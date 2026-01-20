Beckhamų drama tęsiasi: sūnus Brooklynas viešai išklojo šeimos paslaptis

26-erių vyras, vyriausias buvusio futbolininko Davido Beckhamo ir buvusios „Spice Girls“ narės Victoria Beckham sūnus, savo mintimis pasidalijo „Instagram“ įrašuose, kuriuos pamatė daugiau nei 16 mln. jo sekėjų.
„Ilgus metus tylėjau ir dariau viską, kad šie reikalai liktų privatūs. Deja, mano tėvai ir jų komanda toliau kreipėsi į spaudą, todėl nebeturėjau kitos išeities, kaip tik prabilti ir pasakyti tiesą apie bent dalį viešai paskelbtų melų“, – rašė Brooklynas.
„Aš nevaldomas – pirmą kartą tiesiog ginu save“
Savo įrašuose Brooklynas teigė nenorintis atkurti santykių su šeima ir pabrėžė, kad šis sprendimas yra jo paties.
„Nenoriu susitaikyti su savo šeima. Aš nesu kontroliuojamas – pirmą kartą gyvenime tiesiog ginu save“, – pareiškė jis.
Jis taip pat apkaltino tėvus ir jų aplinką bandymais per žiniasklaidą pakenkti jo santuokai su žmona Nicola Peltz Beckham – amerikiečių aktore ir milijardieriaus Nelsono Peltzo dukra.
Pasak Brooklyno, jo žmona šeimoje esą buvo nuolat negerbiama, nepaisant pastangų palaikyti gerus santykius.
Kaltinimai dėl vestuvių ir šokių
Brooklyn Peltz Beckham taip pat grįžo prie senų gandų apie jų vestuves. Jis tvirtino, kad jo mama paskutinę minutę atsisakė kurti Nicolos vestuvinę suknelę, nors ši nekantravo ją vilkėti, todėl nuotakai teko skubiai ieškoti kitos suknelės.
Anksčiau Nicola Peltz yra sakiusi, kad Victoria Beckham tiesiog nespėjo laiku pasiūti suknelės, ir neigė kalbas apie konfliktą.
Brooklyn taip pat teigė, kad jo mama per vestuves perėmė jų pirmąjį šokį, kai vietoje Nicolos į sceną išėjo pati ir, pasak jo, „elgėsi netinkamai visų akivaizdoje“.
Anot Brooklyno, pora 2025 metais atnaujino santuokos įžadus, siekdama sukurti naujus, teigiamus prisiminimus be įtampos ir gėdos jausmo.
Gimimo diena, kurios taip ir nebuvo
BBC taip pat praneša, kad Brooklynas pakomentavo ir savo nedalyvavimą tėvo 50-ojo gimtadienio šventėje. Pasak jo, jis su žmona buvo atvykę į Londoną, tačiau savaitę praleido viešbutyje, nes tėvas atsisakė su jais susitikti be kamerų ir didelės šventės.
„Jis sutiko susitikti tik su sąlyga, kad Nicola nedalyvaus. Tai buvo didžiulis smūgis“, – rašė Brooklynas.
Jis taip pat teigė, kad vėliau šeima atsisakė susitikti su juo ir JAV.
Anksčiau šaltiniai BBC teigė, kad Brooklynas į šventę neatvyko dėl jautrios situacijos, susijusios su jo broliu Romeo.
„Brand Beckham – svarbiau už šeimą“
Savo pareiškimuose Brooklynas itin kritiškai pasisakė apie šeimos vertybes.
„Pirmoje vietoje visada yra „Brand Beckham“. Šeimos „meilė“ matuojama tuo, kiek įkeli socialiniuose tinkluose“, – rašė jis.
Jis taip pat teigė, kad didžiąją gyvenimo dalį jautė stiprų nerimą, kuris, pasak jo, dingo tik tuomet, kai jis nutolo nuo šeimos.
BBC nurodo, kad Davido ir Victoria Beckham atstovai kol kas nekomentavo šių pareiškimų. Pora viešai niekada nėra patvirtinusi konflikto.
