 Brado Pitto duktė oficialiai atsisakė tėvo pavardės

Brado Pitto duktė oficialiai atsisakė tėvo pavardės

2026-09-29 11:40
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vyriausioji Angelinos Jolie ir Brado Pitto  duktė Zahara oficialiai atsisakė tėvo pavardės. Kelios JAV žiniasklaidos priemonės, remdamosi teismo dokumentais, pranešė, kad teisėjas pirmadienį patenkino atitinkamą Zaharos prašymą. 21-erių moteris dabar oficialiai vadinasi Zahara Marley Jolie, o ne Zahara Marley Jolie-Pitt.

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<span>Brado Pitto duktė oficialiai atsisakė tėvo pavardės</span>
Brado Pitto duktė oficialiai atsisakė tėvo pavardės / Socialinio tinklo „Instagram“ nuotr.

Zahara pasekė savo brolio Maddoxo ir sesers Shiloh pavyzdžiu – šie jau anksčiau atsisakė tėvo pavardės, taip nuo jo atsiribodami.  

Atitinkamą Maddoxo prašymą teisėjas patenkino prieš dvi savaites. Shiloh vardą teisiškai pasikeitė dar 2024 metais. 

Anot žiniasklaidos, šiuo metu nagrinėjamas ir jauniausios dukters Vivienne prašymas. Žurnalo „People“ duomenimis, posėdis numatytas lapkričio pradžioje.

A. Jolie ir B. Pittas turi tris biologinius vaikus: Shiloh ir dvynius Vivienne bei Knoxą. Be to, buvusi pora turi tris įvaikius: Mgaddoxą, Paxą ir Zaharą.

Dviejų Holivudo žvaigždžių santykiai nutrūko 2016 metais, kai A. Jolie pateikė skyrybų prašymą. Ji apkaltino B. Pittą smurtavus prieš ją ir vaikus. 

Policija tyrė tariamą incidentą, tačiau galiausiai tyrimas prieš B. Pittą buvo nutrauktas. Vėliau ilgus metus vyko ginčai dėl vaikų globos ir finansų.

Šiame straipsnyje:
Bradas Pittas
Angelina Jolie
šeima
pavardė
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