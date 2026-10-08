Aukcione bus parduodama legendinė popkaraliaus Jacksono striukė

Gruodžio pradžioje aukcione Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE), bus pasiūlyta legendiniame 1983 m. dainos „Thriller“ vaizdo klipe atlikėjo vilkėta juodos ir raudonos spalvų odinė striukė, pranešė „Julien's Auctions“.
JAV aukcionų namų atstovo teigimu, striukė vertinama daugiau kaip 10 mln. JAV dolerių (beveik 9 mln. eurų). 2011 m. „Julien's Auctions“ šią legendinę striukę aukcione Kalifornijoje pardavė už 1,8 mln. dolerių.
Raudoną veršiuko odos striukę su juodais akcentais ir V formos juosta per krūtinę sukūrė Deborah Landis, Johno Landiso žmona.
Dainos „Thriller“ vaizdo klipą sukūręs režisierius pavertė jį savarankišku trumpametražiu filmu, kuris tuo metu sukėlė didžiulį susidomėjimą visame pasaulyje, be kita ko, dėl scenų, kuriose M. Jacksonas vaizduojamas kaip zombis.
Kartu su striuke aukcione bus parduodami ir kiti popmuzikos karaliaus daiktai. Žėrinti pirštinė, kurią M. Jacksonas mūvėjo 1983 m. „Motown“ renginyje atlikdamas garsųjį „mėnulio eisenos“ („Moonwalk“) pasirodymą pagal dainą „Billie Jean“, 2009 m. lapkritį Honkongo verslininkui buvo parduota už rekordinę 430 tūkst. JAV dolerių sumą. Dabar „Julien's Auctions“ pirštinę vertina iki 800 tūkst. dolerių.
Be to, aukcione bus siūlomos dvi poros juodų odinių dainininko batų. M. Jacksono „Moonwalk“ batus aukcionų namai vertina 60–80 tūkst. JAV dolerių, o įsispiriamus batus iš „Thriller“ vaizdo klipo – 30–50 tūkst. dolerių.
Atlikėjo, kuris 2009 m. birželį mirė būdamas 50 metų, atminimo daiktai prieš planuojamą aukcioną Abu Dabyje keliaus po pasaulį. Juos ketinama eksponuoti, be kita ko, JAV, Japonijoje ir Bahreine.
Popmuzikos karaliaus palikimas ir toliau neša didelį pelną. Režisieriaus Antoine'o Fuquos biografinis filmas „Michael“ sulaukė didžiulės komercinės sėkmės. Nuo pasirodymo kino teatruose balandį filmas visame pasaulyje surinko daugiau kaip milijardą JAV dolerių.
Jame pasakojama apie M. Jacksono gyvenimą nuo vaikystės iki koncertinio turo „Bad“ devintajame dešimtmetyje. Pagrindinį vaidmenį atliko 30-metis Jaafaras Jacksonas, Michaelo Jacksono brolio Jermaine'o sūnus.
Naujausi komentarai