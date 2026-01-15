„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ nusitaikė į influencerius: „Duok mum dar vaizdų“

Daina „Duok mum dar vaizdų“, pasak laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ besisvečiavusių Martyno Enčiaus ir Pauliaus Šaparnio, yra duoklė dar vienai profesijai.
„Ar norime pašiepti, ar pagirti – čia jau turbūt kaip kas supras. Bet apie šitą profesiją irgi norėjome padainuoti. Dainavome apie vairuotojus, kepėjus, kirpėjus. O kokia dabar populiariausia profesija? Influenceriai! Paklauskite kokio vaiko, kuo jis nori būti. Influenceriu, nes galima daug uždirbti“, – sakė „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“ narys Martynas Enčius.
Paskutiniai dainos štrichai buvo sudėlioti Londone esančioje įrašų studijoje „Abbey Road“, kurioje savo darbus įrašinėjo „The Beatles“, „Pink Floyd“ ir kitos legendinės grupės.
„Geras garsas muzikantams yra labai svarbus“, – sakė grupės bosistas Paulius Šaparnis.
Naujosios dainos vaizdo klipas – taip pat vertas dėmesio.
„Jau girdėjome atsiliepimų. Kas antrą ar trečią kartą pasižiūri, vis į kažką kitą atkreipia dėmesį. Tai viena statiška kamera, ir galima atkreipti dėmesį, ką veikia vienas, ką veikia kitas, ir per daug neblaškyti žiūrovo. Pirma idėja iš viso buvo tiesiog nusifilmuoti, kaip grojame. Po to atsirado mintys apie dekoracijas, šviesas. Beje, Paulius pas mus groja bosine gitara ir kartu dirba apšvietėju!“ – šypsojosi Martynas Enčius.
Paklausti, ar po JAV veiksmų Venesueloje ir šalies diktatoriaus Nicolaso Maduro suėmimo išaugo „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“ hito „Į Venesuelą“ perklausos, grupės nariai sakė, kad kol kas to nepastebėjo.
Muzikantai juokavo, kad garsų kūrinį būtų galima pasiūlyti ir užsienio rinkai.
„Jei kas nors perdarys, koks didžėjus sukurs remiksą, Madurą ar Trumpą ten įmontuos“, – juokėsi Martynas Enčius laidoje „Labas vakaras, Lietuva“.
Naujausi komentarai