Arnas Švilpauskas pristato paties parašytą dainą: tai – savotiška mano olimpiada

„Jau ilgą laiką svajojau parašyti savo dainą ir labai daug kūriau, dėliojau įvairiausius žodžius, ieškojau temų. Ir paskui kažkaip vieną dieną, po sunkaus ir darbingo savaitgalio važiuojant namo pas šeimą, mane tiesiog pagavo įkvėpimas. Kelyje sugalvojau ne tik tekstą, bet ir muziką, ir visą dainą sukūriau per gerą pusvalandį“, – pasakojo Arnas, išsyk melodiją įniūniavęs į telefoną.
Vėliau šį įrašą jis davė pasiklausyti keletui muzikos prodiuserių – savo srities profesionalų, kurie vieningai tikino: daina verta būti išgirsta. „Ir kažkaip tada pats patikėjau savimi – supratau, kad iš tiesų ta daina yra nuostabi ir, svarbiausia, tai yra būtent tokia daina, kokias aš norėčiau dainuoti“, – šypsojosi Arnas, čia pat atskleisdamas ir pirmojo savo autorinio kūrinio pagrindinę mintį:
„Jis yra apie du žmones, kurie susipažino pavasarį. Užgimė jų meilė, tačiau vasarą ta meilė pasibaigė. Ir žmogus su šiais melancholiškais jausmais keliauja į rudenį. Kaskart prisiminęs tą žmogų jis vis dar susijaudina, mintimis vėl nusikelia į jau praėjusią vasarą. Galbūt net norėtų pabandyti atnaujinti buvusius santykius, bet vis nedrįsta. O gal kažkur viduje jau ir supranta, kad nieko daugiau nebebus“, – pasakojo ką tik „iškeptas“ kūrėjas, čia pat užbėgdamas už akių nepagrįstoms spėlionėms apie judviejų su žmona santykius:
„Daina nėra apie mano gyvenimą. Tai daugiau kūrybinis procesas, kurio metu tiesiog ieškojau gražios temos ir galvojau, kaip įdomiai papasakoti istoriją. Dainų apie vasarą, apie tai, kaip žmonės vasarą susipažįsta, įsimyli, prasideda meilės romanai, yra labai daug. O aš kaip tik norėjau sukurti priešingą istoriją – tokią, kurioje vasarą meilė pasibaigia. Vasara baigiasi, o mes toliau keliaujame į savo darbus, rūpesčius, kasdienybę ir kitus gyvenimo etapus“, – sakė Arnas ir čia pat nusišypso: ką tik jiedu su žmona šventė santuokos dešimtmetį, tad, išgirdus dainą, nėra priežasčių nuogąstauti dėl judviejų santykių.
Aranžuotę kūriniui sukūrė Arvydas Martinėnas-Vudis, o skambesį dainai suteikė pritariančiojo balso savininkė Žaneta Ježerytė. „Ir tada supratau, kad ši daina skamba taip, tarsi ją norėtųsi dainuoti atsistojus aukštai ant kalno viršūnės. Todėl nusprendėme ir muzikinį klipą filmuoti Italijos kalnuose – šiaurinėje Italijos dalyje, Dolomituose.
Pagrindine mūsų filmavimo baze tapo Cortina d’Ampezzo – garsus kalnų miestelis Veneto regione, Belluno provincijoje, pačioje Dolomitų širdyje. Filmavome Cortinos apylinkėse, tarp didingų Dolomitų viršūnių, o dalį klipo – prie įspūdingojo Lago di Braies ežero Pietų Tirolyje, Fanes-Senes-Braies gamtos parke. Ten filmavome ir ežere, plaukdami tomis garsiosiomis medinėmis valtelėmis, apsupti kalnų. Norėjosi, kad klipo vaizdai perteiktų tą patį jausmą kaip ir pati daina – grožį, ilgesį, ramybę ir kartu tam tikrą vienatvę“, – netikėtą vaizdo klipo lokaciją atskleidė Arnas.
Filmavimai truko kelias dienas: laikas buvo itin intensyvus, viskas suskaičiuota minučių tikslumu, daug persikėlimų iš vienos filmavimo vietos į kitą. „Vaizdo klipą režisavęs Edvinas Fruktas padirbėjo iš peties – abu labai stipriai pavargome, bet manau, kad rezultatas iš tiesų fantastinis: didingi kalnai, ypatingai gražūs slėniai, nuostabūs ežerai ir gamtovaizdis, kuris tam tikra prasme primins skirtingus metų laikus“, – pasakojo Arnas.
„Kodėl Cortina? Kodėl būtent Šiaurės Italija? „Cortina d’Ampezzo šių metų vasarį buvo viena iš 2026 metų Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių vietų. Beje, Cortina turi labai seną olimpinę istoriją – žiemos olimpinės žaidynės čia vyko ir 1956 metais. O man ši daina – pirmasis mano kūrinys, kurio ir žodžius, ir muziką parašiau pats – irgi yra savotiška mano asmeninė Olimpiada. Mano laimėjimas. Jeigu ši daina ras vietą žmonių širdyse, jeigu kažkas joje atpažins save, savo išgyventą meilę, savo vasarą ar savo istoriją – būsiu labai laimingas“, – atviravo Arnas, kuris, pasirodo, neketina sustoti:
„Pagavęs tą kūrybinį įkvėpimą jau sukūriau ir antrą dainą. Kol kas ją dar ruošiu, tobulinu, ieškau tinkamo teksto, dėlioju žodžius, dar iki galo nesu suformavęs melodijos. Bet, panašu, kad pirmoji daina atidarė kažkokias duris, kurias labai ilgai norėjau atidaryti“, – šypsojosi Arnas.
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