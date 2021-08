B. Dylanui iškelta byla dėl įtariamo mergaitės lytinio išnaudojimo 1965-aisiais

Penktadienį pateiktame ieškinyje teigiama, kad B. Dylanas nukentėjusiąją J. C. (Dž. S.) išnaudojo šešias savaites 1965 metų balandžio ir gegužės mėnesiais.

Ieškinyje sakoma, jog B. Dylanas „naudojosi savo kaip muzikanto statusu, duodamas J. C. alkoholio bei narkotikų ir daug kartų ją lytiškai išnaudodamas“.

Muzikantas, kuriam gegužę suėjo 80 metų, taip pat kaltinamas grasinimais mergaitei fiziškai susidoroti.

Įtariami nusikaltimai esą buvo įvykdyti B. Dylano apartamentuose garsiame Niujorko viešbutyje „Chelsea“.

B. Dylano, kurio tikrasis vardas yra Robertas Zimmermanas (Robertas Zimermanas), atstovas sakė, kad „ši 56 metų senumo pretenzija yra melaginga ir bus energingai“ ginčijama.

Kaltintoja, dabar gyvenanti Greniče Konektikute, sako, kad B. Dylanas padarė jai „didelę psichologinę žalą ir emocinę traumą“. Ji siekia neskelbiamo dydžio kompensacijos.

Ieškinys buvo pateiktas para prieš sukankant galutiniam terminui pateikti tokį skundą pagal Niujorko valstijos Nepilnamečių nukentėjusiųjų įstatymą. Šis įstatymas sudarė sąlygas smurto aukoms patraukti įtariamus smurtautojus į teismą nepriklausomai nuo to, prieš kiek laiko buvo įvykdyti įtariami nusikaltimai.

Praėjusią savaitę viena velionio už lytinius nusikaltimus nuteisto JAV finansininko Jeffrey Epsteino (Džefrio Epšteino) kaltintoja pasinaudodama šiuo įstatymu, iškėlė bylą dėl lytinio išnaudojimo britų karalienės Elizabeth II (Elzbietos II) antrajam sūnui princui Andrew (Endriui).

B. Dylanas daugelio yra laikomas geriausiu visų laikų dainininku ir dainų kūrėju. Tarp garsiausių jo kūrinių yra „Blowin' In The Wind“, „The Times They Are a-Changin“, „Like A Rolling Stone“.

7-ojo dešimtmečio pradžioje įsiveržęs į Niujorko folkmuzikos sceną, jis jau pardavė per 125 mln. įrašų visame pasaulyje.

2016-aisiais B. Dylanas gavo Nobelio literatūros premiją už „naują poetinę didžios amerikiečių dainos tradicijos išraišką“.

Pernai jis išleido savo 39-ąjį studijoje įrašytą albumą „Rough and Rowdy Ways“ – praėjus 58 metams po pirmojo albumo pasirodymo.