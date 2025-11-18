 Atvira Naglio Bieranco išpažintis apie uždarbį

2025-11-18 15:45
Šį antradienio vakarą LNK laidoje „KK2“ – išskirtinė specialiosios žvaigždžių korespondentės Laisvos viešnagė vieno žinomiausių Lietuvos influencerių ir „Žvaigždžių duetų“ dalyvio Naglio Bieranco namuose. Laidos komanda trankiai beldėsi į duris, bet Naglis sutiko juos su šypsena: „O aš ir galvoju, kas čia rėkauja po langais?“ – juokėsi jis, leisdamas vidun kartu su savo katinu Zeniumi.

Naglis atvirai aprodo pirmuosius savo nuosavus namus, kuriuose gyvena beveik dvejus metus.

„Jau nuosavi, pirmi nuosavi namai, – sako jis, prisipažindamas, kad daugiausia laiko praleidžia ant sofos. – Gal dėl to, kad telikas, mėgstu čia leisti laiką.“ 

Virtuvėje Naglis lankosi retai, bet turi firminį patiekalą: „Troškinį moku gerą padaryti – su daržovėm, su vištiena. Lengva.“

Žiūrovai pamatys ir vieną Naglio ligą – kvepalus ir kroksus. 

„Mano kvepalų kolekcija, – rodo jis lentynas, pilnas buteliukų. – Aš mėgstu juos. Man visada galima dovanoti kvepalus.“ 

Šalia – spalvinga kroksų armija. 

„Aš kroksų maniakas“, – juokiasi Naglis.

Laidoje jis pirmą kartą atvirai prakalbs ir apie apsipirkinėjimą: „Brangiausias pirkinys? Rankinė. Už du tūkstančius... daugiau biški.“

Paklaustas apie influencerių uždarbius, Naglis neslepia: „Oi, priklauso, tiek, kiek dirbi“.

„Gali būti 10 tūkstančių?“ – klaus Laisva.

„Gali būti, jo, – patvirtina Naglis su humoru, – neapsimoka būt prezidentu, reikia būti influenceriu.“

Šį sezoną Naglis dalyvauja „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ projekte kartu su partnere Adrina. Jiedu susipažino tik prieš projektą, o pats Naglis pripažįsta, kad iš pradžių svarstė atsisakyti: „Aš žinau, man būna daug streso... nepatogios situacijos, ir aš žinojau, kad bus nepatogu ir kad reikės dirbti.“ 

Vis dėlto draugų palaikymas nugalėjo: „Visi sakė – varyk, avantiūra.“ 

Dabar jis lanko vokalo pamokas: „Seniau net nežinojau, kas tas pusbalsis.“

Per „KK2“ – atviras, linksmas ir tikras reportažas iš Naglio Bieranco gyvenimo: namai, duetai, kvepalai, kroksai ir influencerių realybė be filtrų. Įsijunkite LNK šį antradienio vakarą 19.30 val.

