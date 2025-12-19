 Išankstinė dovana pasvaliečiui – ketvirtis milijono eurų

Išankstinė dovana pasvaliečiui – ketvirtis milijono eurų

2025-12-19

Rankos pilnos pirkinių, o dantyse loterijos bilietas – štai taip iš P. Avižonio gatvės „Maximos“ skubantis pasvalietis sutiko pažįstamą, kuris palinkėjo, kad pasisektų laimėti. Ir linkėjimas išsipildė su kaupu. Netrukus paaiškėjo, kad po nutrinamu „Sėkmės 7“ bilieto sluoksniu slėpėsi  ketvirtis milijono eurų. 

„Gerbiamasis, jums reikia kreiptis į atstovybę“

Loterijos bilietą pasvalietis trynė pamažu – iš kairės į dešinę.

„Vis nieko, nieko... Kol galų gale bilieto apačioje sutapo karūnos simboliai. Pagalvojau: „Valio, bus nors 10 eurų“. Bet nutrynus pilnai pasirodė daug didesnis skaičius – 250 000 eurų“, – vis dar su nuostaba pasakojo žaidėjas.

Ką tada darė vyras? Tiesiu taikymu patraukė pas žmoną į darbą. Tačiau jos reakcija nenuramino.

„Ir žmona, ir vaikai, kuriems tuojau pranešiau žinią, kaip susitarę – netikėjo. Tai užsukau į „Perlo“ terminalą. Ten darbuotoja patikrino ir ramiai pasakė: „Gerbiamasis, jums reikia kreiptis į loterijos atstovybę“. Aš atsakiau: „Su malonumu“, – juokėsi laimėtojas.

Naujus švęs Ispanijoje

Dabar jau visa pasvaliečių šeima įsitikino, kad Fortūna jiems įteikė išankstinę kalėdinę dovaną. O planų, ką su ja veiks, – apstu.

„Namus remontuosim, sūnui paskolos naštą palengvinsim, vaikams, anūkams dovanos bus. O Naujus švęsim Ispanijoje“, – su užsidegimu vardino pasvalietis.

250 000 eurų laimėjimą atnešęs momentinės loterijos „Sėkmės 7“ bilietas kainavo 10 eurų. Šį ir kitus nutrinamus bilietus rasite prekybos vietose.

