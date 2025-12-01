 Gintarinės „Teleloto“ Kalėdos: kviečia laimėti prabangius apartamentus Lietuvos pajūryje

2025-12-01 11:50 klaipeda.diena.lt inf.

30-tus metus skaičiuojantis legendinis šalies žaidimas „Teleloto“ gręžiasi į ištakas. Kelerius pastaruosius metus prizus svetur siūliusi loterija per šias Kalėdas grįžta į lietuvišką pajūrį ir kviečia laimėti prabangius apartamentus Palangoje – istorinėje kurorto dalyje, ypatingų objektų apsuptyje. 

Gintaro muziejaus kaimynystėje

„Teleloto“ žaidėjams įrengtas šviesus ir erdvus dviejų kambarių butas su terasa bei privačia parkavimo vieta pietinėje Palangos dalyje. Šioje vietoje rūmus statėsi Palangos didikai grafai Tiškevičiai, taip pat įvairiais laikais ilsėdavosi tuometinis elitas.

Apartamentai apgalvoti ir įrengti iki menkiausių detalių
Apartamentai apgalvoti ir įrengti iki menkiausių detalių / Partnerio nuotr.

„O dabar čia kuriasi poilsio kompleksas „Melno rezidencija“. Jo išdidūs kaimynai – Palangos botanikos parkas ir Gintaro muziejus. O vos už kelių šimtų metrų šėlsta Baltijos jūra, su kuria kompleksą jungia ypatingas takas. Šiuo taku įsimylėjėliai žengs pasitikti saulėlydžio, šeimos keliaus pramogauti į vaikų žaidimo aikštelę prie pat paplūdimio, sveikuoliai žingsniuos basomis – ir visi jie taps unikalaus istorinio palikimo liudininkais. Mat „Melno rezidenciją“ ir Baltijos pajūrį jungiantis takas vingiuoja palei 1422-aisiai tarp LDK ir Vokiečių ordino nustatytą, į Kultūros vertybių registrą įtrauktą Melno taikos sieną“, – pasakojo „Loto.lt“ tiražinių loterijų kategorijos vadovė Jurgita Petraitienė.

Poilsio kompleksas „Melno rezidencija“ įkurtas prestižine vadinamoje pietinėje Palangos dalyje, gamtos apsuptyje.
Poilsio kompleksas „Melno rezidencija“ įkurtas prestižine vadinamoje pietinėje Palangos dalyje, gamtos apsuptyje. / Partnerio nuotr.

Apgalvotas iki menkiausių detalių

Taigi išėjęs pasivaikščioti laimėtojas galės pajusti didingos praeities alsavimą. Tačiau užsukus į vidų – jam gali užgniaužti kvapą.

„Melno rezidencijos“ kompleksas suprojektuotas taip, kad įtiktų įnoringiausiam svečiui. Jis įkurtas laukinės gamtos prieglobstyje, bet su aukščiausios klasės patogumais – netrukus gyventojai galės mėgautis komplekso restoranu, SPA centru, sporto sale, darbine erdve, vaikų kambariu ir kitais privalumais. O patys dviejų kambarių apartamentai su terasa – apgalvoti ir įrengti iki menkiausių detalių. Kad atvykus nereiktų niekuo rūpintis – it viešbutyje, bet būtų jauku – it namuose“, – detalizavo J. Petraitienė.

Poilsio kompleksas „Melno rezidencija“
Poilsio kompleksas „Melno rezidencija“ / Partnerio nuotr.

Taip pat po egle – 30 automobilių ir virš 3 000 daiktinių prizų

Žinoma, apartamentai Palangoje – ne vienintelė dovana, paruošta „Teleloto“ žaidėjams šių švenčių proga. Taip pat lauks galimybės laimėti prabangius BMW automobilius bei vertingus daiktinius prizus.

„Per artimiausius penkis sekmadienius įteiksime dvidešimt penkis „BMW X1“ ir penkis „BMW X4“ visureigius. Bei tūkstančiais dalinsime šiuo metu pačius geidžiamiausius buities ir išmaniuosius prietaisus – tarp jų „Iphone 17“ telefonus, „Playstation 5“ žaidimų konsoles, „Dyson Airwrap“ plaukų formavimo šukas ir kita“, – vardino „Loto.lt“ tiražinių loterijų kategorijos vadovė.

Dėl šventinių prizų varžysis žaidėjai, „Teleloto“ bilietus pirksiantys lapkričio 30–sausio 3 dienomis. Apartamentų Palangoje laimėtojas paaiškės 2026 m. sausio 11 d. 

