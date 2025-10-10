Būkite atsargūs: grupės „Dinamika“ nariais apsimetantys sukčiai mėgina išvilioti duomenis

Legendine muzikos grupe apsimetantys sukčiai žmonių duomenis mėgina išvilioti „Facebook“ socialiniame tinkle, kur sukūrė atskirą grupę, pavadinimu „Dinamika“, ir neleistinai naudoja oficialią būsimo koncertinio turo vizualiką.
Turo organizatoriai perspėja, kad sukčiai rengia fiktyvius konkursus, kuriuose neva „Dinamika“ gerbėjus kviečia laimėti bilietus į koncertus ir ragina žmones registruotis neoficialioje svetainėje, suvedant banko kortelės duomenis ir atliekant 9,99 eurų mokėjimą.
„Neapsigaukite grupe „Dinamika“ apsimetančiais sukčiais, kurie bando išvilioti jūsų informaciją. Tikri konkursai niekada neprašo jūsų duomenų ir vyksta pačioje „Facebook“ platformoje, o ne nukreipia registruotis neaiškiose interneto svetainėse“, – perspėjo koncertinį turą organizuojančios įmonės vadovas Tomas Inčikas.
Grupės 30-mečio proga su trenksmu į sceną grįžęs Irmos Jurgelevičiūtės ir Gintauto Broko duetas per praėjusius dvejus metus sudrebino didžiausias šalies arenas, aplankė Airiją, Norvegiją, Jungtinę Karalystę bei šokdino sausakimšas sales dešimtyje Lietuvos miestų ir miestelių, o šiuo metu ruošiasi įspūdingiausiam savo karjeros areniniam turui.
2026 metų pavasarį „Dinamika“ pasirodys keturiuose didžiausiuose šalies miestuose.
„Turas jau dabar sulaukė didelio susidomėjimo, tad neatmetame galimybės, kad, artėjant koncertams, suaktyvės ne tik sukčių, bet ir perpardavinėtojų veikla, todėl visada rekomenduojame bilietus įsigyti tiesiogiai. Taip užtikrinsite, kad viskas praeis saugiai ir sklandžiai”, – pridūrė T. Inčikas.
Naujausi komentarai