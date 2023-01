C. Blanchett kritikuoja „patriarchalinę piramidę“ Holivudo apdovanojimuose

Australų aktorė ir dviejų „Oskarų“ laureatė, kurios ambicingos, abejotinos moralės dirigentės vaidmuo klasikinės muzikos dramoje „Tár“ skina apdovanojimus, pilnoje pokylių salėje sakė, kad norėtų, jog būtų pakeista visa apdovanojimų renginio struktūra.

„Kas yra ta patriarchalinė piramidė, kurios viršuje kažkas stovi?“ – klausė ji, atsiimdama didžiausios Šiaurės Amerikos kritikų organizacijos prizą.

„Kodėl mes tiesiog nepasakome, kad yra visa virtinė moterų pasirodymų, kurie dera ir palaiko tarpusavio dialogą, ir nenutraukiame televizinių lenktynių?“ – pridūrė ji.

„Nes galiu pasakyti, kad kiekviena moteris – nesvarbu, ar tai būtų televizija, kinas, reklama, tamponų reklama, ar kas nors kita – jūs visos dirbate nuostabų darbą, kuris mane nuolat įkvepia. Taigi, ačiū. Dalinuosi tuo su jumis visomis“, – tęsė aktorė.

C. Blanchett yra pelniusi du „Oskarus“ už darbą filmuose „Džesmina“ (Blue Jasmine) ir „Aviatorius“ (The Aviator).

Praėjusią savaitę ji pelnė „Auksinį gaublį“ už išgalvotos lesbietės dirigentės vaidmenį filme „Tár“, tačiau ceremonijoje nedalyvavo.

Keletas kitų apdovanojimų renginių, įskaitant „Nepriklausomos sielos“ kino, MTV filmų ir televizijos apdovanojimus bei muzikos apdovanojimus „Grammy“, perėjo prie lyčiai neutralių aktorių nominacijų.

Kritikų pasirinkimo apdovanojimai, kaip ir „Oskarai“ bei dauguma kitų Holivudo apdovanojimų, vis dar skirsto aktorių įvertinimus į vyrų ir moterų kategorijas.

„Buvau tyrlaukiuose“

C. Blanchett komentarai nuskambėjo praėjus kelioms akimirkoms po to, kai Brendanas Fraseris (Brendanas Freizeris) pasakė labai emocingą ir kvapą gniaužiančią kalbą, kurioje dėkojo už geriausio aktoriaus apdovanojimą filme „Banginis“ (The Whale).

XX amžiaus dešimtojo dešimtmečio pabaigoje ir šio amžiaus pradžioje viena didžiausių Holivudo žvaigždžių tapęs B. Fraseris, vaidinęs tokiuose filmuose kaip „Mumija“ (The Mummy), išgyveno ilgą tylos laikotarpį, kol naujoje dramoje suvaidino liguistai nutukusį mokytoją ir sulaukė visuotinio pripažinimo.

„Buvau tyrlaukiuose. Tikriausiai turėjau ant tako barstyti trupinius. Bet tu mane suradai“, – sakė B. Fraseris režisieriui Darrenui Aronofsky (Darenui Aronofskiui).

„Jei jūs, kaip ir Čarlis, kurį vaidinau šiame filme, bet kokiu būdu kovojate su nutukimu arba tiesiog jaučiatės tarsi tamsioje jūroje, noriu, kad žinotumėte, jog jei ir jums užteks jėgų atsistoti ant kojų ir eiti į šviesą, nutiks gerų dalykų“, – sakė B. Fraseris, sulaukęs audringų ovacijų.

Kritikų pasirinkimo apdovanojimai yra vieni iš kelių svarbiausių renginių prieš „Oskarus“, kurie šiemet vyks kovo 12 dieną.

Siurrealistinis mokslinės fantastikos filmas „Viskas iškart ir kartu“ (Everything Everywhere All at Once) sekmadienį vykusioje ceremonijoje pelnė daugiausiai – penkis – apdovanojimus.

„Viskas iškart ir kartu“ tapo geriausia juosta ir sustiprino savo viltis gauti pagrindinį „Oskaro“ apdovanojimą. Geriausio režisieriaus statulėlė atiteko Danielio Kwano (Denielio Kvano) ir Danielio Scheinerto (Denielio Šainerto) duetui. Taip pat šis filmas įvertintas geriausio originalaus scenarijaus ir geriausio montažo kategorijose, o favoritu „Oskarui“ gauti laikomas Ke Huy Quanas (Ke Huj Kvanas) pripažintas geriausio antrojo plano aktoriumi.

Šeštasis ir paskutinis televizijos serialo „Geriau skambink Solui“ (Better Call Saul) sezonas pagaliau iškovojo geriausio draminio serialo titulą. Be to, geriausiu aktoriumi pripažintas pagrindinį vaidmenį jame atlikęs Bobas Odenkirkas, o geriausiu antrojo plano aktoriumi – Giancarlo Esposito (Džankarlas Espositas).