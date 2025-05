Bičiuliai gedi žuvusio Gintaro Bendžiaus: tebūnie lengvas tau jūrinis smėlis

Socialiniuose tinkluose G. Bendžiaus draugai ir artimieji dalijosi įvairiomis prisiminimų akimirkas. Šie prisiminimai nepalieka abejonių dėl jo atminimo svarbos.

„Kažkaip vis dar negaliu patikėt. Pasaulis dažnai būna žiaurus ir neteisingas. Beveik 30 metų pažinties, ne vienas su pokalbiais apie pramogų ir muzikos verslą praleistas vakaras, daug gerų prisiminimų. Gintarą visada prisiminsiu kaip žmogų, kuris aistringai domėjosi savo reikalu, kartu su broliu nemažai dalykų Lietuvos pramogų versle padarė pirmas ir niekada neprarado entuziazmo šiam darbui. Užuojauta artimiesiems“, – rašė žurnalistas Ramūnas Zilnys.

„Faktas – aiškus ir tikras. Bet nepripažįstu, kelias dienas protu neigiu.

Dauguma žmonių žinojo tik iš viešų ilgamečių legendų. Nedidelis ratas, iš tiesų, pažinojo bei nutuokė, kokia legenda pats esat – kaip Žmogus, Brolis, Sūnus, Tėvas, Draugas, Lietuvos ir Klaipėdos patriotas, kurio žodis, ištikimybė ir vertybės – pačios aukščiausios prabos.

Visą gyvenimą būsiu dėkingas Dievui ir likimui už šią draugystę ir patirtį!

Buvo privilegija eiti tiek metų kartu ir jausti užnugarį, pasitikėjimą, pagalbą bet kuriuo klausimu...

Ramu, tik dėl to, kad mūsų gilesnių (ir pačių įdomiausių) pokalbių metu šią pagarbą, meilę ir dėkingumą esu išsakęs į akis!

Kažkas kažkada drebėjo dėl sutarties trejiems metams, o aš dedu parašą ant sutarties iki savo gyvenimo pabaigos! Niekada nepamiršiu.

Ačiū už viską, Gintarai!“, – jautriai rašė grupės „Pikaso“ narys Haroldas Šklėrius.

„Neina suvokti... Atrodo, lyg kas būtų atėmę tai, be ko viskas bus kitaip... Tuščia viduje. Gintaras visada buvo autoritetas ir liks! Aš į Gintarą kreipdavausi – Jūs, nors ir būdavom draugai. Neina suvokti, kas, kodėl... skaudu priimti šią žinią, skaudu ne tas žodis. Man tai labai brangus ir savas žmogus! Didelis Klaipėdos patriotas, su kuriuo buvo gera dirbti kartu įvairiuose projektuose. Būdamas šalia, augau ir stiprėjau šou versle. Pasigesiu to vaizdo Manto Herkaus gatvėje, arba prie „Amberton“ viešbučio, kaip Gintaras važiuoja su dviračiu. Trūks jo įžvalgų ir nuomonės, trūks daug dalykų. Didžiausia užuojauta broliui. Jūs – sielos broliai! Jūs neatskiriama vienas kito dalis! Dar kartą didžiausia užuojauta Tau ir šeimai! Tai didžiulė netektis Lietuvai ir Klaipėdai! Tie, kurie jo nepažinojo, to nesupras“, – prisiminė renginių vedėjas Remigijus Žiogas.

„Kaip vienas klasikas sakė, tai laimė mirti jaunam... Šiandien tikiu, jog tai tiesa... Trūks, Gintarai, Tavo tingaus kalbėjimo ir mielos drovios šypsenos. Ilsėkis ramybėje mielas drauge“, – atviravo sunkiaatletis Ramūnas Vyšniauskas.

„Ramus, išmintingas, kuklus, patikimas. Sunku patikėti. Didžiausia užuojauta šeimai. Ilsėkis ramybėje, bičiuli!“, – rašė žurnalistas Edmundas Jakilaitis.

„Per anksti, Tu, Broli, išplaukei. Tebūnie lengvas Tau jūrinis smėlis. Su meile nuo kranto“, – rašė politikas Dovykas Mikelis.

Apie skaudžią nelaimę G. Bendžiaus brolis Mindaugas Bendžius pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.

„Mano širdis plyšta, turiu pranešti be proto skaudžią žinią – žuvo mano mylimas Brolis, Gintaras Bendžius.

Visą informaciją apie atsisveikinimą pranešiu vėliau.

Labai prašau gerbti mano ir šeimos privatumą šiuo sunkiu mums laiku“, – rašė M. Bendžius.