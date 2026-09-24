 Ar Kaune išvysime ir Rihanną?

Ar Kaune išvysime ir Rihanną?

2026-09-24 09:58 klaipeda.diena.lt inf.

Amerikiečių repo atlikėjas A$AP Rocky pirmą kartą koncertuos Lietuvoje – jo pasirodymą Kaune tautiečiai galės išvysti jau rytoj. Be įspūdingos muzikinės karjeros A$AP Rocky žinomas ir kaip pasaulinės dainininkės, grožio linijos „Fenty Beauty“ įkūrėjos Rihannos mylimasis. Rihanna, panašu, lydi A$AP Rocky ture ir viename koncerte buvo pastebėta scenoje. Ar pasiseks ir lietuviams?

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
A$AP Rocky ir Rihanna
A$AP Rocky ir Rihanna / Scanpix nuotr., vaizdo įrašo stop kadras

Turą „A$AP Rocky – Don't Be Dumb World Tour“ sudaro per 40 pasirodymų, o 21 iš jų drebins didžiausius Europos miestus. Lietuviai pasaulinio lygio repo superžvaigždę išvys jau rytoj, rugsėjo 25 d., Kaune, „Žalgirio arenoje“.

Po žinios apie tai, kad A$AP Rocky atvyksta į Lietuvą, gerbėjai ėmė svarstyti, ar į Kauną atvyks ir popmuzikos žvaigždė Rihanna, A$AP Rocky mylimoji ir jo vaikų motina. Gandus pakurstė ir tai, kad žinoma moteris, panašu, keliauja drauge su vyru, o koncerto metu Kopenhagoje ji buvo pastebėta ant scenos.

Gerbėjų vaizdo įrašuose buvo užfiksuota, kaip Rihanna koncerto pabaigoje užlipo ant scenos glėbyje laikydama 3-metį sūnų Riotą. Dainos pabaigoje A$AP Rocky perdavė megafoną Riotui, kuris padėkojo susirinkusiesiems už tai, kad šie atėjo.

O dar vakar Rihanna buvo pastebėta Paryžiuje, skelbė „People“. Dainininkė po dar vieno apsilankymo Céline Dion koncerte trečiadienio vakarą lankėsi „César“ restorane.

Šiandien A$AP Rocky koncertuos Latvijos sostinėje Rygoje.

37-erių atlikėjo ir 38-erių Rihannos ilgametė draugystė 2020 m. peraugo į romantiškus santykius. Nors pora oficialiai nėra patvirtinusi savo vedybinio statuso, A$AP Rocky praėjusiais metais interviu leidiniui „People“ pavadino save „mylinčiu vyru“.

„Būti tėvu, partneriu ir mylinčiu vyru šeimoje mane daro tikrai, tikrai laimingą“, – 2025 m. spalį sakė jis.

Pora kartu augina tris vaikus.

A$AP Rocky, kurio tikrasis vardas Rakimas Mayersas, yra gerai žinomas atlikėjas, kūrėjas, aktorius, bei mados ikona. 2011 metais reperiui padarius tikrą proveržį, jis tapo viena vienu įtakingiausiu šiuolaikinės muzikos žvaigždžių.

Šiame straipsnyje:
ASAP Rocky
Rihanna
koncertas
kaunas
turas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų