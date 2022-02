Be šio patiekalo lietuviai žiemos neįsivaizduoja: Gian Luca pateikė „beprotišką“ jo versiją

Žiema pajūryje neįsivaizduojama be stintų – tuo jau šio įsitikins ir virtuvės šefas Gian Luca Demarco, kuris neslėps, kad negali atsispirti nei lietuviškoms tradicijoms, nei pačioms stintoms.

Norėdamas perprasti stintų ruošimo paslaptis, Gian Luca apsilankys pajūryje. Čia jis susipažins su jau 50 metų Palangoje gyvenančiu Gintaru Sičiūnu, „Stintų ordino“ maršalu.

„Tai organizacija, kuri jau daugelį metų organizuoja stintų šventę – žvejų festivalį, kuris vyksta net 19 metų. Pagal tradicijas, stintų šventė visuomet organizuojama vasario mėnesį, kada būna gausiausiai stintų. Ta maža žuvytė turi labai ryškų ypatumą – kvepia šviežiais agurkais. O taip ji kvepia vien dėl to, kad neršti atplaukia būtent prie mūsų krantų“, – pasakos Gintaras.

Tiek Gian Luca, tiek Gintaras vieningai sutiks, jog stintos gali būti lyginamos su grybais, mat sezono metu šių gardumynų suvalgoma tiek, kad vėliau nė nebesinori. Anot virtuvės šefo, italams tą patį būtų galima pritaikyti kalbant apie pyragą panettone – per šventes, o ypač Kalėdas, jo suvalgoma tiek, kad iki kitų metų apie šį pyragą minties daugiau nebekyla.

Gintaras atsakys ir į visus Gian Lucai kilusius klausimus, mat apie stintas sklando daug legendų, o ir tradicijų, kaip jas paruošti, yra pačių įvairiausių. Kaip jas valgyti iš tiesų? Su kaulu ar jau nuvalytas? Atsakymą žiūrovai sužinos šio sekmadienio laidoje.

Įkvėptas Gintaro, Gian Luca nuspręs pats sau mesti iššūkį ir lietuvių mėgiamą patiekalą paruošti savaip – anot virtuvės šefo, stintos yra tokios gardžios, kad jų sugadinti tiesiog neįmanoma. „Stintas mėgstu marinuotas, konservuotas, keptas, bet rūkytų ragavęs dar nesu. O šiandien būsime šiek tiek bepročiai“, – sakys jis, pristatydamas savo idėją paruošti stintas su kavos kevalu.

Laidos kūrėjų nuotr.

Šiam patiekalui prireiks ir kitų ingredientų, tarp jų – ir topinambų. „Kai jie yra pakepinti, įgauna artišokų poskonį“, – paslaptį atskleis jis.

Stintos pagal Gian Lucą bus ruošiamos ant grilio, o kaip garnyras patiekalui bus naudojamas brokolis, bulvės ir svogūnai. Gian Luca juokaus, kad pastarieji niekuomet nepamaišo: „Svogūnai Lietuvoje yra kaip česnakas. Vyras Lietuvoje gali būti be žmonos, bet negali būti be česnako ir alaus. Kai mano tėvas pirmąkart viešėjo Lietuvoje, jis man pasakė: „Čia – nuostabu. Visi žmonės labai puošnūs, gražūs, visi jauni. Bet ar jie valgo ką nors be česnako?“ Pasakiau tėčiui, kad, tikriausiai, ne – čia viskas yra ruošiama su česnaku.“

Beruošiant stintas, kartu su draugu, grilio ekspertu Mindaugu, Gian Luca dalinsis istorijomis ir apie Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę. Mindaugas pasakos, kad pirmąkart kepti stintas moteris ryžosi būtent su juo, o Gian Luca prisipažins, kad D. Grybauskaitė – pirmoji prezidentė, su kuria jam yra tekę susipažinti, tad viena iš jo svajonių – kada nors paruošti jai vakarienę.

