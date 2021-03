Artėjančiame „Kino pavasaryje“ – ir geriausia Europos komedija, ir filmas apie G. Thunberg

„Jau keletą metų svarstėme pakeisti programos „Festivalių favoritai“ pavadinimą, norėdami labiau pabrėžti jos visapusiškumą. „Panorama“ atveria plačius kino horizontus, kuriuose galima pamatyti ne tik festivaliuose svarbiausius prizus laimėjusius filmus, bet ir tuos, kurie nepelnytai liko nepastebėti“, ⎯ sako meno vadovė Mantė Valiūnaitė.

Programą „Panorama“ sudarė visa „Kino pavasario“ programos sudarytojų komanda. Prie ilgamečių „Kino pavasario“ programos sudarytojų Mantės Valiūnaitės ir Aistės Račaitytės šiemet prisijungė Paryžiuje gyvenanti kino prodiuserė Marija Fridinovaitė bei Andrejus Tănăsescu, ilgametis Toronto, Berlyno festivalių programos sudarytojas, pernai kuravęs vieną iš Venecijos kino festivalio programų.

Vienas iš „Panoramos“ filmų – tikrų įvykių įkvėptas ir geriausia komedija Europos kino apdovanojimuose pripažintas „Triumfas“ (The Big Hit). Prancūzų režisieriaus Emmanuelio Courcolio filme savęs ieškantis aktorius Etjenas nusprendžia kalėjime pastatyti spektaklį pagal įžymiąją pjesę „Belaukiant Godo“, kurios kūrimas pradeda keisti pačius nusikaltėlius.

Meilės paieškos ir sulėtintas dešimtojo dešimtmečio reivas

Pasak M. Valiūnaitės, programoje „Panorama“ vyrauja meilės ir tikrų susitikimų troškimo tema. Puikus pavyzdys – Patric Chiha dokumentinis filmas „Jei tai būtų meilė“ (If It Were Love). Šokio energija, išraiškingais judesiais ir intymiais pokalbiais persmelktame filme choreografė Gisèlė Vienne kartu su charizmatiškais šokėjais panyra į sulėtintą dešimtojo dešimtmečio reivo performansą.

„Filme „Jei tai būtų meilė“ tarpusavio santykiai mezgasi ir scenoje, ir užkulisiuose, o poetiškame vaidybiniame filme iš Laoso „Likit sveiki, pone Vongai“ (Goodbye, Mister Wong) filmo veikėjai atsiduria pasirinkimo kryžkelėse ir turi apsispręsti, kiek jie gali pasiaukoti tikrų jausmų labui. Tačiau šalia asmeninių išgyvenimų čia subtiliai įpinami ir politiniai klausimai apie buvusius kolonializmo laikus ir vis grėsmingiau artėjančias naujas jėgas“, ⎯ programos filmus pristato M. Valiūnaitė.

Į populiaraus komikso ekranizaciją, kuri primena mini serialą didžiajame ekrane, nukelia japonų režisierius Koji Fukada. Garsiojo Hirokazu Koreeda įpėdiniu vadinamo režisieriaus naujasis filmas „Išrinktoji“ (The Real Thing) – tai istorija apie romanus su bendradarbėmis mezgusį biuro darbuotoją Tsuji ir po avarijos išgelbėtą paslaptingąją Ukiyo, kardinaliai pakeitusią jo gyvenimą.

Didingos ir gyvenimiškos istorijos iš Pietų Amerikos

„Kino pavasaryje“ daug dėmesio sulaukia Lotynų Amerikos kinas. Šiemet programoje trys skirtingi savo kino kalba kūriniai – magiškuoju realizmu persmelktas vergovės permąstymas iš Brazilijos, visuomet įspūdingą reginį kuriančio kolumbiečio Ciro Guerra filmas apie imperialistinio mąstymo išvargintą pulkininką bei argentinietės Anos Katz įsimintina siužeto struktūra kuriamas šmaikštus pasakojimas apie jauno vyro gyvenimą“, – sako M. Valiūnaitė.

Berlyno kino festivalyje pristatytoje istorinėje dramoje „Visi mirusieji“ (All the Dead Ones) pinasi dviejų Brazilijos šeimų moterų likimai. Režisierių Caetano Gotardo ir Marco Dutra filmas vaizdo sodrumu ir poetiškumu primena pernai „Kino pavasario“ žiūrovų simpatijas pelniusią jausmingą Karimo Aïnouzo dramą „Nematomas gyvenimas“.

A. Katz fragmentiškame pasakojime „Šuo, kuris negalėjo neloti“ (The Dog Who Wouldn't Be Quiet) supažindina su Sebastianu ir jo šuneliu. Tai lengvas ir šviesus filmas, kuriame be pompastikos rodoma ir gyvenimo banalybė, ir socialinė nelygybė, ir taip šiuo metu pažįstama pasikeitusių gyvenimo sąlygų įtaka.

Jau daugelio „Kino pavasario“ žiūrovų mėgiamas režisierius C. Guerra, žinomas filmais „Vasaros paukščiai“ (2019), sukurtu su Cristina Gallego, ir „Gyvatės apkabinimas“ (2015), atkeliauja su pirmuoju kūriniu anglų kalba „Barbarų belaukiant“ (Waiting for the Barbarians). Tokiam debiutui jis pasikvietė įspūdingą aktorių trijulę: Johnny Deppą, Robertą Pattinsoną ir Marką Rylance’ą.

Jautrūs portretai, afroamerikiečių atmintis, meilės detektyvas

Prie „Kino pavasario“ programos sudarytojų komandos prisijungęs A. Tănăsescu pristato programą „Metų atradimai“. „Ši programa – tai laukiamas, nuotaiką pakelsiantis priešnuodis sunkiems praėjusiems metams. Programa primins apie įgalinančius kino pasakojimus ir meninį žmogaus dvasios išaukštinimą“, – sako jis.

Jautrų, įsimenantį ir nuoširdų debiutą apie senstantį tėvą „Afrika“ (Africa) sukūrė Izraelio režisierius Orenas Gerneras, o dokumentinėje šeimos sagoje „Valchenzė amžiams“ (Walchensee Forever) režisierė Janna Ji Wonders žiūrovus kviečia į nepaprastai asmenišką kelionę, apimančią keturių kartų moterų gyvenimus.

Pasak A. Tănăsescu, „Afrika“ ir „Valchenzė amžiams“ – tai jautrūs nugyventų gyvenimų portretai, su meile tiriantys pripažintus kartų susidūrimus ir paveldimas vertybes.

„Tuo tarpu filmuose „Tai, kas liko“ (Residue) ir „Pasiruošimas būti kartu neapibrėžtą laiką“ (Preparations to Be Together For an Unknown Period of Time) atmintis ir tapatybė tampa atspirties taškais. Pirmajame režisierius Merawi Gerima drąsiai, impulsyviai ir atkakliai analizuoja JAV vykstančią sociokultūrinę afroamerikiečių bendruomenių gentrifikaciją. Antrajame režisierė Lili Horvát kuria emociškai paveikią psichologinę meilės istoriją“, – teigia programos sudarytojas.

Kanadietiškas siurrealizmas ir dokumentika apie G. Thunberg

Stabtelėti ir permąstyti savo vertybes kvies bei abejingų nepaliks du stiliumi ir požiūriu į istoriją bei politiką visiškai skirtingi „Metų atradimų“ filmai – Nathano Grossmano dokumentinis filmas „Aš esu Greta“ (I am Greta) ir Matthew Rankino „XX amžius“ (The Twentieth Century).

„M. Rankino beprotiškai lakios vaizduotės siurrealistinis filmas perkuria moralinius, etinius ir libidinius Kanados ministro pirmininko Williamo Lyono Mackenzie‘io Kingo konfliktus kelyje į valdžią. O N. Grossmanas – priešingai, grąžina mus atgal į dabartį kviesdamas iš arčiau susipažinti su G. Thunberg ir jos ryžtinga kova už pasaulinius pokyčius bei kiekvieno sąmoningumą“, – teigia A. Tănăsescu.

Programose „Panorama“ ir „Metų atradimai“ kuo pasidžiaugti suras ir mažiausi „Kino pavasario“ žiūrovai: jų laukia fantazija užburiantis ir kartu švelniai trapų gyvenimo ir mirties klausimą paliečiantis „Vampyriukas“ (Little Vampire) bei šeši trumpametražiai filmai visai šeimai