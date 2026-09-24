Ar Kaune išvysime ir Rihanną?

Turą „A$AP Rocky – Don't Be Dumb World Tour“ sudaro per 40 pasirodymų, o 21 iš jų drebins didžiausius Europos miestus. Lietuviai pasaulinio lygio repo superžvaigždę išvys jau rytoj, rugsėjo 25 d., Kaune, „Žalgirio arenoje“.
Po žinios apie tai, kad A$AP Rocky atvyksta į Lietuvą, gerbėjai ėmė svarstyti, ar į Kauną atvyks ir popmuzikos žvaigždė Rihanna, A$AP Rocky mylimoji ir jo vaikų motina. Gandus pakurstė ir tai, kad žinoma moteris, panašu, keliauja drauge su vyru, o koncerto metu Kopenhagoje ji buvo pastebėta ant scenos.
Gerbėjų vaizdo įrašuose buvo užfiksuota, kaip Rihanna koncerto pabaigoje užlipo ant scenos glėbyje laikydama 3-metį sūnų Riotą. Dainos pabaigoje A$AP Rocky perdavė megafoną Riotui, kuris padėkojo susirinkusiesiems už tai, kad šie atėjo.
O dar vakar Rihanna buvo pastebėta Paryžiuje, skelbė „People“. Dainininkė po dar vieno apsilankymo Céline Dion koncerte trečiadienio vakarą lankėsi „César“ restorane.
Šiandien A$AP Rocky koncertuos Latvijos sostinėje Rygoje.
37-erių atlikėjo ir 38-erių Rihannos ilgametė draugystė 2020 m. peraugo į romantiškus santykius. Nors pora oficialiai nėra patvirtinusi savo vedybinio statuso, A$AP Rocky praėjusiais metais interviu leidiniui „People“ pavadino save „mylinčiu vyru“.
„Būti tėvu, partneriu ir mylinčiu vyru šeimoje mane daro tikrai, tikrai laimingą“, – 2025 m. spalį sakė jis.
Pora kartu augina tris vaikus.
A$AP Rocky, kurio tikrasis vardas Rakimas Mayersas, yra gerai žinomas atlikėjas, kūrėjas, aktorius, bei mados ikona. 2011 metais reperiui padarius tikrą proveržį, jis tapo viena vienu įtakingiausiu šiuolaikinės muzikos žvaigždžių.
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