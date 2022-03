BAFTA apdovanojimų ceremonijoje geriausiu filmu pripažinta „Šuns galia“

Jane Campion (Džein Kampion) sekmadienį už savo tamsųjį vesterną „Šuns galia“ (The Power of the Dog) buvo įvertinta geriausio režisieriaus ir geriausio filmo britų kino ir televizijos meno akademijos (BAFTA) apdovanojimais, o daugiausiai nominacijų turėjęs Denis Villeneuve'o (Deni Vilnevo) mokslinės fantastikos epas „Kopa“ (Dune) ceremonijoje Londone pelnė penkis apdovanojimus.