Atvira Naglio Bieranco išpažintis apie uždarbį

Naglis atvirai aprodo pirmuosius savo nuosavus namus, kuriuose gyvena beveik dvejus metus.
„Jau nuosavi, pirmi nuosavi namai, – sako jis, prisipažindamas, kad daugiausia laiko praleidžia ant sofos. – Gal dėl to, kad telikas, mėgstu čia leisti laiką.“
Virtuvėje Naglis lankosi retai, bet turi firminį patiekalą: „Troškinį moku gerą padaryti – su daržovėm, su vištiena. Lengva.“
Žiūrovai pamatys ir vieną Naglio ligą – kvepalus ir kroksus.
„Mano kvepalų kolekcija, – rodo jis lentynas, pilnas buteliukų. – Aš mėgstu juos. Man visada galima dovanoti kvepalus.“
Šalia – spalvinga kroksų armija.
„Aš kroksų maniakas“, – juokiasi Naglis.
Laidoje jis pirmą kartą atvirai prakalbs ir apie apsipirkinėjimą: „Brangiausias pirkinys? Rankinė. Už du tūkstančius... daugiau biški.“
Paklaustas apie influencerių uždarbius, Naglis neslepia: „Oi, priklauso, tiek, kiek dirbi“.
„Gali būti 10 tūkstančių?“ – klaus Laisva.
„Gali būti, jo, – patvirtina Naglis su humoru, – neapsimoka būt prezidentu, reikia būti influenceriu.“
Šį sezoną Naglis dalyvauja „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ projekte kartu su partnere Adrina. Jiedu susipažino tik prieš projektą, o pats Naglis pripažįsta, kad iš pradžių svarstė atsisakyti: „Aš žinau, man būna daug streso... nepatogios situacijos, ir aš žinojau, kad bus nepatogu ir kad reikės dirbti.“
Vis dėlto draugų palaikymas nugalėjo: „Visi sakė – varyk, avantiūra.“
Dabar jis lanko vokalo pamokas: „Seniau net nežinojau, kas tas pusbalsis.“
Per „KK2“ – atviras, linksmas ir tikras reportažas iš Naglio Bieranco gyvenimo: namai, duetai, kvepalai, kroksai ir influencerių realybė be filtrų. Įsijunkite LNK šį antradienio vakarą 19.30 val.
