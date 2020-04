Boksininko E. Petrausko žmona: gal reikia dar vienos atžalos?

Nuotoliniu būdu vaikai gali mokytis matematikos ar anglų kalbos. Per kompiuterį vyksta net kūno kultūros pamokos. Bet kaip per kompiuterį mokytis bokso? Su tokia dilema šiuo metu susidūrė olimpinių žaidynių bronzos medalininkas, bokso treneris Evaldas Petrauskas.

„Boksas – tokia sporto šaka, kurioje reikia labai daug kontakto, kad išmoktum kažką. O kova su šešėliu…“, – šį ketvirtadienio vakarą, 19.30 val., LNK televizijos laidoje KK2 aiškins E. Petrauskas.

Evaldas treniruotes perkėlė į kompiuterį. Virtualiai boksuotis norinčių yra. Bet nedaug. Laikais be karantino Petrauskas per mėnesį uždirbdavo po tūkstantį eurų, o dabar – vos 70. Petrauskai dabar gyvena iš santaupų. Jas sukaupė boksininko žmona Goda, kuri, pasirodo, yra labai taupi.

„Goda moka pinigus sutvarkyt, paskirstyt taip, kad viskam užtektų ir dar sugeba atsidėti. Šioje sferoje žmonai sekasi geriau“, – šypsosi boksininkas.

Iki karantino Evaldas daug laiko praleisdavo salėje, o dabar ištisas paras sėdi namie. Bet su žmona nesipyksta – Petrauskai moka kalbėtis. Be to, Evaldas per karantiną nepamiršo žmonos gimtadienio. Ir net padarė jai staigmeną.

„Šampano atsidarėme nuo ryto, dovanų suorganizavau auskarus ir žiedą. Reikia būti geru vyru, palepint savo moterį“, – pasakos boksininkas.

Evaldas namie Godos labai klauso. Goda kelis kartus per dieną liepia tvarkyti namus ir Evaldas tvarko. Iniciatyvos imasi ir ponia Petrauskienė. Karantino laikotarpiu, kai tų veiklų nėra daug, Godai atsirado minčių ir apie dar vieną Petrauskiuką. Bet boksininkas atviras: kol kas šiuos planus jis norėtų atidėti tolimai ateičiai.