdovanojimų vakarą, – rašė žurnalo „Vanity Fair“ autorius Johnas Rossas (Džonas Rosas). – Kultūrinis laikmečio dvasios pradas „Emmy“ apdovanojimuose nugali viską.“
Politika ir 45 sekundės
Šiais politinių nesutarimų laikais Televizijos akademija, kuri skiria „Emmy“ apdovanojimus, įnirtingai siekia išvengti kontroversijų.
„Mes tikrai švenčiame tik televiziją“, – ketvirtadienį leidiniui „Deadline“ sakė ceremonijos prodiuseris Jesse Collinsas (Džesis Kolinsas).
„Niekas nebando nukrypti nuo to. Mes norime, kad visi tris valandas tiesiog smagiai leistų laiką“, – teigė jis.
Vedėjas Nate'as Bargatze'as (Neitas Bargecas) sugalvojo naują būdą, kaip neleisti renginiui užtrukti ilgiau.
Komikas pažadėjo paaukoti 100 tūkst. dolerių (85,58 tūkst. eurų) iš savo asmeninių lėšų organizacijai „Boys & Girls Clubs of America“, tačiau atskaitys 1 tūkst. dolerių už kiekvieną sekundę, kurią nugalėtojo padėkos kalba viršys skirtąsias 45 sekundes.
