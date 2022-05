B. Nicholson ir jos sesuo rado puikų būdą sutaupyti: dalinamės vienu garderobu

Laidoje pasirodžiusios seserys vedėjus nudžiugins nuo pat pirmos sekundės, mat ateis nešinos savo restoranuose keptomis picomis. „Negalvokite, kad mes nežiūrime jūsų laidų – mes žiūrime. Kai čia buvo pakviesta nuostabi aktorė Larisa Kalpokaitė, jūs ją praktiškai užsipuolėte, kad ji atėjo be nieko! Todėl mes jums atnešėme picų...“ – juoksis Beata.

Justinas pirmajam gabaliukui atsispirti negalės vos pamatęs picas, tačiau netrukus pripažins, kad suvalgęs per daug, dažnai ima graužtis, tad pokalbis netrukus pasisuks apie sportą.

Seserys pasakos, kad dabar Odetą daugelis būtent taip ir apibūdina – kaip sporto entuziastę. Tačiau anksčiau ekonomistė televizijos žiūrovams duodavo nemažai vertingų patarimų ir kitais klausimais, pavyzdžiui, kaip žaibišku greičiu neišleisti didelės pinigų sumos ant beverčių daiktų. Odeta pripažins, kad dažnai tokiais klausimais pamoko ir savo seserį Beatą – pastaroji, anot jos, anksčiau su finansais taip pat ne visuomet elgdavosi teisingai.

Tiesa, dabar tai – praeityje. „Odeta man tikrai daro labai gerą įtaką. Mes keičiamės batais, drabužiais – net ir su šiuo jos švarku aš pati ne kartą esu buvusi laidoje. Mes šitaip sutaupome, kadangi dalinamės vienu garderobu“, – sakys Beata.

Odeta šypsosis – Beata per pastaruosius metus išties labai patobulėjo. „Sesuo be manęs tikrai nežlugtų, o aš, į laidą atėjusi be jos, galimai žlugčiau. Man atrodo, kad mūsų skirtumai mus papildo. Tačiau tikrai nežlugtume – Beata yra padariusi milžinišką progresą finansiniame raštingume“, – girs seserį Odeta.

Žinomos moterys pasakos, kad net ir tada, kai gyveno savo vaikystės namuose, visuomet būdavo pasiskirsčiusios darbais – Beata gamindavo valgyti, o Odeta tvarkydavo namus. „Buvome savarankiškos, o ir darbo esame mačiusios visokio. Mes net ir šiltnamius ravėdavome, laistydavome“, – pasakos Beata.

Vėliau Beata pasuko į žurnalistiką, o jos sesuo Odeta – į ekonomiką. Vos 18-metė Odeta įsidarbino asistente banke. Tačiau moteris neslepia, kad tai niekuomet nebuvo jos svajonių veikla.

„Beata tais metais buvo išvažiavusi į Ameriką ir man vienai gyventi buvo labai liūdna – aš neturėjau, ką veikti, o ir paskaitos tiek laiko neužėmė. Ėmiau ieškotis darbo, kad turėčiau kažkokios veiklos. Taip atsidūriau banke ir savo karjerą ten tęsiau net 17 metų“, – pasakos ji.

Tačiau ir šis karjeros posūkis Odetos gyvenime nebuvo vienintelis. Moteris jau ne vienerius metus kartu su seserimi dirba šeimos versle, o dabar, jei reikėtų, tiek ji, tiek Beata kuo puikiausiai naujam darbuotojui galėtų parodyti, kaip iškepti picą.

